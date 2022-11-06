Как сообщил высокопоставленный чиновник из администрации Запорожской области Владимир Рогов, в Мелитополе на своё прежнее место вернулся памятник советскому вождю Владимиру Ленину. Le Figaro напоминает, что памятник был снесён после украинской революции 2014 года в рамках программы по «декоммунизации» страны.
Российские власти заявили, что вернули на своё место памятник Ленину в Мелитополе, который был снесён в 2015 году, пишет Le Figaro. Член региональной администрации Владимир Рогов опубликовал фотографии памятника.
«Спустя семь лет в Мелитополе на своё место вернулся демонтированный украинскими националистами памятник Владимиру Ленину», — написал Рогов в своём канале в Telegram.
Как напоминает автор статьи, после революции 2014 года Украина снесла множество памятников Ленину в рамках усилий по «декоммунизации» общества. Москва неоднократно осуждала эти попытки Киева отдалиться от своего советского прошлого и от российского влияния.
В России памятник основателю Советского Союза стоит практически в каждом городе, пишет Le Figaro.
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