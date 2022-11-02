Bloomberg: потеря российской нефти станет для Европы серьёзным ударом

После введения запрета на импорт российской нефти в Европу потоки чёрного золота в ЕС сократятся на 2 млн баррелей в сутки, что станет «большим ударом» по блоку, сообщает Bloomberg со ссылкой на главу компании Eni Клаудио Декальци. При этом, по его словам, всё, что Европе удастся возместить, будет поступать из США.

Европу ждёт «большой удар» из-за потери российской нефти, сообщает Bloomberg со ссылкой на итальянскую компанию Eni.



По её данным, в следующем году Европе придётся полагаться на дополнительную нефть из США, чтобы компенсировать потерю поставок из России.



Европейский союз собирается запретить морской импорт российской нефти с 5 декабря и нефтепродуктов с февраля, пытаясь таким образом наказать Москву за ввод российских войск на Украину.



Потоки нефти в ЕС, вероятно, сократятся на 2 млн баррелей в день, заявил в интервью Bloomberg глава Eni Клаудио Декальци.



«Это станет большим ударом, — сказал он на нефтегазовой конференции Adipec. — Всё, что мы сможем возместить, будет поступать из США».



В других странах перспективы увеличения предложения невелики, поскольку многие нефтедобывающие компании изо всех сил пытаются сохранить свои уровни добычи, а западные инвесторы не хотят ввязываться в новые проекты.



Даже в США сланцевые компании в этом году медленно увеличивали добычу, несмотря на то что цены на нефть выросли примерно на 20%.



Большинство из них поставили в приоритет увеличение выплат акционерам, а не бурение для получения большего количества нефти, что раздражает президента Джо Байдена, который пытается снизить цены на бензин в преддверии грядущих промежуточных выборов. По словам Декальци, рынок нефти сейчас «очень напряжённый».



«Новых проектов нет. Непросто инвестировать, когда нет ясного горизонта», — посетовал глава Eni.



Он добавил, что политики, особенно в Европе, не заинтересованы в поддержке крупных инвестиций в ископаемое топливо.



Однако спрос пока сдерживается высокой вероятностью глобальной рецессии и политикой Китая по строгому карантину из-за коронавируса, подчеркнул Декальци.