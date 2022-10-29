AC: Запад меняет тон и демонстрирует стремление к диалогу с Россией

Письмо прогрессивных демократов Байдену с призывом напрямую вести диалог с Россией, а также примирительная позиция министра обороны Великобритании могут свидетельствовать об изменении западного дискурса в отношении российско-украинского конфликта, пишет The American Conservative. Учитывая многочисленные сигналы Москвы об открытости к диалогу, можно предположить, что стороны в скором времени увеличат число каналов связи с целью недопущения нового обострения обстановки, отмечает автор статьи.

Каналы связи между Вашингтоном и Москвой во многом остаются «отключёнными», несмотря на риск обострения ситуации, сравнимый с временами Карибского кризиса. Ряд экспертов отмечает роль тайной дипломатии и обращает внимание на увеличившееся число сигналов с обеих сторон, возможно свидетельствующих о готовности к диалогу, сообщает The American Conservative. При этом Россия давала понять, что открыта к переговорам с момента обострения украинского кризиса, однако западные партнёры скептически воспринимали такие заявления.

Владимир Путин, вероятно, опробовал новый канал связи, передав Зеленскому послание через президента Гвинеи-Бисау, с которым встретился несколькими днями ранее. Глава российской дипломатии Сергей Лавров неоднократно отмечал, что его страна открыта для предложений Турции, которая стремилась выступить посредником между Россией и Западом. Также в Москве сообщили, что рассмотрят возможность встречи Путина с Байденом в кулуарах саммита G20, хотя Вашингтон вскоре не просто поспешил отказаться от такой перспективы, а даже начал разрабатывать планы, чтобы американский президент случайно не столкнулся с российским коллегой в коридоре или на групповой фотографии, подчёркивает автор материала.

Очевидно, что Белый дом желает, чтобы каналы связи оставались закрытыми. Однако недавно зазвучали голоса противников такой позиции: 30 членов палаты представителей от Демократической партии направили президенту письмо, в котором призвали лидера предпринять «упреждающие дипломатические усилия» и более усердно подойти к поиску реалистичных условий, в которых станет возможным прекращение огня. Авторы письма зашли столь далеко, что заявили: «США обязаны серьёзно изучить все возможные пути, включая прямое взаимодействие с Россией». Несмотря на то что на лидера «прогрессивных» демократов было оказано давление и письмо было отозвано, сам факт его написания означает значительное изменение тона на Капитолийском холме, пишет The American Conservative, отмечая, что это был первый случай, когда демократы отошли от единогласной поддержки борьбы против России и открыто выступили за переговоры.

Тем временем министр обороны США Ллойд Остин и его российский коллега Сергей Шойгу обменялись телефонными звонками, а председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Марк Милли беседовал с начальником Генштаба России Валерием Герасимовым: отмечается, что генералы договорились «держать линии связи открытыми». Примечательно, что высшее военное руководство двух стран общалось впервые с мая. Шойгу также провёл телефонные разговоры с официальными лицами Франции, Турции и Великобритании. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о «желании деэскалации конфликта», добавив, что «Великобритания готова помочь», если Украина и Россия будут стремиться к разрешению противоречий. Это, наряду с письмом Байдену, демонстрирует потенциально важное изменение дискурса на Западе, пишет автор статьи.

По своей сути эти контакты далеки от переговоров, но всё же представляют собой первые небольшие шаги на пути к полноценному «открытию» диалога. В сочетании с участившимися сигналами из Москвы о том, что российская сторона, возможно, готова к переговорам, это даёт надежду на изменение подхода Запада к нынешнему кризису, резюмирует The American Conservative.