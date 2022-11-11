Bloomberg: Китай отказался от дорогой нефти из Аляски в пользу российской по скидке
Китай больше не хочет покупать дорогую нефть из Аляски, отдавая предпочтение российской по льготной цене, пишет Bloomberg.
Китай больше не хочет покупать дорогую нефть из Аляски, отдавая предпочтение российской по льготной цене, пишет Bloomberg.
Российские войска возводят надёжную линию обороны на левом берегу Днепра, сообщила заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева.
Сборная США по футболу прибыла в Катар на чемпионат мира 2022 года.
Самопровозглашённая Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК) получила статус наблюдателя в Организации тюркских государств.
В Житомире демонтировали находившийся в центре города бронзовый бюст русского поэта Александра Пушкина.
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева примет участие в открытии матча между «Динамо» и ЦСКА в рамках 17-го тура чемпионата России.
Народный совет Донецкой Народной Республики обратился к президенту России Владимиру Путину с ходатайством о присвоении Мариуполю звания «Город воинской славы».
Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в саммите G20 в Индонезии, в рамках которого планирует встретиться с американским и французским президентами Джо Байденом и Эммануэлем Макроном.
На замминистра по культуре, спорту и туризму Запорожской области Андрея Бойко совершено покушение.
Российско-американские отношения переживают глубокий кризис, просвета в настоящий момент не просматривается. Об этом заявил посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов.
Главный тренер «Санта-Коломы» Дмитрий Черышев отреагировал на то, что Паоло Ваноли стал главным тренером «Венеции», за который выступает полузащитник Денис Черышев.
Согласно данным Федерального статистического бюро ФРГ (Destatis), годовая инфляция в Германии по итогам октября достигла рекордных 10,4%.
Командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики Апты Алаудинов высказал мнение, что взятие Павловки открывает плацдарм для дальнейшего наступления в Донбассе.
Президент Федерации панкратиона Забайкалья и чемпион мира по грэпплингу Олег Сороканюк покончил с собой.
Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников отметился хет-триком в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Эдмонтон Ойлерз» (7:2).
Антироссийские санкции ЕС не достигают своей цели по нанесению ущерба России и ослабляют лишь европейскую экономику, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите лидеров стран Организации тюркских государств (ОТГ) в Самарканде.
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной думы Ирина Роднина высказалась о споре между Ларисой Латыниной и Светланой Хоркиной из-за звания лучшей гимнастки.
Житель Костромы Андрей Кузьмин, спасший десятки людей в кафе «Полигон» во время пожара, представлен к награде, сообщает МЧС России.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Польши с Днём независимости и заявил о готовности Минска наладить добрососедские отношения с Варшавой.
Защитница сборной Англии Лотте Вуббен-Мой высказалась о проведении чемпионата мира 2022 года в Катаре.
В Москве в Доме прав человека состоялось заседание президиума Ассоциации юристов России. Впервые участие в нём приняли и представители ДНР. Министр юстиции республики Юрий Сироватко выступил с приветственным словом по видеоконференции.
В Следственном комитете России установили обстоятельства ряда преступлений, совершённых служащими ВСУ против мирных жителей Мариуполя в марте и апреле 2022 года. Об этом RT сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков высказался об участии на чемпионате мира по самбо спортсменки из Венесуэлы Марии Амьюлины Гедес, представляющей команду беженцев.
Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков поделился впечатлениями о Бишкеке (Киргизия), где пройдёт чемпионат мира по самбо.
Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила поправку к законопроекту о пропаганде ЛГБТ, согласно которой компьютерные игры, содержащие материалы с пропагандой порнографии, жестокости, насилия и с ненормативной лексикой могут быть запрещены в России.
Президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший выступил за восстановление центральной роли Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в регионе.
Генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура высказалась о травме нападающего Сенегала Садио Мане.
Украинские военные обстреляли Куйбышевский район Донецка из РСЗО «Град».
Русский язык будет полностью исключён из учебных программ столичных заведений дошкольного и общего среднего образования. Решение приняли депутаты Киевского горсовета.
Международная федерация футбола (ФИФА) запретила надпись «Права человека для всех» на тренировочных футболках сборной Дании на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
На Украину из Польши поставили очередную партию из 1570 терминалов спутниковой связи Starlink.
Росавиация продлила ограничения на полёты в 11 аэропортов на юге и в центре России до 21 ноября.
Офицер 1-й Славянской бригады с позывным Стриж рассказал РИА Новости о ситуации на Авдеевском направлении.
Российский фигурист, ученик группы Этери Тутберидзе Арсений Федотов рассказал о желании выполнить аксель в четыре с половиной оборота.
Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба выразил поддержку сборной Франции по футболу на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал прошедшие в Соединённых Штатах выборы в конгресс.
В матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Аризона Койотс» на выезде обыграла «Нью-Йорк Айлендерс».
Опубликованы кадры боя военнослужащих 2-го батальона 1-й Славянской бригады во время наступления на Авдеевском направлении.
Один мирный житель погиб, ещё двое пострадали в ДНР за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск.
В матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» на своём поле с крупным счётом обыграла «Эдмонтон Ойлерз».
Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков прокомментировал допуск российских и белорусских спортсменов, выступающих под флагом FIAS, на чемпионат мира в Бишкеке (Киргизия).
Официальные лица Соединённых Штатов обеспокоены возможным отказом Европы от антироссийских санкций на фоне ухудшения экономической ситуации в регионе.
Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков прокомментировал решение сборной Украины не принимать участие на чемпионате мира в Бишкеке (Киргизия).
Разведывательно-ударные вертолёты Ка-52 используются в ходе спецоперации на Украине сверх заложенных характеристик.
В матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» на своём льду одержал победу над «Филадельфия Флайерз».
Суд в Соединённых Штатах заблокировал инициативу лидера страны Джо Байдена, которая заключается в списании образовательных кредитов на сотни миллиардов долларов.
Офицер 1-й Славянской бригады с позывным Чиж сообщил, что украинские власти в случае обострения обстановки на линии столкновения спешно заменяли иностранных наёмников на мобилизованных.
Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников отметился хет-триком в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Эдмонтон Ойлерз».
Президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что не видит возможностей для урегулирования конфликта на Украине без ухода оттуда ВС России.
Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников отметился хет-триком в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Эдмонтон Ойлерз».
В матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» в гостях с крупным счётом обыграл «Детройт Ред Уингз».