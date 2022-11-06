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DWN: пандемия коронавируса и конфликт на Украине обошлись немецкой экономике в €420 млрд

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Пандемия коронавируса и конфликт на Украине отбрасывают немецкую экономику на годы назад и наносят ей серьёзные убытки, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. По данным Института немецкой экономики (IW) в Кёльне, «эти два катастрофических события» привели к потере €420 млрд добавленной стоимости. Как отмечают исследователи, из-за локдаунов и снижения покупательной способности, связанной с инфляцией, а также проблем с поставками энергоносителей и сырья, обусловленных конфликтом на Украине, немецкая экономика переживает уже третий кризисный год подряд.
DWN: пандемия коронавируса и конфликт на Украине обошлись немецкой экономике в €420 млрд
AP

Пандемия коронавируса и конфликт на Украине отбрасывают немецкую экономику на годы назад как в конъюнктурном, так и в структурном плане и наносят ей серьёзные убытки. Институт немецкой экономики (IW) в Кёльне оценил ущерб в новом исследовании, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

«Если бы эти два катастрофических события не повлияли на экономическую жизнь, в период с 2020 по 2022 год добавленная стоимость в Германии была бы на 420 миллиардов евро выше», — говорится в исследовании. Высокие государственные расходы компенсировали эти потери, однако, как объясняют экономисты, в области частного потребления локдауны и потеря покупательной способности, связанная с инфляцией, привели к потерям около €400 млрд. «За три кризисных года не были осуществлены инвестиции в размере 125 миллиардов евро, что тяжким бременем ложится на благосостояние», — утверждают эксперты.
 
Зимой правительство и экономисты ожидают рецессии. Федеральное объединение торгово-промышленных палат (DIHK) опасается, что валовой внутренний продукт в 2023 году также опустится примерно на 3%. Исследователи IW подчёркивают, что из-за сочетания продолжающейся пандемии коронавируса и конфликта на Украине немецкая экономика переживает уже третий кризисный год подряд.
 
«Проблемы с поставками энергоносителей и сырья, обусловленные конфликтом, вызывают беспрецедентные ценовые потрясения», — отмечают исследователи. Кроме того, по всем направлениям страдает совокупный спрос. После ограничений потребления вследствие предыдущих волн коронавируса высокие темпы инфляции в настоящее время подрывают покупательную способность домохозяйств сильнее, чем когда-либо с 1950-х годов. «Из-за сохраняющихся туманных экономических перспектив компании также всё ещё воздерживаются от инвестиций», — говорится в исследовании.
 
В своих расчётах Институт немецкой экономики (IW) сравнивает фактическое экономическое развитие с ожидаемым. Так, пандемия коронавируса стоила экономике Германии €175 млрд в 2020 году и €125 млрд — в 2021-м. В 2022 году последствия пандемии и прежде всего конфликт на Украине обошлись ей в €120 млрд. Таким образом, в результате кризиса на мировом финансовом рынке потери добавленной стоимости приблизились к €500 млрд.
 
Как отмечают исследователи, разделить потери, вызванные пандемией и конфликтом на Украине, возможно, «хотя множественные последствия обоих потрясений перекрывают друг друга». Эксперты оценивают ущерб, нанесённый конфликтом на Украине, почти в €90 млрд в 2022 году. Причина — прежде всего в более низких показателях частного потребления, инвестиций, а также экспорта, передаёт Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
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