Эксперт по Китаю: вбить клин между Москвой и Пекином — нереалистичная идея, но Западу нужно стараться это сделать

Позиция Китая по украинскому кризису только кажется нейтральной. Как считает эксперт по Китаю Хелена Легарда, на самом деле Пекин молчаливо поддерживает Москву, поскольку сотрудничество двух стран твёрдо основывается на представлении о том, что США и Запад в целом — главный противник. Поэтому вбить клин в отношения между Россией и Китаем — не очень реалистичная идея, однако западным странам необходимо смягчить влияние этих отношений на мировую политику и стараться воздействовать на их глубину и масштаб при любой возможности.

За последние годы Россия и Китай сделали всё возможное для того, чтобы показать, насколько они сблизились. Как считает ведущий аналитик Института китаеведения имени Меркатора Хелена Легарда, наглядным тому примером является совместное заявление Си Цзиньпина и Владимира Путина, выпущенное 4 февраля во время зимних Олимпийских игр в Пекине, всего за несколько недель до начала конфликта на Украине. Си назвал Путина своим «лучшим и самым близким другом». С 2013 года лидеры встречались почти 40 раз. Обе стороны поддерживают «безграничную дружбу» и считают, что их «всеобъемлющее стратегическое партнёрство и взаимодействие в новой эпохе» являются благоприятным фактором на международной арене.

Как продолжает эксперт в статье для El País, Пекин отказался в открытую нарушать западные санкции, что говорит о том, что отношения между Китаем и Россией всё-таки имеют определённые границы. Тем не менее их сотрудничество твёрдо основывается на представлении о том, что США и Запад в целом — главный противник. Они также преследуют общую цель изменить мировой порядок.

Российская военная операция на Украине стала для этого партнёрства проверкой на прочность. Позиция Китая только кажется риторически нейтральной. На самом деле Пекин молчаливо поддерживает Москву. Китай продолжает озвучивать российскую версию происходящего и оказывать дипломатическую поддержку Москве. Он поддерживает «законные требования безопасности» со стороны России и выступает против санкций. Он призвал уважать суверенитет и территориальную целостность «всех стран», но при этом увильнул от поддержки Украины. По словам Пекина, основные причины конфликта связаны с расширением НАТО и «завышением напряжённости» со стороны США.

Китай также отказался вводить санкции против России, и после начального периода адаптации к ограничениям и ослабления экономических связей между двумя странами он всё-таки углубил экономические отношения с Москвой в различных областях. К примеру, экспорт китайских полупроводников в Россию с марта по июнь этого года увеличился на 209% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Однако, когда нужно было удовлетворять экономические и технологические потребности Москвы, Пекин проявлял избирательность, чтобы не попасть под западные санкции и не ухудшить отношения с Западом.

Важно отметить, пишет Хелена Легарда, что для китайских руководителей этот конфликт касается не только будущего Украины. Он затрагивает более широкие вопросы, связанные с геополитическим соперничеством и тем, какое место Китай хочет занимать по отношению к России и Западу сейчас и в будущем.

В мировоззрении китайской Коммунистической партии присутствует страх быть окружёнными западными странами, желающими сдержать рост Китая и помешать законному восстановлению его статуса великой державы к 2049 году. Партия чувствует всё большую угрозу. Китай сейчас смотрит на мир сквозь призму своего геополитического соперничества с США и Западом и именно на основе этого предпринимает действия.

Как заключает автор материала, в Китае идеология преобладает над прагматизмом, а экономика уже не является приоритетом. Си Цзиньпин стал сильнее, партия находится под его жёстким контролем, а сам он окружён верными ему сподвижниками, которые обеспечат реализацию его политических приоритетов. Это значит — преемственность внешней политики, которая наблюдалась в последние годы. Пекин мог бы пересмотреть своё партнёрство с Россией, чтобы быть меньше подверженным рискам, особенно в экономической сфере, в которой он всё ещё нуждается в Западе. Но даже это не будет длиться вечно. Повышение уровня самодостаточности страны является одним из приоритетов Си на следующие пять лет. Цель в том, чтобы лишить Запад возможности ввести санкции против Китая и сдержать его экономику, как это было с Россией.

«Но Пекин не оставит Москву в стороне. Поэтому вбить клин в отношения между Россией и Китаем — не очень реалистичная идея. Дело в том, что нам на Западе просто нечего предложить, чтобы при этом не поставить под угрозу наши ценности, интересы и безопасность. Необходимо смягчить влияние этих отношений на наши собственные интересы и стараться влиять на их глубину и масштаб при любой возможности», — подводит итог автор El País.