Бэннон: при демократах США стали напоминать банановую республику

В интервью Fox News бывший советник Дональда Трампа Стив Бэннон прокомментировал решение суда приговорить его к четырём месяцам тюрьмы за неуважение к конгрессу. По его словам, этот вердикт свидетельствует об отсутствии верховенства права в современных США.

Одна из причин, почему наша система стала пристрастной, а верховенство закона испаряется, заключается в том, что никто этому не сопротивляется. Вы довольны реакцией выборных республиканцев на то*, что с вами произошло? Как вы думаете, кто-нибудь заступится за вас?

СТИВ БЭННОН, экс-помощник Трампа: Я думаю, она (реакция. — ИноТВ) нормальная. И послушайте: выборным республиканцам сейчас нужно сосредоточиться на (промежуточных выборах в конгресс. — ИноТВ) 8 ноября, Такер. Нет ничего, что могло бы заменить победу.

У нас есть очень хорошая возможность разрушить Демократическую партию как национальный политический институт от школьных советов до законодательных собраний штатов, генеральных прокуроров, государственных секретарей. Мы можем получить в палате представителей перевес в 40 или 50, а в сенате, возможно, — в четыре или пять мест.

На мой взгляд, выборные должностные лица прямо сейчас должны просто сосредоточиться на победе. Нам необходима победа с наибольшим преимуществом, который мы способны получить.

Я могу защитить себя сам с помощью моих адвокатов. Мне не нужно, чтобы республиканцы прикрывали меня. Я хочу, чтобы в обновлённом конгрессе они занялись чисткой крысиных гнёзд в Министерстве юстиции и в ФБР.

На мой взгляд, (сотрудница Налоговой службы США, которую уличили в предвзятом отношении к консервативным группам. — ИноТВ) Лоис Лёрнер или (генпрокурор США, который в 2012 году отказался передавать законодателям документы о контрабанде оружия. — ИноТВ) Эрик Холдер совершили настоящие преступления против страны, в отличие от вас. Вас даже в этом не обвинили. И обоих оправдали за проявление неуважения (к конгрессу. — ИноТВ).

Как вы думаете, им стыдно? Видят ли они двойные стандарты в том, что случилось? Обратился ли кто-либо из них к вам, чтобы выразить сочувствие? Я серьёзно, выражали ли они вам сострадание на человеческом уровне?

СТИВ БЭННОН: (Смеётся.) Нет. Вы же знаете, что обитатели Вашингтона очень предвзяты, этот процесс (расследование январских беспорядков в Капитолии. — ИноТВ) очень ангажирован. И они одни из самых пристрастных людей, особенно Эрик Холдер. Эрик Холдер выполнял грязные поручения Обамы. Так что нет, они не выразили мне сочувствия, и, честно говоря, мне бы не хотелось, чтобы он мне сочувствовал.

Сейчас существует непреодолимый разрыв. С одной стороны находятся республиканцы и сторонники Трампа, с другой — радикальные демократы. Вы видите, что верховенство закона отсутствует. Всё напоминает банановую республику. Нельзя идти на компромисс. Альтернативы победе не существует.

Нам необходимо одержать крупную победу восьмого числа. После чего обновлённый конгресс должен обеспечить соблюдение верховенства закона — и для этого начать серьёзные расследования. Не политические, а серьёзные расследования, Такер.

А после этих расследований нужно начать составлять представления к импичменту и выставить вон этих бездарей, будь то министр внутренней безопасности (Алехандро. — ИноТВ) Майоркас или генеральный прокурор (Меррик. — ИноТВ) Гарланд. И кто знает, чем всё это кончится.

Да, кто знает, чем всё это кончится. Верно. Стив Бэннон, удачи. Такое ощущение, что вы не беспокоитесь. Я бы беспокоился, если бы я был на вашем месте. Вы смелый человек. Спасибо за участие в программе.

СТИВ БЭННОН: Спасибо, Такер.

Дата публикации 22 октября 2022 года.

* Накануне суд приговорил Бэннона к четырём месяцам тюрьмы за неуважение к конгрессу (прим. ИноТВ).