Der Spiegel: Нидерланды потребовали от КНР закрыть китайские полицейские офисы на своей территории

Созданные на территории Нидерландов китайские полицейские офисы должны быть немедленно закрыты, пишет Der Spiegel, ссылаясь на слова главы голландского МИД Вопке Хекстры. На прошлой неделе в голландских СМИ появилась информация, что в Амстердаме и Роттердаме действуют китайские полицейские офисы, которые отслеживают и оказывают давление на диссидентов, покинувших территорию КНР.

Китай должен срочно закрыть свои полицейские офисы, незаконно открытые на территории Нидерландов, пишет Der Spiegel, ссылаясь на заявление голландского МИД. По словам министра иностранных дел Нидерландов Вопке Хекстра, голландские власти никогда не выдавали Китаю разрешение на подобный вид деятельности: Хекстра назвал создание таких офисов «неприемлемым».

Издание напоминает, что на прошлой неделе голландские СМИ обнаружили, что Китай создал два полицейских офиса в Амстердаме и Роттердаме. При этом официально они были зарегистрированы как «сервисные центры»: согласно утверждениям голландских СМИ, на самом деле эти офисы использовались китайскими силовиками для оказания давления на уехавших из страны диссидентов. Согласно данным голландского МИД, такие центры есть не только в Нидерландах, но и в других странах.

Как пишет Der Spiegel, голландские медиа ссылаются на показания проживающего в Нидерландах китайского диссидента Вана Жинью, который утверждает, что за ним следила китайская полиция. Он рассказал, что его по телефону попросили явиться в один из «сервисных центров», а затем оказывали давление, требуя вернуться в Китай.

В свою очередь, посольство КНР в Нидерландах заявило, что им ничего не известно о существовании китайских полицейских офисов, пишет Der Spiegel.