В то время как Россия очень активно реагирует на санкции, адаптируясь к применяемым стратегиям, Запад сам страдает от своих обоюдоострых мер. Однако, как пишет Causeur, лица, принимающие решения, по-прежнему считают ограничения политически необходимыми и идут на санкции, чего бы это ни стоило.

Наряду с военной и финансовой помощью Украине главным оружием ЕС и США в борьбе против России являются экономические санкции. Их кульминацией станет запрет на покупку российской нефти, который вступит в силу в декабре. Однако, как пишет Causeur, за немногими исключениями ограничения ЕС против российской нефти являются самонаказанием. Такая мера лишь подтолкнёт цену на чёрное золото до уровня, который экономики стран ЕС не смогут выдержать, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Как отмечает издание, по идее ценового потолка страны — потребители нефти должны организовать картель покупателей для ограничения цен на нефть. Это начинание поддерживают лидеры G7, но эта задумка на поверку оказывается неправдоподобной. После начала конфликта на Украине Евросоюз, США, Канада и Великобритания решили прекратить закупку (за некоторыми исключениями) российской нефти. Но в итоге Россия по-прежнему продаёт огромные объёмы — хотя и по ценам ниже рыночных — в основном в Индию и Китай. Остальные объёмы идут по трубопроводам: примерно половина в Европу, а другая половина в Китай.

Одним из вариантов сохранить приток российской нефти при одновременном сокращении российских доходов может быть заключение международного соглашения об ограничении цены на российскую нефть. Россия могла бы просто отказаться продавать нефть, но теоретически, если ценовой предел установлен выше предельных издержек производства в России, у неё будет стимул продолжать качать и, следовательно, продавать. Иначе в какой-то момент России просто некуда будет эту нефть девать: емкости её хранилищ не безграничны. Россия может отказаться от экспорта нефти, но это будет означать не только потерю одного из её основных источников дохода, но и закрытие нефтяных скважин, работу которых будет нелегко возобновить. Длительное закрытие российских нефтяных скважин нанесёт серьёзный и долговременный ущерб её производственным мощностям.

Но США и Европа, считает автор статьи, могли бы пойти ещё дальше. В начале июня Евросоюз и Великобритания приняли решение «запретить своим компаниям страховать и финансировать транспортировку российской нефти, в частности морским путем, в третьи страны после конца 2022 года». Цель — «затруднить российский экспорт сырой нефти и нефтепродуктов в другие страны». Мера эта очень серьёзная, ведь почти 90% страховой и финансовой деятельности по транспортировке российской нефти морем приходится на европейские и британские компании. Без поддержки этих компаний владельцы танкеров, причём из любой страны, просто откажутся от перевозки российской нефти. И они будут не единственными «отказниками». Например, операторы Суэцкого канала просто не допускают использование этого морского пути незастрахованными судами.

В ответ Россия заявляет, что её государственная страховая компания обеспечит страхование, от которого откажутся британские и европейские компании. Эффективность этих мер в борьбе с последствиями ценового потолка ещё предстоит увидеть. Российские страховые компании пока не успели заработать себе позитивную репутацию в мире, и их страховки могут быть не приняты основными портами и каналами. Так что ЕС может надеяться, что ещё какое-то время европейское доминирование в этом секторе будет способно сделать экспорт российской нефти трудным и дорогостоящим.

Однако если совместить эти два механизма, то получается очень интересный вариант: можно дать льготный режим любой партии российской нефти, которая будет продаваться по цене меньше установленного Западом «потолка» или равной ему, и объявить об освобождении от запрета на финансирование и страхование любой партии российской нефти, которая будет продана по цене ниже потолочной цены, установленной европейцами. Таким образом, Европейский союз может сохранить запрет, избегая при этом эффекта бумеранга для европейских экономик.

Как заключает автор статьи, данная стратегия является одновременно ухищрённой и рискованной, поскольку нет уверенности в том, что её можно будет реализовать. Россия и некоторые её покупатели могут обойти эту схему: продавать нефть по цене, установленной Европой, но добавить другие элементы, приблизив общий объём выплачиваемых за баррель российской нефти денег к рыночной цене.

«Несмотря на то что с санкциями и блокадами справиться сложно, а сами по себе они являются причиной бесчисленных пагубных последствий, лица, принимающие решения, по-прежнему считают их политически необходимыми. Люди, принимающие решения на Западе, идут на санкции, чего бы это Западу ни стоило. Даже если экономический эффект от санкций сомнителен, а их воздействие на западные экономики точно отрицательно, даже если санкции ведут к обрыву торговли с важными странами. «Приниматели решений» идут на санкции, чего бы это нам ни стоило», — считает автор Causeur.