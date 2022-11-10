WION: США пообещали не накладывать санкции на импортёров российской нефти

Соединённые Штаты в настоящее время не накладывают санкций на экспорт российских энергоносителей в другие страны, сообщает WION со ссылкой на заявление представителя Госдепартамента США. Как пояснил американский дипломат, Америка оставила это решение на усмотрение отдельных стран. Тем временем, Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию и Китай, напоминает издание.

Соединённые Штаты в настоящее время не накладывают санкций на экспорт российских энергоносителей в другие страны, сообщает WION со ссылкой на заявление представителя Госдепартамента США пакистанским СМИ. Как напоминает сайт телеканала, это утверждение прозвучало на фоне превращения России в крупнейшего поставщика нефти в Индию. Пакистан, в свою очередь, добивается поставок энергоносителей из России со скидкой.

Представитель госдепартамента также отметил, что решение о запрете импорта российских энергоносителей было оставлено на усмотрение отдельных стран в надежде, что они примут уместное решение, исходя из собственных обстоятельств.

Как передаёт издание, экспорт российской нефти в Индию в октябре резко вырос, достигнув самых высоких показателей за всю историю. По данным трекера перевозок энергоносителей Vortexa, в октябре Москва поставляла в Индию 935 556 баррелей сырой нефти в сутки. В настоящее время на долю России приходится 22% от общего объёма импорта сырой нефти в Индии. Она опережает Ирак на 20,5% и Саудовскую Аравию на 16%.

Для сравнения в декабре 2021 года Россия поставляла в Индию всего 36 255 баррелей сырой нефти в день, тогда как Ирак экспортировал 1,05 миллиона баррелей в сутки, а Саудовская Аравия - 952 625 баррелей. Увеличение индийского импорта российской нефти произошло после введения Западом санкций в отношении Москвы. Учитывая попытки перекрыть поставки российских энергоносителей на Запад, Владимир Путин решил увеличить экспорт в азиатские страны, продавая нефть задёшево. Выгоду из этой ситуации извлекли Индия и Китай — обе страны стали крупнейшими потребителями российской нефти, пишет издание.