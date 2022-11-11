Politico: США озабочены тем, как удержать Европу в санкционном режиме

В некоторых европейских странах люди стали протестовать против инфляции и роста цен на энергоносители, поэтому правительствам приходится соотносить свою внутреннюю политику с помощью Украине и солидарностью с антироссийскими санкциями, пишет Politico. Так что американские чиновники всерьёз обеспокоены, как им сохранить общий подход с европейцами.

США всё сложнее держать европейских союзников в рамках своего подхода к противодействию России, пишет Politico. И связано это с тем, что экономическое давление на Европу продолжает расти. Как журналистам издания стало известно из внутренних отчётов американских чиновников, которые находятся в Европе, они предупреждают Вашингтон о том, что в некоторых европейских странах нарастает злость из-за санкций, и вину за рост своих расходов они возлагают на США. Поэтому эти правительства могут отказаться от нынешней санкционной политики, пишут дипломаты.

Как рассказали изданию его источники, после этих отчётов из Вашингтона посыпались звонки дипломатам с инструкциями, как сделать так, чтобы европейцы остались с США. В Вашингтоне уверены, что, если Европа станет меньше поддерживать Киев, это даст России большое преимущество.

Из-за роста инфляции и высокой стоимости отопления в некоторых европейских странах прошли массовые протесты. Так что правительства всё больше думают о том, как соотнести внутреннюю политику и помощь Украине. «Единственное, что меня действительно беспокоит, — это раскол между Соединёнными Штатами и Европой, потому что Соединённые Штаты занимают более выгодную позицию в энергетике, ведь мы её производим», — заявила бывшая глава российского направления в Совете национальной безопасности США Фиона Хилл.

Решение Кремля прекратить поставки энергоносителей из-за санкций заставило многие европейские столицы переключить своё внимание с поддержки украинских военных «на решение энергетического кризиса», приводит издание слова политолога Макса Бергманна. Страны ЕС, по его мнению, «действительно с трудом пытаются справиться с энергетическим кризисом и предлагают совместные пакеты помощи, как это было в пандемию, чтобы помочь населению пережить зиму».

Поводов для беспокойства в Вашингтоне добавляет ядерная угроза со стороны России, отмечает автор статьи. Американские чиновники опасаются, что Россия может полагаться на свои силы ядерного сдерживания, хотя о какой-либо неминуемой ядерной угрозе разведка не предупреждала. Некоторые представители администрации Байдена, наоборот, настаивают, что Россия хочет избежать конфронтации на Украине и что Путин использует угрозу как переговорную тактику, чтобы заставить Украину пойти на уступки.

«Путин занимается ядерным шантажом, — сказала Фиона Хилл. — Следовательно, мы должны действовать так, чтобы это стало невозможным, или дать ясно понять, что он не получит от этого желаемого эффекта. Вот почему мы должны очень серьёзно относиться к дипломатии. Мы должны договориться с другими ядерными державами, чтобы сказать: «Это недопустимо».

В связи с этим американские чиновники и дипломаты стали активнее общаться со своими европейскими коллегами. Так, на последних встречах с высокопоставленными европейскими чиновниками в Брюсселе, Лондоне и Берлине американцы продавливали идею, что санкции душат российскую экономику.

Тем временем чиновники Пентагона укрепляют поддержку Украины со стороны союзников по НАТО, в том числе передачей ей новых вооружений. Однако при этом заявку Украины на вступление в НАТО там «приветствуют», но никаких скорых решений принимать не намерены.

На этом фоне представители администрации Байдена в течение нескольких недель напрямую и через посредников общались со своими российскими коллегами. Официальный представитель Совета национальной безопасности Эдриен Уотсон рассказала: «Единственная цель этого разговора — обсудить снижение рисков в отношениях США и России. Это не имеет ничего общего с дипломатией или чем-либо ещё в отношении Украины». Американские чиновники отмечают, что любые переговоры с Россией о возможном урегулировании должны быть согласованы и должны получить поддержку Украины.

Официальный представитель НАТО отметил, что «ядерная риторика России в последние дни поостыла» и «мы не видим никакой практической подготовки с российской стороны в отношении ядерного арсенала». Чиновник добавил, что «ядерная война не должна произойти и её никто не может выиграть, и я думаю, что русские на самом деле думают так же».

Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США и Россия намерены возобновить переговоры о ядерных инспекциях в соответствии с условиями СНВ-III. «Когда дело касается России, мы ясно и реалистично оцениваем диалог между Соединёнными Штатами и Россией — к чему он может привести и чего он может достигнуть». Но источник Politico заверил, что США на этих переговорах будут сконцентрированы исключительно на соглашении о наступательных вооружениях.