Le Figaro: против санкций и за диалог — новый президент Бразилии продолжит поддерживать связи с Россией

Возвращение к власти в Бразилии лидера левых Лулы да Силвы вряд ли приведёт к резкому изменению позиции страны по отношению к кризису на Украине, пишет Le Figaro. Несмотря на кардинальные разногласия по другим проблемам, в этом вопросе новый президент солидарен с покидающим свой пост Жаиром Болсонару: он настаивает на переговорах между обеими сторонами конфликта и считает международные антироссийские санкции аналогом ядерного оружия.

Бразилия продолжит поддерживать связи с Россией, несмотря на то что в воскресенье вечером победу на выборах главы государства одержал левый кандидат Луис Инасиу Лула да Силва, пишет Le Figaro. На международной сцене он и его соперник, уходящий президент Жаир Болсонару, занимают диаметрально противоположные места, однако сходятся в лояльности по отношению к Владимиру Путину за его традиционную независимую политику.

Новый лидер крупнейшей страны Латинской Америки хочет вернуть ей уважение мирового сообщества после четырёх лет дипломатической изоляции и полемики во время президентства Жаира Болсонару. При этом весьма маловероятно, что Бразилия, вяло выступавшая с осуждением российской спецоперации на Украине и отказавшаяся голосовать за международные санкции, резко поменяет свою позицию. Лула, уже занимавший пост главы государства в 2003—2010 годах, обещал, что в случае победы проведёт переговоры с Россией и Украиной и попытается положить конец конфликту. В то же время он выступал с резкой критикой западных антироссийских санкций — по его словам, это «такое же мощное орудие войны, как ядерная бомба». «Путин был неправ, напав (на Украину. — ИноТВ), но я считаю, что Америка и Европа также совершили множество ошибок», — настаивает лидер левых. В своей привычной образной манере он добавил, что кризиса можно было бы избежать, «выпив по кружечке хорошего пива», — то есть путём диалога.

Со своей стороны Жаир Болсонару запомнился странной поездкой в Москву в феврале за несколько дней до начала спецоперации, что вызвало сильное раздражение у Вашингтона. Формально поводом для визита послужили переговоры по доставке удобрений, необходимых влиятельным агропромышленным компаниям, однако президент, не скрывающий своего восхищения перед авторитарными правителями с консервативными ценностями, воспользовался возможностью заверить Владимира Путина в своей «солидарности». При Болсонару Бразилия сперва осудила вторжение на Украину, но затем не поддержала международные антироссийские санкции и не осудила аннексию оккупированных территорий*.

Профессор международных отношений в университете Сан-Паулу Фелипе Лоурейру назвал позицию правительства по украинскому конфликту «настоящей шизофренией». В интервью с французской газетой он предположил, что после прихода к власти Лулы у Бразилии появится «более чёткая позиция», но останутся «серьёзные возражения против односторонних санкций и поставки западного оружия, которое рассматривается как эскалация» конфликта. Причём Путина устроил бы любой из двух кандидатов: в четверг в интервью газете Folha он заявил, что знает о «консенсусе» между ними по вопросу отношений с Россией. «Бразилия была и остаётся нашим важнейшим партнёром в этом регионе», — подчеркнул российский президент.

Как отмечает французская газета, во время избирательной кампании оба кандидата практически не касались внешней политики. В пятницу на последних телевизионных дебатах Лула раскритиковал изоляцию страны: по его словам, «Бразилия стала изгоем», и никто не хочет приглашать Болсонару к себе или приезжать с визитом. Кандидат от левых напомнил, что его, напротив, в ноябре 2021 года торжественно принимал в Елисейском дворце Эммануэль Макрон. Жаир Болсонару в своей речи затронул международные отношения только для того, чтобы раскритиковать связи экс-президента с «диктатурами» Венесуэлы и Никарагуа.

Профессор Фелипе Лоурейру утверждает, что у побеждённого Болсонару «нет внешней политики» — это просто «ещё один инструмент для укрепления болсонаризма и ультраправых в Бразилии». Напротив, Лула «должен проводить очень прагматичную внешнюю политику» и стремиться наладить отношения с США и Джо Байденом, Европой и Китаем, считает эксперт. Он напоминает, что Соглашение о свободной торговле между Европейским союзом и МЕРКОСУР не действует из-за бездействия президента Бразилии в борьбе с вырубкой амазонских лесов и потеплением климата. При этом Пекин, главный торговый партнёр латиноамериканского государства, оскорбился после резких заявлений со стороны его руководства. Как предполагает аналитик, Лула также захочет восстановить сотрудничество между развивающимися странами Южной Америки и с Африкой. В то же время экологическая повестка сыграет «центральную роль» в дипломатии нового президента: Лула будет использовать её для «распространения влияния Бразилии, которая снова станет важным участником всех переговоров по климату», приводит Le Figaro слова профессора Лоурейру.

* Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство их жителей на референдуме, проведённом с 23 по 27 сентября 2022 года (прим. ИноТВ).