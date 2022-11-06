Bild: «это наш сосед» — немецкий премьер призвал возобновить торговлю с Россией после окончания боевых действий

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер призвал возобновить экономические отношения с Россией после окончания боевых действий на Украине, сообщает Bild. «Эта Россия — реальность, она наш сосед в Европе, а не за 6000 километров, как для Америки», — подчеркнул он. По его мнению, лозунг «Никогда больше»* в контексте России не уместен. Если он и был уместен, то только в контексте нацистской Германии.
Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер пожаловался на сужение в Германии рамок дискуссии по поводу украинского конфликта, сообщает Bild. «Но ведь в вопросах мира и войны должна быть возможность открыто и честно обсуждать различные мнения», — заявил он.
Также немецкий политик потребовал продолжить торговлю с Россией после окончания боевых действий. «Эта Россия — реальность, она наш сосед в Европе, а не за 6000 километров, как для Америки», — заявил Кречмер и провёл параллели с историей Германии: «Если и была причина для «Никогда больше»*, то этой причиной была Германия».
Кречмер также раскритиковал политику немецких властей по урегулированию энергетического кризиса. По его словам, ценовой тормоз на газ был введён слишком поздно, а не как в других европейских странах уже два месяца назад. «Стране нанесён огромный ущерб, — заявил премьер. — Задаёшься вопросом: это глупость, умысел или расчёт?»
Также премьер сказал, что на фоне нехватки специалистов план по увеличению пособия по безработице в своей нынешней форме — это ошибка. Поэтому свободное государство Саксония не может его поддержать, пояснил он.
* «Никогда больше» — лозунг, связанный с холокостом и другими геноцидами (прим. ИноТВ).
В компании Top Rank, которая представляет интересы обладателя поясов WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе Артура Бетербиева, сообщили, что готовы провести переговоры по поводу поединка с чемпионом мира WBA Дмитрием Биволом.
Украинские военные обстреляли Сватово и Меловатку в Луганской Народной Республике из РСЗО HIMARS, выпустив по населённым пунктам в общей сложности восемь ракет. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.
Сербия, вероятно, будет вынуждена из-за санкций выкупить долю компании «Нефтяная индустрия Сербии» (НИС), которая сегодня принадлежит «Газпром нефти», или настоять на её продаже третьей стороне. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на президента республики Александра Вучича и на собственные источники.
Примерно 80% американцев, участвующих на промежуточных выборах в США, намерены голосовать за республиканцев или демократов в зависимости от экономических проблем страны, говорится в совместном исследовании ABC News и The Washington Post.
Директор департамента муниципальной безопасности киевской горадминистрации Роман Ткачук сообщил, что причины для эвакуации жителей столицы на данный момент отсутствуют, а также назвал ситуацию в городе контролируемой.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, в ходе которого проинформировала его о планах Евросоюза выдавать бюджетную помощь Украине на 2023 год суммарным объёмом в €18 млрд в виде «очень льготных кредитов».
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление бывшего премьер-министра Италии Джузеппе Конте о том, что стратегические интересы Европейского союза не должны следовать только выгоде Соединённых Штатов, именно поэтому ЕС необходимо проявить инициативу, чтобы урегулировать украинский кризис мирным путём.