Bloomberg: ограничение цен на российскую нефть лишь доказывает её значимость для Запада
Ограничение цен на российскую нефть, устанавливаемое США и их союзниками, скорее всего, вступит в силу в ближайшие несколько недель. Как пишет автор Bloomberg, один вопрос заключается в том, как может действовать такое ограничение, другой вопрос — хорошая ли это идея. И сложный и неопределённый ответ на первый вопрос является причиной для беспокойства по поводу второго.
Как продолжает автор материала, ограничение цен имеет экономический смысл, поскольку оно не позволит Москве получать деньги для финансирования спецоперации на Украине, однако одна из проблем заключается в том, как установить лимит на нужном уровне. План в том, чтобы установить фиксированный предел, а не с некоторой процентной скидкой к мировым ценам на нефть. Поэтому по мере изменения мировых цен на нефть необходимо будет корректировать предельный уровень, и желательно быстро. Учитывая, что потребовались месяцы, чтобы согласиться с идеей ограничения, ещё предстоит выяснить, возможно ли это. И ситуация только ухудшится, если западная коалиция против России расколется или если соответствующие бюрократические структуры будут действовать медленно. Если же предельная цена окажется слишком низкой и российская нефть вообще исчезнет с мировых рынков, это может значительно усугубить и без того серьёзный глобальный экономический спад.
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