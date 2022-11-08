Focus: шутка Шольца про газовую плиту спровоцировала критику в соцсетях

12:09
Эксперт Кулаков посоветовал обратиться к оценщику перед продажей недвижимости
Президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков», соучредитель Центра независимой экспертизы собственности (ЦНЭС) Кирилл Кулаков посоветовал обратиться к услугам профессионального оценщика прежде, чем выставлять жильё на продажу.
12:08
Посол России Авдеев: Папа Римский Франциск помогает в обмене пленных с Украиной
Посол России в Ватикане Александр Авдеев заявил, что Папа Римский Франциск помогает в обмене пленных между Россией и Украиной.
12:08
Агент Чистякова сообщил, что футболист тренируется с «Зенитом»
Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, рассказал о ситуации игрока после выведения из состава команды.
12:06
Аналитики назвали желание воспитать питомца одним из наиболее частых у хозяев домашних животных
Сервис СБЕР ЕАПТЕКА провёл исследование, проанализировав продажи зоотоваров, и сообщил, с какими распространёнными проблемами сталкивались владельцы домашних животных.
11:58
Губернаторскую ёлку в ЯНАО посетят дети из Волновахи и дети участников СВО
Первый замдиректора Департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Бойченко заявил, что губернаторскую ёлку в регионе посетят 300 ямальских детей и 10 детей из Волновахского района.
11:55
Вальверде пробил неточно, и мяч прилетел на балкон жилого дома
Мадридский «Реал» в гостях уступил «Райо Вальекано» в матче 13-го тура чемпионата Испании по футболу.
11:55
СК возбудил дело после того, как женщина в Москве выбросила годовалую дочь с 11-го этажа
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего ребёнка после того, как женщина выбросила свою годовалую дочь из окна 11-го этажа жилого дома в Москве.
11:54
Диетолог Коробкина посоветовала не отказываться от мясных и молочных продуктов
Врач-диетолог и нефролог Анна Коробкина рассказала, что полный отказ от продуктов животного происхождения, который практикуется при некоторых диетах, может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.
11:52
Глава ЦБ Набиуллина высказалась о вероятности масштабного кризиса в мировой экономике
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина высказалась о вероятности масштабного кризиса в мировой экономике.
11:52
Кардиолог Новиков назвал отказ от курения способом снизить уровень холестерина
Врач-кардиолог клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Егор Новиков развеял несколько распространённых мифов о холестерине.
11:47
Синоптик Паршина спрогнозировала тёплую погоду в Москве на текущей неделе
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказала о погоде на текущей неделе в Москве.
11:46
Китай выразил протест Литве из-за открытия торгового представительства на Тайване
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что китайское правительство выразило протест Литве из-за открытия республикой своего торгового представительства на Тайване.
11:44
Морозов рассказал, как относится к критике от Транькова
Серебряный призёр Олимпийских игр Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, рассказал об отношениях со своим тренером Максимом Траньковым.
11:42
Спортсмен Лосев назвал плавание одним из видов повседневной физической активности
Эксперт в циклических видах спорта, топ-марафонец по плаванию Антон Лосев назвал три направления физической активности, которыми можно заниматься ежедневно.
11:40
Начальники генштабов Вооружённых сил стран ОДКБ обсудят вопросы военного сотрудничества
Начальники генеральных штабов Вооружённых сил государств — членов ОДКБ обсудят вопросы развития военного сотрудничества.
11:39
В Москве построят завод по производству косметики
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский сообщил, что инвестор построит в столичном районе Свиблово завод полного цикла по производству косметики в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП).
11:37
Мишустин поручил упразднить Ростуризм до 15 марта 2023 года
Российский премьер-министр Михаил Мишустин поручил упразднить Ростуризм до середины марта 2023 года.
11:37
Синоптик Паршина спрогнозировала морозы до -30 °С на севере Дальнего Востока
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказала о погоде в разных регионах России на этой неделе.
11:33
Врач Продеус напомнил о рисках частого использования капель от насморка
Доктор медицинских наук, врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус рассказал, что сосудосуживающие капли и спреи эффективны при заложенности носа, однако такие препараты вызывают зависимость и негативно воздействуют на слизистую носа.
11:33
Чинахов: я бы точно не поехал назад в Россию
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов ответил на вопрос, рассматривает ли он вариант с возвращением в Россию.
11:30
Специалист рынка недвижимости Котлов отметил инвестпотенциал квартир в Сочи
Директор по продажам компании HalleHouse Вячеслав Котлов рассказал, что недвижимость в Сочи может приносить неплохую арендную прибыль.
11:28
Глава ЦБ призвала «делать всё» для создания условий ускоренной перестройки экономики России
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина призвала «делать всё» для создания условий ускоренной перестройки российской экономики.
11:25
Захарова: в выборы в конгресс США вмешивается не Россия, а Трамп
Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией заявила, что в выборы в конгресс США вмешивается не Россия, а бывший американский президент Дональд Трамп.
11:20
Гулиев: «Локомотив» точно не будет бороться за выживание в РПЛ
Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев прокомментировал шансы «Локомотива» в Российской премьер-лиге (РПЛ).
11:15
Набиуллина заявила о хороших темпах кредитования в России
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила о хороших темпах кредитования в стране.
11:06
Стремоусов заявил о стабильной ситуации на линии фронта в Херсонской области
Замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о стабильной ситуации на линии фронта в регионе.
11:05
Кузнецов — о передаче Овечкина: знал, что он сделает пас
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов рассказал о передаче Александра Овечкина в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Эдмонтон Ойлерз».
11:05
Представитель МИД Захарова: Россия и США продолжают точечные контакты
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия и США продолжают точечные контакты.
11:01
В России за сутки госпитализированы 1510 человек с коронавирусом
За сутки в России госпитализированы 1510 человек с коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе.
10:55
Рейнольдс: если не получится приобрести «Оттаву», могу купить американского сенатора
Голливудский актёр Райан Рейнольдс прокомментировал идею приобрести клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз».
10:54
Почти 3 тысячи украинцев обратились за белорусским гражданством в 2022 году
В Министерстве внутренних дел Белоруссии заявили, что почти 3 тыс. украинцев обратились за белорусским гражданством в 2022 году.
10:48
Губернатор Развожаев: в Севастополе, по предварительным данным, сбили беспилотник
Севастопольский губернатор Михаил Развожаев рассказал, что в Севастополе, по предварительным данным, сбили беспилотник.
10:43
Набиуллина призвала не недооценивать влияние санкций на российскую и мировую экономику
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина во время выступления на совместном заседании комитетов Госдумы призвала не недооценивать влияние санкций на российскую и мировую экономику.
10:40
Бейл готов стать легендой «Крыльев Советов»
Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл рассказал о желании стать легендой для самарского клуба.
10:39
В Москве ребёнок выжил после того, как мать выбросила его с 11-го этажа
В Москве годовалую девочку госпитализировали в тяжёлом состоянии после падения с высоты. По предварительным данным прокуратуры, ребёнка выбросила с 11-го этажа его мать.
10:33
Аналитики спрогнозировали дефицит рабочих и инженеров в России
Аналитики спрогнозировали дефицит рабочих и инженеров на российском рынке труда, а также расширение госсектора в экономике.
10:30
Президент ФИАС: на ЧМ по самбо мы станем свидетелями зрелищных и бескомпромиссных поединков
Президент Международной федерации самбо (ФИАС) Василий Шестаков поделился ожиданиями от чемпионата мира по самбо, который пройдёт в Бишкеке (Киргизия).
10:29
Зеленский назвал пять условий для переговоров с Россией
Украинский президент Владимир Зеленский после того, как СМИ сообщили, что Запад подталкивает Киев к диалогу с Россией, назвал пять условий для переговоров между Киевом и Москвой.
10:25
Шестаков: ФИАС продолжает расширять географию стран
Президент Международной федерации самбо (ФИАС) Василий Шестаков высказался о предстоящем чемпионате мира, который пройдёт в Бишкеке (Киргизия).
10:16
«Хуаньцю шибао»: США возмутились в связи с поездкой Шольца в Китай
Соединённые Штаты возмутились в связи с поездкой канцлера Германии Олафа Шольца в Китай. Об этом пишет китайская газета «Хуаньцю шибао».
10:15
Непряева стала второй в коньковой разделке в Ханты-Мансийске, Истомина — первая
В Ханты-Мансийске завершилась разделка коньковым ходом на 5 км среди женщин.
10:14
Кабмин России утвердил список компаний, подпадающих под санкции в области ВТС
Российское правительство утвердило перечень из 74 зарубежных компаний, которые подпадают под санкции в области военно-технического сотрудничества (ВТС).
10:05
Емельяненко выразил готовность помочь Бузовой в подготовке к бою с Загитовой
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил о готовности помочь певице Ольге Бузовой в подготовке к бою с фигуристкой Алиной Загитовой.
10:04
ФСБ задержала девять диверсантов СБУ в Херсонской области
В Херсонской области ФСБ пресекла деятельность диверсионно-разведывательной группы СБУ, в задачи которой входило совершение терактов против высокопоставленных руководителей администрации региона.
10:01
WT: на выборах в конгресс США встретятся «две в корне разные Америки»
Один из авторов The Washington Times Дон Федер в своём материале написал, что на выборах в конгресс США встретятся «две в корне разные Америки».
09:54
Тен Хаг назначил Роналду капитаном из-за незнания Каземиро английского языка
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг объяснил решение назначить капитаном команды нападающего Криштиану Роналду в матче 16-го тура чемпионата Англии с «Астон Виллой».
09:53
Адвокат Колесников сообщил об обысках у националиста Дёмушкина
Адвокат Олег Колесников сообщил о прошедших обысках у националиста, бывшего организатора «Русских маршей» Дмитрия Дёмушкина. Об этом информирует РИА Новости.
09:50
WP: в США глобальное потепление происходит быстрее, чем в среднем на Земле
Глобальное потепление в Соединённых Штатах происходит быстрее, чем в среднем на Земле, сообщает Washington Post со ссылкой на проект соответствующего федерального доклада.
09:41
РБК: Nokia запросила у США и Финляндии экспортные лицензии для поставок в Россию
Финская компания Nokia запросила у США и Финляндии экспортные лицензии для поставок в Россию телекоммуникационного оборудования для выполнения ранее заключённых контрактов.
09:40
Двалишвили обошёл Яна в рейтинге UFC
Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) опубликовал обновлённый рейтинг в легчайшем весе.