Le Figaro: Шольц попал под шквал критики союзников из-за поездки в Китай

Канцлер Германии Олаф Шольц отправился с визитом в Китай и происходит это на фоне охлаждения отношений многих европейских стран с Пекином, пишет Le Figaro. Многие европейские союзники раскритиковали Шольца, намекнув, что он действует вразрез с общей европейской линией.

«Политика Германии в отношении Китая может быть успешной только в том случае, если она будет сочетаться с европейской политикой в ​​отношении Китая», — пишет Le Figaro. Поэтому канцлеру Германии Олафу Шольцу пришлось опубликовать статью на сайте Politico за несколько часов до отъезда в Китай, чтобы объясниться перед своими партнёрами. «Ангеле Меркель никогда не приходилось делать такого», — приводит автор статьи комментарий политолога Себастьяна Майара.

Европейская доктрина в отношении Китая основывается на том, что в каких-то сферах Китай будет партнёром, с которым необходимо вести переговоры, в частности по климату, в каких-то — конкурентом, а где-то — и системным авторитарным соперником. И в своей статье Шольц обещает не игнорировать «трудные темы»: притеснения уйгуров, Тайвань или даже позицию Пекина в отношении Украины.

Европейцы будут оценивать отношения Германии и Китая по реальным делам, но предупреждений с их стороны уже много. «Лидеры ЕС вправе иметь свою собственную позицию по отношению к Китаю, если она остаётся совместимой с позицией ЕС», — предупреждает верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. Комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон выразился менее дипломатично: «После нашей зависимости от российского газа Европа должна избегать повторения своих прошлых ошибок». Как напоминает автор статьи, Европа пытается выйти из своей зависимости от Китая, в частности это касается редких ископаемых.

Канцлера Германии уже обвиняли в том, что он действует в одиночку в вопросе Украины. И теперь, как пишет автор статьи, он ещё сильнее усугубил положение, отправившись в Пекин в сопровождении крупных немецких бизнесменов. У этой поездки ещё и контекст особый: она случилась сразу после съезда Коммунистической партии Китая, подъёма китайской компании Cosco в Германии и передачи китайцам немецкой микропроцессорной компании. При этом Европа, наоборот, старается защитить свою критически важную инфраструктуру и уменьшить стратегическую зависимость. Но европейцы стараются жёстких терминов не употреблять: не хватало ещё показать Си Цзиньпину, как союз разваливается из-за отношений с Пекином.

В октябре представители стран ЕС три часа обсуждали, как вести себя по отношению к Пекину. «Думаю, что с Китаем то же самое, что и с Россией. В их интересах, чтобы мы разделились. В наших интересах, чтобы мы были едины», — заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Страны Прибалтики недавно вышли из китайского проекта «Новый шёлковый путь», и теперь они ожидают единой позиции от ЕС. Другие страны из Центральной Европы тоже думают над этим. «Мы не должны повторять того, что мы были равнодушны, снисходительны, поверхностны в наших отношениях с Россией», — заявил и представитель итальянского правительства времён Драги.

Франция тоже считает, что европейцам нужно вести единую политику с Пекином, поэтому Макрону стоило поехать с Шольцем в Китай, пишет автор статьи. Так, в 2019 году, когда Макрон принимал Си в Елисейском дворце, он также пригласил на встречу Ангелу Меркель и Жан-Клода Юнкера, бывшего председателя Еврокомиссии. Но на этот раз Франция и Германия подробно поездку Шольца не обсуждали: у них полно других проблем, пишет Le Figaro.