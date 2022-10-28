Такер Карлсон: джихад Байдена против России на Украине оставит американцев без дизельного топлива

Администрация президента США Джо Байдена ведёт джихад против России на Украине, намереваясь уничтожить православную страну с традиционными ценностями, считает ведущий Fox News Такер Карлсон. Однако западные антироссийские санкции пока вредят только самому Западу. Так, по прогнозам, в США уже через месяц закончится дизельное топливо.

Учитывая, насколько тесно Соединённые Штаты всегда были связаны с Европой, можно предположить, что наши лидеры заметили бы, если бы Европа начала разваливаться. Особенно когда знаки, указывающие на это, сложно не замечать. А так и было.

Этим летом Германия начала вырубать древние леса ради отопления домов. В Польше семьи часами стояли в очередях за углём, как это было 150 лет назад. В Великобритании, по прогнозу правительства, более десяти тысяч британцев замёрзнут насмерть — умрут этой зимой из-за нехватки топлива для отопления домов. Замёрзнут насмерть? В Великобритании? Такого не должно быть в стране первого мира. Так что Европа с большой скоростью движется назад. И пока неясно, к чему всё это приведёт.

Вопрос в том, почему это происходит. И ответ очень прост — война на Украине. Именно поэтому. Значительную часть энергоресурсов Европа импортировала из России. Теперь этот импорт запретили, чем предполагалось наказать Владимира Путина. Каков результат этого наказания? Что ж, российский рубль сейчас намного сильнее, чем год назад, в то время как европейская экономика разрушается. Европейцы сейчас намного беднее, чем были на момент начала спецоперации на Украине.

Так как это может быть победой? Для Европы, Запада и демократии. Что ж, это справедливый вопрос, и вполне очевидный. Но в Вашингтоне им, похоже, никто не задаётся. Вместо этого администрация Байдена удваивает свои усилия по совершению саморазрушительных ошибок, которые и разрушают Европейский союз. Белый дом запретил поставки нефти, природного газа и угля из России. Это было нашим моральным долгом. И в то же самое время администрация Байдена развалила добычу нефти здесь, отменив лицензии на добычу нефти и газа. А потом, как будто всего этого было недостаточно, Байден продал часть нефти из стратегического запаса — вероятно, важнейшего ресурса страны — Китаю.

Ничто из этого никак не навредило Путину. Всё это делает США беднее. И какое же может быть для всего этого оправдание? Мы задались вопросом. Любой, кто обращает внимание, задаётся этим вопросом.

На этой неделе конгрессмен от Мэриленда Джейми Раскин на него ответил. Россия — православная христианская страна с традиционными социальными ценностями, поэтому она должна быть уничтожена, вне зависимости от того, какую цену за это придётся заплатить. Так что это не обычная война, это джихад. Джейми Раскин заявил об этом во всеуслышание, но многие в Вашингтоне согласны с ним. Они хотят увидеть тенденции к мировой войне, и немедленно.

Так что этот джихад будет значить для вас? Что ж, детали потрясают. Из-за религиозной войны администрации Байдена на Украине в нашей стране скоро закончится дизельное топливо. По данным Управления по энергетической информации, к понедельнику на неделе, на которой будет День благодарения, что через 25 дней, дизельное топливо закончится.

Дата выхода в эфир 27 октября 2022 года.