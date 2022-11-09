SRF: в Швейцарии предложили добиться нейтралитета и не присоединяться к санкциям

В Швейцарии стартовала инициатива, нацеленная на то, чтобы сделать страну действительно нейтральной, сообщает телеканал SRF. Организаторы хотят добиться того, чтобы Швейцария не могла вступать ни в какие военные или оборонные союзы, если она не подвергается прямому нападению, а также не вводила санкции против других государств — в частности таких, как Россия. Однако прежде всего инициатива должна набрать 100 тыс. подписей.

В Швейцарии продвигается инициатива по достижению нейтралитета, цель которой — в значительной степени запретить стране участвовать в оборонных союзах и санкциях, сообщает швейцарский телеканал SRF. У инициаторов есть время до 8 мая 2024 года, чтобы собрать необходимые 100 тыс. подписей.

По их версии, нейтралитет должен быть закреплён в федеральной конституции. Статья 54 должна гласить, что Швейцария не может вступать ни в какие военные или оборонные союзы, если только Швейцария не подвергается прямому военному нападению. Однако, по мнению комитета, обучение с иностранными партнёрами останется допустимым, а парламент сможет и дальше одобрять миротворческие миссии вооружённых сил. Также Швейцарии будет запрещено принимать «невоенные принудительные меры» против воюющих государств. Это означает, например, санкции, подобные тем, которые Швейцария сейчас поддерживает в отношении России.

Как поясняет SRF, инициатива была выдвинута компанией Pro Switzerland. В эту ассоциацию входят члены бывшей организации AUNS («Акция за независимую и нейтральную Швейцарию»), организации «Нет скрытому вступлению в ЕС» и Ассоциации предпринимателей против вступления в ЕС. Вице-президентом ассоциации является Вальтер Вобманн — депутат Национального совета от Швейцарской народной партии, который уже привёл к успеху инициативы, связанные с работой минаретов и ношением хиджабов.

Ещё в 2013 году тогдашняя AUNS хотела, чтобы нейтралитет был прописан в конституции. Однако объединению не удалось собрать нужные подписи. Кроме того, группа Massvoll, возникшая в результате пандемии коронавируса, сейчас планирует собственную инициативу. Своей «инициативой суверенитета» группа хочет добиться, чтобы Швейцария не принимала на себя никаких обязательств по международному праву, которые посягают на основные права швейцарских граждан.

Почему инициатива выдвинута именно сейчас? Как отмечает швейцарский телеканал, президент Иньяцио Кассис говорил о «кооперативном нейтралитете» в связи с санкциями ЕС против России. Инициаторы рассматривают эти меры как подрывающие концепцию нейтралитета. «Сейчас мы уже говорим даже не о дифференциальном, а о кооперативном нейтралитете», — сказал на пресс-конференции историк Рене Рока, подразумевая при этом готовность к сотрудничеству. Таким образом, Швейцария в этот раз пошла дальше, чем в других конфликтах, подчёркивает SRF.

По замечанию департамента иностранных дел Швейцарии, права и обязанности нейтрального государства регулируются законом о нейтралитете в соответствии с Гаагскими конвенциями 1907 года. Федеральный совет страны не считает целесообразным более широкое закрепление основного содержания нейтралитета в конституции, а также в законах. Это ограничило бы Швейцарии пространство для манёвра в сфере безопасности и внешней политики, утверждают в правительственных кругах.

Против этой инициативы также выступают свободные демократы, зелёные либералы, центр и левые. Однако они не сходятся во мнениях относительно того, какой должна быть правильная политика нейтралитета. Левые и центристские политики призывают к ещё более решительному курсу, чем нынешний. Например, член Национального совета Фабиан Молина призывает к новым санкциям против Ирана и Китая, сообщает швейцарский телеканал SRF.