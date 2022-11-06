Bild: «это наш сосед» — немецкий премьер призвал возобновить торговлю с Россией после окончания боевых действий

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер призвал возобновить экономические отношения с Россией после окончания боевых действий на Украине, сообщает Bild. «Эта Россия — реальность, она наш сосед в Европе, а не за 6000 километров, как для Америки», — подчеркнул он. По его мнению, лозунг «Никогда больше»* в контексте России не уместен. Если он и был уместен, то только в контексте нацистской Германии.

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер пожаловался на сужение в Германии рамок дискуссии по поводу украинского конфликта, сообщает Bild. «Но ведь в вопросах мира и войны должна быть возможность открыто и честно обсуждать различные мнения», — заявил он.

Также немецкий политик потребовал продолжить торговлю с Россией после окончания боевых действий. «Эта Россия — реальность, она наш сосед в Европе, а не за 6000 километров, как для Америки», — заявил Кречмер и провёл параллели с историей Германии: «Если и была причина для «Никогда больше»*, то этой причиной была Германия».

Кречмер также раскритиковал политику немецких властей по урегулированию энергетического кризиса. По его словам, ценовой тормоз на газ был введён слишком поздно, а не как в других европейских странах уже два месяца назад. «Стране нанесён огромный ущерб, — заявил премьер. — Задаёшься вопросом: это глупость, умысел или расчёт?»

Также премьер сказал, что на фоне нехватки специалистов план по увеличению пособия по безработице в своей нынешней форме — это ошибка. Поэтому свободное государство Саксония не может его поддержать, пояснил он.

* «Никогда больше» — лозунг, связанный с холокостом и другими геноцидами (прим. ИноТВ).