Полковник Макгрегор: антироссийская коалиция Байдена рискует повторить ошибки Наполеона

Начав войну с Россией в 1812 году, Наполеон не просто недооценил противника — он также составил в корне неверное мнение о своих союзниках. Как считает американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор, похоже, сегодня Белый дом во главе с Байденом вознамерился использовать многонациональные силы против России, однако и этот поход «коалиции желающих» рискует стать губительным и оскорбительным военным поражением.

Когда Наполеон в 1812 году начал свою военную кампанию с целью завоевать Россию, он возглавил самую большую «коалицию желающих» в истории. Основу армии Бонапарта численностью 400 тыс. человек составили французы, но в ней также были итальянские, голландские, немецкие и польские солдаты. Сражались они, по правде говоря, без особого энтузиазма. Если откровенно, то, кроме французов, одни только поляки горели желанием пойти маршем на Москву.



К тому моменту, как армия добралась до Москвы, трескучие морозы, губительные сражения, истощение, болезни и слабое тыловое обеспечение сократили силы вторжения более чем наполовину. Вскоре после этого Пруссия и северогерманские союзники переметнулись на сторону русских, а остальные, исключая поляков, дезертировали или умерли во время отступления.



Как считает полковник в отставке Дуглас Макгрегор, похоже, сегодня Белый дом во главе с Байденом вознамерился использовать многонациональные силы против России. Альянс НАТО не в состоянии принять единодушное решение о военном вмешательстве на стороне Украины, ведущей боевые действия против России, но, как намекнул недавно Дэвид Петреус, президент со своими генералами задумался о собственной «коалиции желающих». Предположительно, эта коалиция будет состоять в основном из польских и румынских войск, а её основу составит армия США. Все эти силы будут задействованы на Украине.



Любая военная кампания, продолжает Макгрегор в статье для The American Conservative, заканчивается победой или поражением, которые предопределяются стратегическими прогнозами, лежащими в основе оперативного планирования и ведения боевых действий. Однако, не зная подробностей проводимой в Вашингтоне дискуссии, можно задаться вопросами о предполагаемых «целях, методах и условиях завершения» операции, к которой должна быть привлечена «коалиция желающих».



Во-первых, спрашивает автор статьи, какова цель этой коалиции? Изгнать российские войска с территории Украины? Укрепить украинскую оборону и добиться прекращения огня с последующим переходом к переговорам? Или это просто хитрый способ втянуть Североатлантический альянс в войну с Россией, хотя этот конфликт поддержат очень немногие европейцы?



Во-вторых, стоит спросить, что будут делать ВВС и Сухопутные войска США, если с момента пересечения польской и румынской границы они вступят в бой на Западной Украине? Российское верховное командование, вне всяких сомнений, определит, что американский военный компонент является центром тяжести в составе коалиции, поэтому всю свою военную мощь русские прежде всего и главным образом сосредоточат на уничтожении военной структуры США, включая космическое командование, систему управления, разведку и средства слежения.



В-третьих, пишет Макгрегор, следует узнать, почему Вашингтон создает «коалицию желающих»? По политическим соображениям или потому, что предвидит интенсивные боевые действия и ему нужны региональные союзники, способные взять на себя часть бремени? Неядерные силы США в одиночку вряд ли сумеют разгромить неядерные силы России, поэтому возникает ещё один вопрос: сможет ли ведомая США коалиция собрать разнообразные военные силы и средства, необходимые для достижения превосходства над российской армией, и достаточно ли будет у них ударной мощи, чтобы вынудить Москву изменить своё поведение?



И наконец, отмечает эксперт, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что поражение Украины в вооружённом конфликте с Россией будет истолковано как поражение Североатлантического альянса. Но разве тяжёлые потери Сухопутных войск США, вступивших в конфронтацию с российской военной машиной, не станут сигналом о поражении Вашингтона?



Военная стратегия, заключает Дуглас Макгрегор, — это не взаимосвязь между целями и средствами. Политические руководители и военачальники должны быть серьёзными стратегами, остро осознающими сильные и слабые стороны Америки, которые накладывают ограничения на её стратегический выбор. Поэтому нельзя недооценивать издержки от эскалации конфликта и ту цену, которую придётся платить американцам и европейцам.



«Президент со своими генералами должен понимать, насколько губительным и оскорбительным станет военное поражение для американского общества, ослабленного длившимися 20 лет военными кампаниями в Ираке и Афганистане. Боевой дух американской армии низок. Набирать людей в Вооружённые силы США, и особенно в сухопутные войска, сегодня намного сложнее, чем раньше. Экономическое положение Америки тоже весьма шаткое. А перспективы европейской экономики выглядят ещё мрачнее. Начав войну с Россией, Наполеон не просто недооценил противника — он также составил в корне неверное мнение о своих союзниках. Президент Байден и его генералы не должны повторять те же самые ошибки на Украине», — заключает автор материала.