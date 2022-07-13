СТРАНА: на Украине бывшей россиянке дали пять лет за советскую символику в соцсетях

19:00
Вингегор выиграл 11-й этап «Тур де Франс» и возглавил общий зачёт
Датчанин Йонас Вингегор из команды Jumbo-Visma одержал победу на 11-м этапе шоссейной велогонки «Тур де Франс».
18:54
Суд в Москве арестовал россиянина по фамилии Тимофеев по делу о госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал нового фигуранта дела по статье УК о госизмене.
18:51
В одной из деревень Тюменской области ввели карантин по бешенству
С 13 июля на территории деревни Медведчикова Тобольского района введён карантин по бешенству.
18:51
ВОЗ призывает все страны мира вернуть масочный режим в связи с ситуацией с COVID-19
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал все страны мира вернуть масочный режим в связи с ситуацией с COVID-19.
18:46
Премьер Канады Трюдо назвал тяжёлым решение о передаче турбины для «Северного потока» ФРГ
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттаве тяжело далось решение о передаче ФРГ турбины для газопровода «Северный поток».
18:42
В Татарстане предупредили о грозе, граде и сильном ветре 14 июля
В Татарстане вновь прогнозируется ухудшение погоды. По данным местного Гидрометцентра, ночью и днём в четверг, 14 июля, возможны грозы и кратковременные усиления ветра до 18—23 м/с.
18:41
Эджуке перешёл из ЦСКА в германскую «Герту»
Нападающий московского ЦСКА Чидера Эджуке продолжит карьеру в берлинской «Герте».
18:38
Банк Канады повысил ключевую ставку до 2,5%
Банк Канады повысил ключевую процентную ставку сразу на 100 базисных пунктов, до уровня 2,5%.
18:38
Столтенберг заявил о сконцентрированности НАТО на помощи Украине оружием
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в настоящий момент альянс сконцентрирован на помощи Украине оружием, а не на её присоединении к блоку.
18:33
Высокая пожароопасность лесов сохраняется в Нижегородской области
Четвёртый класс пожароопасности лесов и торфяников, местами — пятый, сохранится в Нижегородской области и Нижнем Новгороде с 14 по 15 июля.
18:31
Рахимова не смогла выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Будапеште
Россиянка Камилла Рахимова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Будапеште (Венгрия).
18:30
В Москве предупредили о грозе и усилении ветра
В ближайшее время в Москве прогнозируются грозы и усиление ветра.
18:30
Глава Ростуризма заявила о безопасности Крыма для отдыха туристов
Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что Крымский полуостров безопасен для отдыха туристов.
18:22
Минобороны России откроет в Мариуполе в ноябре многофункциональный медцентр
Первый многофункциональный медицинский центр, который строит в Мариуполе Минобороны России, заработает в ноябре.
18:17
Власти Москвы рассказали о росте объёма закупок на портале поставщиков
В январе — июне 2022 года объём закупок на портале поставщиков на 15% превысил показатели аналогичного периода прошлого года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
18:15
Суд Москвы арестовал Илью Яшина по делу о фейках о ВС России
Басманный суд Москвы отправил под стражу муниципального депутата по Красносельскому району столицы Илью Яшина, подозреваемого в распространении заведомо недостоверной информации о вооружённых силах.
18:13
Диетолог Тихомирова рассказала о пользе орехов
Врач-диетолог, врач-терапевт «СМ-Клиника» Елена Тихомирова рассказала о пользе орехов.
18:10
В ЦСКА подтвердили появление у клуба нового партнёра
Директор московского ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо прокомментировал слухи о новом партнёре столичного клуба.
18:09
В Британии два претендента на пост премьера получили голоса для второго тура выборов
Бывший глава Минфина Риши Сунак и замминистра по международной торговле Пенни Мордонт получили необходимое число голосов для участия во втором туре выборов премьер-министра Великобритании.
18:06
Захарова назвала «медицинским случаем» слова Блинкена об удержании 1,6 млн украинцев
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о якобы насильственном удержании в России 1,6 млн украинцев похоже на «медицинский случай».
18:02
Исследование: почти половина россиян считают, что спорт положительно влияет на карьеру
Согласно данным исследования, проведённого сервисом Работа.ру, 48% опрошенных россиян считают, что спортивные люди более успешны в построении карьеры, 52% респондентов отметили, что не видят связи между спортом и карьерой.
18:00
Камоцци заявил, что готов вернуться в «Спартак» после ухода Каттани
Бывший советник владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци отреагировал на уход Луки Каттани с поста спортивного директора московского клуба.
17:59
«Молдовагаз» инициировала процедуру увеличения тарифов на газ в стране на более чем 60%
Компания «Молдовагаз» запросила у Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдавии разрешение на увеличение внутренних тарифов на газ примерно на 61,9%.
17:57
В Молдавии прокуроры выдвинут обвинение матери экс-президента страны Додона
В Молдавии прокуроры выдвинут обвинение в пособничестве незаконному обогащению матери экс-президента страны Игоря Додона Галине. Об этом информирует пресс-служба молдавской Генпрокуратуры.
17:56
Завершился приём заявок на участие в конкурсе грантов мэра Москвы для социально ориентированных НКО
В столице завершился приём заявок на участие в конкурсе грантов мэра Москвы для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО).
17:51
Объединение фанатов ЦСКА призвало продлевать абонементы, несмотря на бойкот
Объединение болельщиков ЦСКА «Люди в чёрном» призвало фанатов продлевать сезонные абонементы на домашние матчи команды, несмотря на бойкот из-за введения паспорта болельщика (Fan ID).
17:51
Украина получила по линии Всемирного банка ещё $1,7 млрд
Президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас заявил, что Украина по линии финансового института получила ещё $1,7 млрд.
17:47
В АТОР перечислили популярные российские турнаправления
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, какие турнаправления стали популярными в стране за последнее время.
17:46
В Госдепе допустили, что новые санкции могут коснуться финансового сектора России
Увеличение давления на российский финансовый сектор может быть предметом новых санкций, заявил заместитель помощника госсекретаря по противодействию угрозам, финансам и санкциям Эрик Вудхаус.
17:44
Пушилин уверен в скором выходе союзных сил на административные границы ДНР
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выразил уверенность в том, что в скором времени союзные силы России, ДНР и ЛНР выйдут на административные границы республики.
17:42
Во Всероссийском союзе страховщиков рассказали туристам о пользе полиса ОМС
Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов рассказал туристам, отдыхающим на территории России, о пользе полиса обязательного медицинского страхования (ОМС).
17:42
Замглавы херсонской ВГА Губарева сообщила о сносе памятника «небесной сотне» в Херсоне
Заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева сообщила, что в Херсоне демонтируют «памятник» погибшим участникам евромайдана, которых на Украине называют «небесной сотней».
17:41
Колосков: переход Агаларова в «Маритиму» хорошо отразится на российском футболе
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал возможный трансфер форварда «Уфы» Гамида Агаларова в португальский «Маритиму».
17:41
Степашин считает, что со временем фанаты привыкнут к Fan ID
Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин поделился мнением, что фанаты скоро привыкнут к паспорту болельщиков (Fan ID).
17:38
Европейское космическое агентство уведомило «Роскосмос» о завершении сотрудничества по ExoMars
Европейское космическое агентство уведомило «Роскосмос» о прекращении сотрудничества по миссии ExoMars.
17:35
В АТОР рассказали о положении россиян в Шри-Ланке
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе прокомментировала ситуацию с россиянами, отдыхающими в Шри-Ланке.
17:30
CNN: телохранитель Байдена подрался с женщиной в Иерусалиме
Сотрудник американской Секретной службы, который занимался организацией охраны президента США Джо Байдена в рамках визита лидера Соединённых Штатов в Израиль, подрался в Иерусалиме с местной жительницей.
17:30
Пятикратный обладатель Кубка Гагарина Зарипов продлил контракт с «Ак Барсом»
В казанском «Ак Барсе» сообщили о подписании нового контракта с нападающим Данисом Зариповым.
17:28
Салихова — об уходе Каттани: мы не имеем права заставлять жертвовать карьерой
Зарема Салихова, супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на уход Луки Каттани с должности спортивного директора московского клуба.
17:26
Премьер Польши заявил о завершении подсчёта суммы желаемых репараций от Германии
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о завершении подсчёта суммы репараций, которые Варшава хочет получить от Германии.
17:26
«Газпром» не располагает документом для вывоза Siemens из Канады газотурбинного двигателя
«Газпром» не располагает ни одним документом, позволяющим Siemens вывезти из Канады газотурбинный двигатель для компрессорной станции «Портовая».
17:22
Экономист Переславский дал прогноз по ситуации на валютном рынке
Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский спрогнозировал дальнейшую ситуацию на валютном рынке.
17:20
В ЛНР сообщили о новой тактике украинских военных по обстрелам Луганска
Глава представительства Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник заявил, что украинские военные начали применять новую тактику в рамках обстрела Луганска.
17:17
Автоэксперт Ерёменко дал рекомендации по покупке машины в Европе
Автоэксперт Денис Ерёменко рассказал об особенностях покупки машины в странах Европы.
17:17
Губерниев надеется, что Тутберидзе ответит на вопросы о допинге Валиевой
Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о допинг-скандале с олимпийской чемпионкой 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камилой Валиевой.
17:16
Министр финансов США сообщила об обсуждении с Китаем идеи потолка цен на российскую нефть
Министр финансов США Джанет Йеллен сообщила об обсуждении с вице-премьером Китая Лю Хэ идеи установить предельную цену на российскую нефть.
17:13
Капелло: Семак может устать из-за длительной работы в «Зените»
Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло прокомментировал подписание Сергеем Семаком нового контракта с петербургским «Зенитом».
17:12
Глава офиса Орбана: Европе, вероятно, не хватит газа на осенне-зимний сезон
Глава офиса премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Европе, вероятно, не хватит газа на осенне-зимний сезон.
17:12
Экономист Сафонов назвал причины снижения курса евро к доллару
Профессор департамента психологии и развития человеческого капитала Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов назвал возможные причины снижения курса евро к доллару.
17:10
Доцент Ермилова прокомментировала ситуацию с продажами легковых автомобилей
Доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова прокомментировала ситуацию с продажами легковых автомобилей.