Bloomberg: Турция не купит у США истребители F-16, если на них введут ограничения

Турция выступила против предложения конгресса США продать стране истребители F-16 при условии, что их не будут использовать для несанкционированных облётов территории Греции, передаёт Bloomberg. По словам министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, приобретение истребителей при таком условии может «связать руки» Анкаре.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна не будет покупать у США истребители F-16, если Вашингтон введёт ограничения на их использование, сообщает Bloomberg.

Как напоминает новостное агентство, палата представителей США в июле предложила президенту Джо Байдену продать Турции модернизированные F-16 при условии, что Анкара не будет использовать их для несанкционированных облётов территории Греции.

Однако в Анкаре подобным предложением остались недовольны, призвав Вашингтон продать истребители без условий по их использованию. «Технические переговоры идут очень хорошо, но мы не согласимся покупать товар, который может связать нам руки. Зачем нам покупать продукт, который мы не сможем использовать? Мы ожидаем, что администрация США продолжит работу, чтобы убедить конгресс в необходимости продажи», — заявил Чавушоглу.

При помощи истребителей F-16 Турция надеется обновить свой устаревший парк американских военных самолётов, после того как страну исключили из программы по оказанию помощи в производстве и покупке истребителей F-35 в ответ на покупку Анкарой российских систем противоракетной обороны С-400.

При этом ещё в мае президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил премьер-министра Греции Кирьякоса Мицотакиса в том, что он организовал лоббирование против его страны в конгрессе США, чтобы помешать продаже самолётов F-16, пишет Bloomberg.