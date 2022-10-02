France 24: «вместо конкретных предложений взаимные оскорбления» — в Бразилии завершается предвыборная гонка между Лулой и Болсонару

В Бразилии завершается предвыборная кампания двух фаворитов президентской гонки — Жаира Болсонару и Луиса Инасио Лулы да Силва, сообщает France 24. Как передаёт телеканал, эта кампания ознаменовала собой серьёзнейший раскол в истории бразильской политики. За весь её период кандидаты почти не выдвигали предложений по устройству страны, зато не жалели оскорблений друг для друга, отмечает корреспондент.

Сегодня последний дель предвыборной гонки в Бразилии между двумя фаворитами — действующим президентом Жаиром Болсонару и его соперником, бывшим президентом Лулой да Силва. Оба они направляются в важнейший город Сан-Паулу, где сосредоточена движущая сила экономики страны. В этом городе Лула опережает Болсонару по опросам, но оба они будут находится здесь. Есть опасения, что это заставит сторонников обоих политиков выйти на улицу и спровоцирует беспорядки.

И вероятно, в целях предотвращения этих беспорядков, ответственные за выборы службы решили ввести трёхдневный запрет на ношение оружия, начиная с субботы. Нужно иметь в виду, что эта предвыборная кампания спровоцировала один из самых больших расколов в истории бразильской политики.

От обоих кандидатов мы почти не слышали конкретных предложений. Что мы слышали, так это их оскорбления в адрес друг друга в течение всей избирательной кампании. Лула назвал Болсонару лжецом и даже сказал, что тот «одержим дьяволом». Президент Болсонару, со своей стороны, называл Лулу «вором» и «бывшим заключённым», намекая на время, которое Лула провёл в тюрьме четыре года назад.

Лула временами, фактически, проводит своего рода «кампанию ностальгии», напоминая избирателям о своих достижениях во время первого срока правления, о том, как он вытащил миллионы бразильцев из бедности. Болсонару же изображает Лулу как коммунистическую угрозу. Можно ожидать, что риторика обоих кандидатов только обострится в последний день кампании перед голосованием в воскресенье.

Дата выхода в эфир: 1 октября 2022 года.