NTD: греческим чиновникам настоятельно советуют экономить электроэнергию

Власти Греции пытаются справиться с топливным кризисом, который грозит Европе холодными батареями зимой и небывалыми счетами за электроэнергию. Как передаёт NTD, правительственные учреждения страны начинают экономить энергию. Организации, которые не будут соблюдать данные меры, рискуют лишиться государственного финансирования.

Правительственные учреждения Греции начинают экономить энергию. Так власти пытаются справиться с топливным кризисом, который грозит Европе холодными батареями зимой и небывалыми счетами за электроэнергию.

Те правительственные учреждения, которые не будут экономить, рискуют лишиться государственного финансирования.

План экономии начали обсуждать ещё в июне. В соответствии с ним госслужащие должны выключать кондиционеры, обогреватели, компьютеры и свет, когда выходят из зданий. Также по возможности вместо включения кондиционеров советуют открывать окна или затенять помещения.

КОНСТАНТИНОС СКРЕКАС, министр энергетики Греции: Мы просим всех госслужащих не тратить энергию впустую в своей рабочей среде. Чуть изменив свои привычки, мы будем способствовать этим коллективным усилиям.

Правительственные чиновники надеются сократить потребление энергии на 10 процентов в краткосрочной перспективе. При этом с 2020 по 2021 годы потребление энергии в государственных зданиях выросло на 20 процентов.

МАКИС ВОРИДИС, министр внутренних дел Греции: Меньше включайте кондиционеры и обогреватели, не забудьте выключать свет, чтобы мы не тратили энергию. Свет в правительственных зданиях не должен гореть по ночам. Это базовые вещи.

Впрочем, госучреждения Греции не спешат внедрять меры. Так, примерно из 2500 органов применять их начали лишь чуть более 220.

В прошлом году на 212 тысяч государственных объектов приходилось около 11% общего объёма энергопотребления Греции. В этом году ожидается, что этот уровень сохранится. При этом стоимость энергии превысит миллиард евро.

Отметим, что с прошлого года правительство потратило более восьми миллиардов евро на субсидии домохозяйствам и предприятиям, чтобы смягчить последствия энергетического кризиса.

Греция сжигает более трети своего газа для выработки электроэнергии. В первой половине года она сократила свою зависимость от поставок из России по трубопроводам до 34 процентов. В прошлом году этот объём составлял 45 процентов.

Дата выхода в эфир 08 сентября 2022 года.