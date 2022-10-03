Das Erste: в атмосфере недоверия и в ожидании хаоса — в Бразилии стартовали всеобщие выборы

В Бразилии проходит первый тур всеобщих выборов, сообщает Das Erste. По данным почти всех социологических опросов, экс-президент Луис Инасиу Лула да Силва значительно опережает своего противника действующего президента Жаира Болсонару. Последний, однако, в течение нескольких месяцев сеял сомнения в надёжности опросов, СМИ и избирательной системы. Обстановка напряжённая: бразильцы опасаются повторения штурма Капитолия США у себя в стране.

Если пройти мимо «Киоска демократии» на площади Ларгу-ду-Мачадо в Рио-де-Жанейро, то может показаться, что выборы у Луиса Инасиу Лула да Силва «в кармане». «За последние несколько дней спрос на Лулу значительно вырос, на Болсонару остался прежним. Спрос на Лулу увеличился с 30 до 50 штук в день, то есть на 20 штук в день», — говорит владелец киоска Джефферсон Феррейра. Он продаёт полотенца жёлто-зелёного цвета с изображением действующего президента Жаира Болсонару — и красного цвета с изображением экс-президента Лулы, кандидата от левой Партии трудящихся. Для наглядности он отмечает количество проданных товаров на небольшой доске, пишет Das Erste.

Он называет свою статистику «Data-Toalha» (Toalha — по-португальски полотенце. — ИноТВ) — по аналогии с Data-Folha, самым авторитетным институтом изучения общественного мнения в стране. По мнению владельца киоска, данные этого института точно так же подвержены манипуляциям, как и его собственные. «Здесь по соседству живёт много левых, и они, конечно, покупают Лулу. И то же самое происходит в СМИ. Сейчас все говорят, что Лула победит на выборах. Всё будет наоборот. Болсонару будет переизбран», — считает Феррейра.

«Кто верит цифрам?» — ключевой вопрос предвыборной гонки в Бразилии. По данным почти всех социологических опросов, Лула значительно опережает Болсонару. Последний, однако, в течение нескольких месяцев сеял сомнения в надёжности опросов, СМИ и избирательной системы. «Посмотрите на это огромное море людей в жёлтых и зелёных цветах. Здесь царит не лживый Data-Folha, здесь вы видите данные народа, здесь царит правда», — заявил Болсонару перед десятками тысяч сторонников в День независимости Бразилии в начале сентября.

Многие из его сторонников убеждены, что если Болсонару потерпит поражение, то за этим обязательно будут стоять фальсификации. Эксперты уже несколько дней подтверждают: электронные урны для голосования в Бразилии надёжны. Но недоверие уже посеяно — ещё и потому, что Болсонару объявил выборы «борьбой добра со злом»: «С одной стороны, человек, защищающий семьи, Бога и родину, с другой стороны, Лула — величайший вор в истории Бразилии».

Лула возглавлял Бразилию с 2003 по 2010 год. Это были «золотые годы», экономика процветала. В то же время процветала и коррупция, в том числе и в собственной партии Лулы. В результате спорного судебного процесса он был приговорён к 12 годам лишения свободы. Позднее все решения суда были признаны незаконными. Лула всегда настаивал на собственной невиновности. Для своих противников он всегда оставался серым кардиналом. Вопрос лишь в том, сможет ли он привлечь на борт сомневающихся.

Во время своего последнего выступления в Рио-де-Жанейро он обратился к сторонникам: «Сходите к людям, которые сомневаются, и поговорите с ними о важности этих выборов для нашей демократии. Но не пытайтесь превратить болельщика клуба «Васко да Гама» в болельщика «Фламенго», это бесполезно. Сами понимаете, мы не сможем переубедить фанатиков Болсонару. Не поддавайтесь и на провокации. Убедите тех, кто не хочет голосовать, что на кону наша страна».

Действительно ли на кону стоит нечто фундаментальное? Последуют ли вообще в случае возможного поражения Болсонару хаотичные сцены вроде штурма Капитолия в Вашингтоне? Обстановка напряжённая, имели место даже нападения со смертельным исходом.

В любом случае Болсонару «продолжает подливать масла в огонь». «Необходимо, чтобы мы боролись с бандой Лулы. Мы будем бороться. И я повторяю: вооружённый народ не может быть порабощён», — заявил он во время выступления в штате Сан-Паулу несколько дней назад.

Перед «Киоском демократии» его владельцу приходится улаживать споры, но это скорее редкость. Прежде всего, он надеется, что решение будет принято не в первом туре — ещё четыре недели избирательной гонки бизнесу не повредят, передаёт Das Erste.