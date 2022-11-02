Newsweek: новое обострение — Сербия подвела войска к границе Косова

Судя по появившемуся в соцсетях ролику, Белград отправил своих военных на границу с Косовом. Новому витку напряжённости предшествовало решение властей сепаратистской республики запретить использование сербских автомобильных номеров, сообщает Newsweek.

В соцсетях появился ролик с переброской сербских войск к границе с Косовом. Публикация видео, на котором видно несколько боевых машин, совпала с очередным ростом напряжённости в регионе, сообщает Newsweek.

Не разрешённый спор о суверенитете Косова вновь обострился этим летом. Приштина попыталась принять закон, который запрещает использовать сербские автомобильные номера и права, чем разгневала местных сербов и Белград, напоминает издание.

Недовольство привело к тому, что сербы заблокировали дороги и вступили в столкновение с полицией. В результате правительство сепаратистской республики дважды откладывало принятие закона, который предусматривает конфискацию машин с сербскими номерами, обращает внимание Newsweek.

Обострение ситуации встревожило Евросоюз, который годами «пытался играть дипломатическую роль для поддержания мира» между Белградом и Приштиной. При этом НАТО пригрозило, что «готово вмешаться, чтобы избежать очередной войны в Европе».

Между тем, несмотря на декларируемую поддержку, ЕС не спешит принимать в свои ряды Косово. Но существуют опасения, что эта отсрочка не приведёт к разрядке отношений между сепаратистской республикой и Сербией.

«Дипломатические интервенции, наряду с диалогом на высшем уровне 18 августа, привели к временному облегчению в виде продления сроков и обещаний продолжить переговоры. Но желание сторон пойти на опасную конфронтацию в лучше случае может повернуть процесс вспять, в худшем — привести к гораздо более серьёзным последствиям, пусть и непреднамеренным», — заявила глава Миссии ООН по делам временной администрации в Косове (МООНК) Кэролайн Зиаде на недавней конференции в Нью-Йорке.

Развёртывание сербских войск на границе с Косовом может привести к ещё большему росту напряжённости. Они рискуют даже повлечь за собой негативные последствия, о которых предупредила Зиаде, рассуждает Newsweek.

После кровопролитной войны с Сербией в 90-х Косово провозгласило независимость в 2008 году. Но Белград, а также Россия и Китай, отказываются признавать суверенитет республики, напоминает издание.

Из-за этого частично признанного статуса Косово не входит в ООН или НАТО. Тем не менее с июня 1999 года на его территории действует миссия альянса из 3770 военнослужащих, призванная «поддерживать мир и стабильность» в регионе, подчёркивает Newsweek.