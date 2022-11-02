Der Spiegel: Нидерланды потребовали от КНР закрыть китайские полицейские офисы на своей территории

16:06
В России решили смягчить правила разведения костров на дачах
Россиянам разрешат сжигать сухую траву, ветки, листву и другую растительность на их земельных участках, в садах и огородах на расстоянии не менее 15 метров до зданий и сооружений.
16:04
Жоаозиньо — об отставке Гаранина из «Сочи»: ничего не слышал
Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо прокомментировал новость об отставке Вадима Гаранина с поста главного тренера клуба.
16:02
Психотерапевт Крашкина назвала стресс ответом организма на нагрузки
Врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Крашкина назвала стресс ответом организма на нагрузки.
16:00
Путин потребовал непрерывно совершенствовать российское вооружение
Президент России Владимир Путин потребовал непрерывно совершенствовать российское вооружение. Об этом он сказал в ходе заседания координационного совета по обеспечению потребностей армии.
16:00
Финансовый консультант Макарова посоветовала покупать сезонные продукты для экономии
Финансовый консультант сервиса доставки «Приём» Анастасия Макарова рассказала о способах сэкономить на продуктах.
16:00
Зеленский заявил о желании увидеть черноморское побережье Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы приехать в Крым и увидеть море.
15:59
Точилин прокомментировал информацию об увольнении Гаранина из «Сочи»
Главный тренер «Сочи» Алексей Точилин прокомментировал информацию об увольнении тренера Вадима Гаранина из клуба.
15:57
Путин заявил, что при производстве экипировки ВС России надо учитывать мнение использующих её
Российский лидер Владимир Путин заявил о необходимости совершенствовать экипировку Вооружённых сил России с учётом мнения тех, кто её использует.
15:57
Шварцман заявил, что не все гонщики «Формулы-1» получают свои места заслуженно
Российский гонщик Роберт Шварцман заявил, что разочарован положением дел на рынке пилотов «Формулы-1».
15:49
Тебас считает, что Ла Лига не стала хуже после ухода Месси и Роналду
Глава Ла Лиги Хавьер Тебас выразил надежду на то, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси вернётся в «Барселону».
15:45
Путин и президент Индонезии Видодо обсудили саммит G20
Президенты России и Индонезии Владимир Путин и Джоко Видодо обсудили саммит G20 на Бали.
15:43
Путин сообщил о возобновлении участия России в зерновой сделке
Российский президент Владимир Путин в ходе беседы с президентом Индонезии Джоко Видодо проинфомировал о возобновлении участия России в зерновой сделке.
15:42
Клишас: возврат к смертной казни при действующей Конституции России невозможен
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что возврат к смертной казни при действующей Конституции России невозможен.
15:39
«Чемпионат»: «Сочи» уволил Гаранина с поста тренера клуба
Футбольный клуб «Сочи» уволил Вадима Гаранина с поста тренера клуба.
15:38
Мужчина убил свою бывшую сожительницу и ранил ещё одну женщину в школе Рыбинска
В городе Рыбинске Ярославской области мужчина убил сотрудницу, которая является его бывшей сожительницей, после чего ранил её коллегу и себя.
15:37
Тренер Блинова рассказала, как правильно бегать
Фитнес-тренер Мария Блинова рассказала, как правильно бегать, чтобы не навредить здоровью.
15:31
NYP: Байден рассказал о своём разговоре с учёным, который умер до его рождения
Президент США Джо Байден рассказал о своём разговоре с учёным, который открыл гормон инсулин. При этом оба учёных, открывших инсулин, доктор Фредерик Бантинг и профессор Джон Джеймс Ричард Маклеод, скончались ещё до рождения Джо Байдена.
15:23
Овечкин сломал и выкинул клюшку в подтрибунное помещение после поражения от «Вегаса»
Нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин эмоционально отреагировал на поражение от «Вегаса» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
15:22
Салихова — о Божовиче: идеальный кандидат для «Химок» найден
Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на слова сербского тренера Миодрага Божовича.
15:17
Чесноков: Хачанову будет крайне сложно обыграть Джоковича
Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков поделился ожиданиями от матча третьего круга на турнире в Париже между россиянином Каренон Хачановым и сербом Новаком Джоковичем.
15:17
Захарова: Россия прорабатывает ответные меры на заморозку российских активов на Западе
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва прорабатывает ответные меры на заморозку российских резервов на Западе.
15:15
Старовойт: пять человек пострадали при обстреле ВСУ села в Курской области
Пять человек, в том числе трое детей, пострадали при обстреле ВСУ села в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
15:14
Футболист из Медиалиги заявил, что ошарашен вызовом в сборную Таджикистана
Нападающий клуба Медиалиги «Броук Бойз» Салам Ашурмамадов прокомментировал свой вызов в сборную Таджикистана на товарищеский матч против команды России.
15:12
Бербок выступила против повторения ФРГ ошибок в выстраивании отношений с Китаем
Глава МИД Германии Анналена Бербок выступила против того, чтобы ФРГ допускала старые ошибки, выстраивая отношения с Китаем.
15:11
Кавазашвили считает, что Дзюбе наплевать на сборную России
Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о возможном приглашении нападающего «Адана Демирспор» Артёма Дзюбы в сборную России.
15:05
Зеленский назвал отсутствие сильной системы безопасности главной ошибкой Украины
Украинский лидер Владимир Зеленский назвал отсутствие сильной системы безопасности главной ошибкой Украины.
15:04
Медведев: мораторий на смертную казнь можно преодолеть в случае необходимости
В рамках нынешней Конституции РФ мораторий на смертную казнь может быть преодолён в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
14:59
Волков рассчитывает провести бой в UFC в декабре
Тренер бойцовского клуба «Стрела» Тарас Кияшко рассказал о планах российского бойца UFC Александра Волкова.
14:56
Украинские военные обстреляли Северодонецк из РСЗО HIMARS
ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Северодонецку.
14:54
Минобороны: ВС России уничтожили 150 военных ВСУ и наёмников в Харьковской области и ЛНР
В Министерстве обороны России сообщили, что ВСУ потеряли 150 военных и наёмников при попытках атаковать на Купянском направлении.
14:53
В аэропорту Иркутска у самолёта разрушились шасси во время посадки
В аэропорту Иркутска произошло разрушение пневматических шасси при посадке самолёта.
14:50
Гаджиев считает, что обида Божовича связана с последним местом работы
Бывший тренер сборной России Гаджи Гаджиев отреагировал на слова сербского специалиста Миодрага Божовича о том, что его недооценили в России.
14:49
Россия представит послу Британии доказательства причастности Лондона к атаке в Севастополе
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия представит послу Великобритании в Москве Деборе Броннерт доказательства причастности Лондона к террористической атаке ВСУ на корабли в Севастополе.
14:49
Игнатьев назвал необоснованным брюзжанием слова Божовича о работе в России
Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев прокомментировал слова черногорского специалиста Миодрага Божовича о том, что он является легендой российского футбола.
14:49
Автоэксперт Шапарин напомнил о высокой таможенной пошлине на авто из других стран
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал об особенностях покупки машины из других стран.
14:49
Британия внесла в санкционный список бывшего главу Evraz Фролова
Великобритания внесла в санкционный список бывшего главу металлургической и горнодобывающей компании Evraz Александра Фролова.
14:42
ВКС России сбили украинский МиГ-29 в Харьковской области
Истребительная авиация России сбила украинский МиГ-29 в Харьковской области.
14:40
Сенатор Нарусова сообщила о скором возвращении Ксении Собчак в Россию
Сенатор Людмила Нарусова подтвердила, что у Ксении Собчак есть гражданство Израиля. Она также добавила, что её дочь скоро вернётся в Россию.
14:40
Автоэксперт Иванский рассказал, что жидкая резина обеспечивает защиту колёс от повреждений
Руководитель сервиса автомобильного маркетплейса Fresh Auto Илья Иванский рассказал о преимуществах жидкой резины для машин.
14:40
Скобрев: юные девочки затащили фигурное катание на сумасшедший уровень
Призёр Олимпийских игр по конькобежному спорту Иван Скобрев высказался о популярности фигурного катания в России.
14:39
Зеленский считает, что не стоит бояться возможности ядерной войны
Украинский президент Владимир Зеленский считает, что не стоит бояться возможности ядерной войны.
14:38
СМИ: Катар потратил миллионы долларов на слежку за чиновниками ФИФА, чтобы страну не лишили ЧМ
Катар потратил сотни миллионов долларов на слежку за чиновниками Международной федерации футбола (ФИФА), чтобы страну не лишили чемпионата мира по футболу 2022 года.
14:38
Автоэксперт Архиреев посоветовал обращаться к автоброкерам для продажи машины с пробегом
Автоэксперт, главный редактор журнала «Автоброкер Клуб» Виталий Архиреев дал советы по продаже подержанной машины.
14:36
Производство обуви в России выросло на 7,3% в первом полугодии 2022 года
Производство обуви в России выросло на 7,3% в январе — июне 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, заявили в Минпромторге.
14:36
Захарова: Москва «не закрывает дверь» в переговорном процессе по Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва готова к любым контактам в переговорном процессе по Украине.
14:34
Мишустин сообщил, что Россия добилась нового рекорда по сбору зерна
Россия добилась нового рекорда по сбору зерна, на сегодняшний день намолочено 150 млн тонн. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
14:29
«Лада» намерена обратиться в КХЛ с просьбой о проведении драфта расширения
Спортивный директор «Лады» Игорь Масленников заявил, что тольяттинский клуб намерен обратиться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) с просьбой о проведении драфта расширения.
14:26
Минобороны сообщило о ликвидации около 250 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении
ВСУ потеряли около 250 военных за сутки в ходе попыток атаковать на Краснолиманском направлении.
14:25
ВС России уничтожили 105 украинских военных и два танка в Херсонской области
Вооружённые силы России уничтожили 105 украинских военных в Херсонской области. Предотвращены попытки прорыва украинских войск на Николаево-Криворожском направлении.
14:21
В ООН приветствовали возвращение России к зерновой сделке
Постоянный координатор ООН в Специальном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле Амир Махмуд Абдулла заявил, что приветствует возвращение России в формат зерновой сделки.