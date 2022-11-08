Focus: шутка Шольца про газовую плиту спровоцировала критику в соцсетях

Отвечая на вопросы граждан во время выступления в городе Гифхорне, Олаф Шольц рассказал шутливую историю о человеке, сменившем электрическую плиту на газовую, пишет Focus Online. Как отмечает издание, многие сочли такой юмор неуместным: критики пишут, что канцлер смеётся над проблемами граждан в трудные времена энергетического кризиса.

Недавняя шутка канцлера ФРГ Олафа Шольца вызвала ажиотаж в социальных сетях, пишет Focus Online. Это случилось в минувшее воскресенье, когда канцлер отвечал на вопросы граждан, выступая в городе Гифхорне.

«Недавно ко мне подошёл один человек и сказал: «господин Шольц, я недавно поменял свою электрическую плиту на газовую». Я даже не знал, насколько грустный вид мне следовало принять», — рассказал Шольц.

Многие сразу обвинили канцлера в том, что тот смеётся над трудностями своих граждан, пишет Focus Online. Бывший генеральный секретарь партии ХДС Пауль Цимиак написал у себя в Twitter, что Шольц «высмеивает людей». Председатель ХДС в Тюрингии Марко Фогт также не оценил юмор канцлера. «Никакого уважения. Для беспокойств, проблем и страхов граждан у канцлера Шольца нет готовых решений, но есть злорадство», — написал Фогт в Twitter.

Focus Online отмечает, что одной из главных тем выступления Шольца в Гифхорне были высокие цены на энергию. Канцлер заверил, что правительство ФРГ принимает меры в отношении роста цен.