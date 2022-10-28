Тулси Габбард: демократы отказались от дипломатии, потому что прислуживают милитаристам

«Прогрессивные» члены Демпартии США отозвали открытое письмо, призывавшее Джо Байдена использовать дипломатию в свете конфликта на Украине, поскольку они подчиняются оборонно-промышленному лобби, заявила бывшая конгрессмен Тулси Габбард в интервью на телеканале Fox News. Нынешние демократы забыли, что для процветания и свободы страны необходимо прийти к миру, подчеркнула политик.

Тулси Габбард, бывший кандидат на пост президента, баллотировавшаяся от демократов, присоединяется к нам, чтобы представить свой взгляд на ситуацию. Госпожа конгрессмен, спасибо большое, что вы с нами! В рядах партии есть «прогрессивные» члены. Либералы действуют, как и подобает либералам последние сто лет. Они говорят — хочу отметить, я полностью с ними согласен, — что, возможно, нам необходимо попытаться прийти к миру, пока мы все не погибли. А потом они вынуждены были отказаться от этого призыва. Почему так?

ТУЛСИ ГАББАРД, конгрессмен: Вы совершенно правы, Такер. Эти так называемые «прогрессивные» сделали очень простую вещь, которая сейчас, по-видимому, может показаться очень смелой для Вашингтона. В этом письме, адресованном Джо Байдену, они попросту высказали правду о том, как эта опосредованная война с Россией повышает ставки с точки зрения издержек и последствий как для украинцев, так и для американцев, насколько негативно она влияет на цены на газ, как повышает инфляцию и так далее. Эти «прогрессивные» в своём письме не призывали прекратить оказывать Украине помощь, нет. Всё, что они сказали: «Президент Байден, займитесь дипломатией!»

И, конечно же, ответ, который последовал от поборников войны, контролирующих Демпартию в Вашингтоне, состоял в том, чтобы вдребезги разгромить их. Эти члены конгресса от Демпартии забились в угол, съёжившись от страха. Теперь они изо всех сил горячо извиняются за то, что имели дерзость призывать к дипломатии в этой войне, которая подвергает риску нас всех. И теперь они фактически совершили разворот на 180 градусов: теперь они пытаются доказать, что тоже являются ярыми милитаристами! Они говорят: «Нет, не прибегайте к дипломатии! Мы не хотим, чтобы вы это делали!»

Такер, это как раз одна из основных причин, в силу которых я ушла из Демпартии. Они всецело подконтрольны вашингтонским поборникам войны. На деле их не волнуют украинцы, иначе они бы начали искать дипломатические решения много месяцев назад. Их также не волнуют и американцы, которые с трудом сводят концы с концами, страдая от инфляции, с растущими ценами практически на все товары. Это демонстрирует, кому они прислуживают: оборонно-промышленному комплексу, ястребам — сторонникам войны в рядах Демократической партии и мейнстримным медиа.

Поэтому они фактически выгнали вас из партии, ведь вы сказали: «Может, нам не нужно бомбить христиан, проживающих в Сирии, возможно, есть другой путь?» Нет! Это — красная линия, это война! Как так вышло? Вы знали об этом, когда попали в конгресс?

ТУЛСИ ГАББАРД: Нет. Демократы, которых я видела, лидеры демократов, с которыми была знакома, они стояли на позициях мира. Такие, как мой бывший начальник, сенатор Акака от штата Гавайи, который служил в годы Второй Мировой войны. Он понимал цену войны. Так называемые прогрессивные, по крайней мере, в прошлом утверждали, что стремятся к миру, они понимали, что для процветания и свободы нам необходим мир! И это по-прежнему правда. Мы не сможем достичь процветания и свободы, пока не придём к миру. Но сейчас все члены Демократический партии и их лидеры в Вашингтоне идут нога в ногу, будучи ястребами-милитаристами. Никто не смеет выйти вперёд и сказать: «Дипломатия! Давайте использовать методы дипломатии!»

Ну и трусы. Какие же они трусы! Тулси Габбард, мы ценим, что вы присоединились к нам.

Дата выхода в эфир 27 октября 2022 года.