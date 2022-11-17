N-TV: доходы России от экспорта энергоносителей растут, несмотря на санкции

Несмотря на то что Германия продолжает постепенно сокращать импорт энергоносителей из России, Москва получает всё больше средств от экспорта в этой отрасли, отмечает немецкий телеканал N-TV. Всё дело в растущих ценах на газ, нефть и уголь, в связи с чем политики в Германии всё чаще предлагают «честно» оценить санкции в отношении России: пока что они приводят к тому, что доходы Москвы растут благодаря росту цен на энергетическое сырьё.

Германия постепенно сокращает импорт российских энергоносителей. Тем не менее России удаётся вливать в свою казну всё больше и больше средств за счёт экспорта, потому что цены на газ, нефть и уголь растут, отмечает немецкий телеканал N-TV.

Левый политик Сёрен Пельманн призвал к «честным дебатам» по поводу санкций против России. «Санкции до сих пор почти не вредили России; за счёт повышения цен они, очевидно, значительно увеличивают доходы Путина», — заявил представитель Левой партии и эксперт по Восточной Европе в бундестаге Пельманн.

«Нам нужны честные дебаты по вопросу о том, в правильном ли направлении идут эти меры и кому они действительно вредят», — сказал политик, имея в виду увеличение импорта России в Германию в стоимостном выражении. Соответствующие цифры были получены из ответа Федерального статистического управления на запрос Левой партии, сообщает N-TV. Однако взрывной рост цен на энергоносители играет здесь не последнюю роль.

За первые девять месяцев этого года российский импорт в Германию вырос в стоимостном выражении почти на 30% и достиг €30,2 млрд. При этом данные о внешней торговле с поправкой на цены Федеральное статистическое управление не собирает, уточняет немецкий телеканал.

Стоимость нефти и природного газа, импортируемых из России, выросла на 20,3% до €16,6 млрд. Напротив, объём импорта в Германию из России значительно снизился — на 41,7% до 29,7 млн тонн. Количество импортируемого угля также снизилось, в то время как стоимость импорта существенно возросла.

В сентябре импорт из России сократился на целых 37,4% в стоимостном выражении до €1,8 млрд по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Это снижение было бы ещё более значительным, если бы не рост цен — особенно в энергетическом секторе, пояснили в Федеральном статистическом управлении. Импорт сырой нефти и природного газа сократился на 49,8% в стоимостном выражении до €0,8 млрд и на 69% в количественном выражении до 1,5 млн тонн, сообщает немецкий телеканал N-TV.