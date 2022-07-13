СТРАНА: на Украине бывшей россиянке дали пять лет за советскую символику в соцсетях

Бывшую гражданку России на Украине приговорили к пяти годам лишения свободы за пропаганду и публичное использование коммунистической символики. Как пишет СТРАНА, на протяжении 2019—2022 годов женщина в социальных сетях систематически пропагандировала идеи возрождения СССР, «оправдывала преступный коммунистический режим и возвеличивала Ленина и Сталина».

На Украине суд приговорил к пяти годам лишения свободы бывшую россиянку, обвинённую в «пропаганде и публичном использовании символики коммунистического тоталитарного режима». Как пишет «СТРАНА», об этом сообщила прокуратура Ивано-Франковской области.

«В суде прокурор сказал, что обвиняемая на протяжении 2019—2022 годов в запрещённой социальной сети «ВКонтакте» систематически распространяла, а также публично использовала материалы с изображением символики коммунистического тоталитарного режима», — поясняет прокуратура.

По мнению прокуроров и суда, обвиняемая пропагандировала идеи возрождения СССР, «оправдывала преступный коммунистический режим и возвеличивала Ленина и Сталина».