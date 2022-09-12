WSJ: жители Нидерландов учатся мыться за пять минут и не каждый день

Ради экономии электричества власти Нидерландов и других европейских стран призывают своих граждан принимать душ реже и быстрее — не дольше 5 минут в день, пишет The Wall Street Journal. По словам автора статьи, не все готовы смириться с таким ограничением, хотя некоторым и полторы минуты хватает.

Жители Нидерландов учатся экономить ресурсы. Так, The Wall Street Journal описывает историю девушки Карлы, которая раньше принимала душ по 15 минут, расслабляясь там, но её бойфренд, который сам моется за полторы минуты, установил для неё пятиминутный таймер. Девушка говорит, что со временем привыкла расслабляться иначе, а ванную теперь принимает раз в месяц. В одной из провинций страны сами власти выдали населению такие таймеры.

Связаны такие ограничения с тем, что Россия сократила поставки газа из-за санкций, отмечает автор статьи. Если раньше в среднем жители Нидерландов мылись за девять минут, то теперь всем рекомендовано сократить время в душе до пяти минут. В таком случае каждое домохозяйство сможет сэкономить по 60 кубометров газа в год, это соответствует €130.

Жители Нидерландов стали платить за электроэнергию в среднем €503 в августе этого года против €142 в августе 2021 года. И дальше может быть только хуже, отмечают эксперты. Поэтому власти призывают людей экономить как можно больше электроэнергии, чтобы в зимний период страна могла войти с полными хранилищами газа.

Ограничения стали вводить и в других европейских странах: снизили температуру в общественных зданиях, выступили с призывом к населению изменить поведение. Правительство Дании и Германии тоже призывает людей сократить время использования душа.

Журналистка из Амстердама, с которой пообщался американский корреспондент, рассказала, что всегда старалась экономить ресурсы, но теперь и вовсе пользуется душем раз в неделю, а в остальное время использует влажные салфетки. И её образу жизни не мешает даже то, что она постоянно ездит на велосипеде. Чтобы помыть посуду, она кипятит чайник, чтобы приготовить еду — догревает её в одеяле.

Также правительство Нидерландов призывает граждан не сушить одежду в сушильной машине, использовать вентилятор, а не кондиционер, держать жалюзи опущенными в жаркий день. Но жители страны в принципе привыкли к разумному потреблению ресурсов, отмечают специалисты.

И всё же есть те, кто не готов жертвовать своим временем в душе. Так, одна из собеседниц издания рассказала, что однажды решила ехать в отпуск на поезде, хотя на это ушло четыре дня, лишь бы не загрязнять природу. Но от 10-минутного душа отказываться не собирается. По её словам, строить энергетическую политику вокруг требований для простых людей неэффективно и несправедливо, тогда как промышленность тратит гораздо больше. И пяти минут в душе ей не хватает, чтобы нормально помыться, приводит её слова The Wall Street Journal.