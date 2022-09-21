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Forbes: вдобавок к экономическому кризису в Европе возник ещё и дефицит удобрений

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Европейские компании сократили производство удобрений из-за высоких цен на энергоносители, антироссийских санкций и нехватки природного газа, пишет Forbes. Прекращение поставок природного газа через «Северный поток» стало следствием ограничительных мер против Москвы. «Вот последнее в ряду «достижений» ЕС по самострелу в ногу», — иронично указало издание.
Forbes: вдобавок к экономическому кризису в Европе возник ещё и дефицит удобрений
AP
Европа переживает кризис уже два года, а может, и больше, если учитывать Великую рецессию 2008 года и брексит. К энергетическому кризису теперь ещё добавился кризис дефицита удобрений, оба вызванные провальными политическими решениями. Издание Forbes иронично называет введение санкций против производителей удобрений в то время, когда Европа и весь мир испытывают нехватку необходимых химикатов, «последним в ряду «достижений ЕС» по самострелу в ногу», сообщает Forbes.
 
Производство удобрений в Европе сократилось по причине резкого роста цен на российский газ, что может спровоцировать очередной кризис, помимо энергетического. Примерно 70% стоимости производства удобрений приходится на цену природного газа. Прекращение поставок газа через «Северный поток» усугубило ситуацию с ценами на электроэнергию, ввиду чего становится проблематично изготавливать азотные удобрения, и европейские компании приостанавливают своё производство, отмечает издание.
 
По данным аналитической компании CRU Group, специализирующейся на сырьевых рынках, производители удобрений в Евросоюзе теряют около $2 тыс. на каждой произведённой ими тонне аммиака. Аммиак, состоящий из одного атома азота и трёх атомов водорода, является ключевым компонентом при производстве удобрений. В начале 2021 года тонна аммиака обходилась фермерам в Западной Европе примерно в $250 за тонну. То же самое удобрение сегодня продаётся по цене около $1250 за тонну, пишет Forbes.
 
На нехватку удобрений также негативно влияют введённые антироссийские санкции. Хотя они и не запрещают напрямую импорт химикатов из России, но ограничивают возможность производства и поставки в другие страны. На долю России приходится примерно 10% мирового производства и 20% международной торговли удобрениями, напоминает издание.
 
В марте Россия временно приостановила экспорт удобрений, однако позже изменила свою позицию, когда стало ясно, что клиенты в других странах, которые могут быть покупателями этого удобрения через Европу, столкнутся с большими проблемами — например, в Африке. Недавно Еврокомиссия опубликовала обновлённые правила перевозки некоторых грузов из России, включая уголь и другие виды твёрдого ископаемого топлива, а также удобрения. В них содержится запрет страховщикам и судоходным компаниям иметь дело с экспортом некоторых видов российских удобрений вне зависимости от конечного маршрута, то есть компания со штаб-квартирой в Европе и закупающая сырьё в России столкнётся с санкционным риском. Таким образом, российские удобрения попадают в своего рода чистилище, а доступ к морским путям превращается в кошмар соблюдения требований ЕС, указывает Forbes.
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