Bloomberg: потеря российской нефти станет для Европы серьёзным ударом
По её данным, в следующем году Европе придётся полагаться на дополнительную нефть из США, чтобы компенсировать потерю поставок из России.
Потоки нефти в ЕС, вероятно, сократятся на 2 млн баррелей в день, заявил в интервью Bloomberg глава Eni Клаудио Декальци.
«Это станет большим ударом, — сказал он на нефтегазовой конференции Adipec. — Всё, что мы сможем возместить, будет поступать из США».
Большинство из них поставили в приоритет увеличение выплат акционерам, а не бурение для получения большего количества нефти, что раздражает президента Джо Байдена, который пытается снизить цены на бензин в преддверии грядущих промежуточных выборов. По словам Декальци, рынок нефти сейчас «очень напряжённый».
«Новых проектов нет. Непросто инвестировать, когда нет ясного горизонта», — посетовал глава Eni.
Он добавил, что политики, особенно в Европе, не заинтересованы в поддержке крупных инвестиций в ископаемое топливо.
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