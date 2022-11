Офицер разведки США: Пентагон направляет на Украину инспекторов, чтобы оправдаться перед конгрессом за «потерянное» оружие

США отправляют инспекторов на Украину не для того, чтобы вести учёт поставляемых вооружений, а для выяснения обстоятельств их пропажи, заявил отставной офицер разведки США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. Их присутствие на местах необходимо: иначе у Байдена не будет аргументов, чтобы оправдать выделение очередной военной помощи Киеву, подчеркнул Риттер.

Многие медиа — не мейнстримные, не интернет-издания, не The New York Times и не The Washington Post, — а новостные агентства, которым можно доверять, сообщили, что военнослужащие США находятся на Украине. Мы не знаем, носят ли они знаки различия. Пентагон не опроверг эти новости. Я думаю, мы можем смело предположить, что это так: солдаты находятся на местах. Один из пресс-секретарей Белого дома заявил: «Я не могу ни подтверждать, ни опровергать, есть ли они там» — это типичная для Пентагона фраза, вы с таким знакомы.



Но если они действительно там, то цель их пребывания заключается в инспектировании американских вооружений. Когда Джо Байден запросил 60 миллиардов долларов, сенатор Рэнд Пол задался вопросом, не направить ли кого-то, кто бы следил, что оборудование функционирует и что они его получают? Сенат отказался от голосования по этому предложению, и оно было отброшено. Поэтому вот пара вопросов: находятся ли наши солдаты на Украине? Носят ли они американскую униформу? Занимаются ли они просто проверками систем вооружений или делают куда больше?

СКОТТ РИТТЕР, офицер разведки морской пехоты США в отставке: В первую очередь, ещё до того, как появились эти новости, мне кажется, мы с вами обсуждали этот вопрос. Лично я сказал тогда, что наши военнослужащие уже некоторое время находятся там. Теперь и ЦРУ, и бойцы ЧВК, и сотрудники Сводного центра спецопераций присутствуют на местах, пытаясь облегчить работу этой логистической сети, по которой вооружения поставляются на Украину. Причина, по которой мы успешно перевозили оружие из Польши и Румынии через границу к линии фронта, заключается в факте присутствия наших военных на местах. Поэтому я думаю, что мы находимся там какое-то время. Это же — новые люди. В чём отличия? Я всегда обращаю внимание на слова и терминологию.



Они не ревизоры, не какие-то сотрудники Генеральной инспекции. Это специалисты-инспекторы на местах. Это специальная терминология — инспекторы, осуществляющие надзор за деятельностью на местах. Это имеет определённый подтекст, я сам инспектор и помогал в написании книги по инспектированию и надзору на местах. Тут есть определённый криминалистический аспект: они находятся там не просто для того,чтобы сверять отчётные списки и накладные, а с целью расследования. Чтобы выяснить, что произошло, восстановить данные. Причина, по которой они занимаются этим, состоит в растущем беспокойстве, связанном с тем, что многие единицы поставленных нами Украине вооружений, в частности ПТРК Javelin и ПЗРК Stinger, не используются против русских, а продаются на европейском чёрном рынке преступным группам и потенциальным террористам.



Правительство Германии сообщило о задержании преступника или террориста с ракетой Stinger, которая была передана Украине США, — это не теория, а реальность! Все верят, что после выборов, которые пройдут на следующей неделе, республиканцы по крайней мере станут большинством в палате представителей, а может быть, и в сенате. Что это значит? Если Байден намерен продолжать отправлять десятки миллиардов долларов налогоплательщиков Украине, то ему нужно сделать это до того, как республиканцы станут партией большинства — то есть в промежутке между окончанием выборов и началом мандата нового состава конгресса.



Проблема в том, что, если он сделает такой запрос, а кто-то решит уточнить, может ли он гарантировать, что ни один Javelin и ни один Stinger не числится пропавшим, что ни одна единица оружия не попала на чёрный рынок? Пентагон сейчас ничего не может гарантировать! Это своего рода «превентивный удар» со стороны Пентагона — послать на Украину этих инспекторов-расследователей, чтобы выяснить, что произошло. Чтобы по крайней мере был такой вариант ответа: «Это можно обсудить на закрытом заседании, это секретная информация». И в закрытом формате они могли бы сообщить, что есть некоторые неучтённые единицы оружия, но они уверены, что украинцы уже решили эту проблему, в будущем такого не повторится. Затем Байден может получить 60 миллиардов долларов на помощь Украине.



Таким образом, это «превентивный удар» Пентагона, цель которого — выработать ответы на возможные вопросы «переходного» конгресса в свете запроса Джо Байдена о 40-60 миллиардах военной помощи.

Дата выхода в эфир 04 ноября 2022 года.