WSJ: жители Нидерландов учатся мыться за пять минут и не каждый день
Жители Нидерландов учатся экономить ресурсы. Так, The Wall Street Journal описывает историю девушки Карлы, которая раньше принимала душ по 15 минут, расслабляясь там, но её бойфренд, который сам моется за полторы минуты, установил для неё пятиминутный таймер. Девушка говорит, что со временем привыкла расслабляться иначе, а ванную теперь принимает раз в месяц. В одной из провинций страны сами власти выдали населению такие таймеры.
И всё же есть те, кто не готов жертвовать своим временем в душе. Так, одна из собеседниц издания рассказала, что однажды решила ехать в отпуск на поезде, хотя на это ушло четыре дня, лишь бы не загрязнять природу. Но от 10-минутного душа отказываться не собирается. По её словам, строить энергетическую политику вокруг требований для простых людей неэффективно и несправедливо, тогда как промышленность тратит гораздо больше. И пяти минут в душе ей не хватает, чтобы нормально помыться, приводит её слова The Wall Street Journal.
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