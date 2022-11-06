WP: США призвали Украину отказаться от публичного отрицания любых переговоров с Россией

Белый дом в частном порядке призывает президента Украины Владимира Зелинского отказаться от публичных заявлений о невозможности переговоров с Россией, передаёт The Washington Post со ссылкой на источники. Однако этот призыв направлен не на то, чтобы подтолкнуть Киев сесть за стол переговоров, а на то, чтобы обеспечить Украине поддержку со стороны других стран.

Администрация президента США Джо Байдена в частном порядке призывает президента Украины Владимира Зеленского продемонстрировать открытость к переговорам с Россией и отказаться от публичного отрицания возможности их проведения, сообщает The Washington Post.

По словам источников издания, призыв не направлен на то, чтобы подтолкнуть Киев сесть за стол переговоров. Они назвали просьбу «продуманной попыткой обеспечить правительству в Киеве поддержку со стороны других стран», граждане которых опасаются затягивания конфликта.

По данным The Washington Post, в Белом доме считают, что Россия пока серьёзно не настроена на переговоры, однако признают, что отказ Зеленского от диалога вызывает беспокойство в некоторых странах Европы, Африки и Латинской Америки, страдающих от высоких цен на продовольствие и топливо. «Для некоторых наших партнёров усталость от Украины стала реальностью», — прокомментировал вопрос американский чиновник, пожелавший остаться анонимным.

Публичный отказ от переговоров усиливает опасения относительно затягивания конфликта. Российская спецоперация на Украине и введённые в ответ на неё западные санкции уже привели к усугублению мировых экономических проблем. В странах по всему миру растут цены на энергоносители и продукты питания, что усугубило голод в таких странах, как Сомали, Йемен и Афганистан.

Подобные опасения особенно актуальны для стран, которые и раньше не симпатизировали коалиции в поддержку Украины во главе США либо из-за связей с Москвой, либо из-за нежелания встать в один ряд с Вашингтоном. В частности, ЮАР воздерживается при голосовании за резолюцию Генассамблеи ООН с осуждением России из-за референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях*, а новый президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что Москва и Киев несут равную ответственность за конфликт.

В США рост инфляции, который отчасти связан с украинским конфликтом, усилил давление на президента Байдена и Демократическую партию в преддверии промежуточных выборов и поднял новые вопросы о будущем американской помощи Украине. На данный момент она составила уже $18,2 млрд.

В ходе визита в Киев в пятницу советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединённые Штаты поддерживают справедливый и прочный мир для Украины. По его словам, Вашингтон будет продолжать поддерживать Киев независимо от внутренней политики.

Тем не менее последние опросы свидетельствуют о том, что множество представителей Республиканской партии выступают за сокращение военной помощи Украине. Это означает, что Белый дом может столкнуться с сопротивлением со стороны республиканцев и их сторонников после промежуточных выборов, которые пройдут уже во вторник. Согласно опросу, опубликованному 3 ноября газетой The Wall Street Journal, 48% республиканцев считают, что Соединённые Штаты делают «слишком много» для поддержки Украины, хотя ещё в марте с этим были согласны всего 6% опрошенных.

Бывший посол США в России и экс-заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу считает, что Соединённые Штаты не могут позволить себе безразлично относиться к тому, как и когда завершится украинский конфликт, учитывая заинтересованность страны в обеспечении европейской безопасности. «Если условия станут более благоприятными для переговоров, я не думаю, что администрация останется пассивной. Но в конечном итоге украинцы ведут боевые действия, поэтому мы должны быть осторожны и не перечить им», — приводит издание его слова.

В статье The Washington Post отмечается, что американские чиновники считают, что Зеленский, вероятно, согласится на переговоры и в конечном итоге пойдёт на уступки. Они полагают, что «Киев пытается добиться как можно больших военных успехов до наступления зимы, когда может появиться окно для дипломатии».