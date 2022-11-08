Global Times Оригинал

GT: союзникам США пора включаться в глобальное сотрудничество, чтобы не остаться в изоляции

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Политика конфронтации, которой США и Запад в целом продолжают придерживаться ещё со времён холодной войны, идет вразрез с общими тенденциями современного глобального сотрудничества, пишет Линь Дуо на страницах Global Times. По его мнению, в условиях и так обострившихся конфликтов западным странам пора прекратить противостояние с остальным миром и вернуться на путь сотрудничества и развития — иначе они рискуют оказаться в изоляции, пока Вашингтон продолжает наживаться на чужих проблемах и кризисах.
GT: союзникам США пора включаться в глобальное сотрудничество, чтобы не остаться в изоляции
AP

Кризис на Украине по-прежнему не урегулирован, и под влиянием его негативных последствий стабильность на глобальном рынке и надёжность существовавших ранее цепочек поставок была серьёзно подорвана. Однако США и Запад по-прежнему стремятся вводить всё новые санкции, устраивая «гонку вооружений» против России и продолжая поставлять оружие на Украину, пишет в статье для Global Times научный сотрудник Китайского института международных исследований Линь Дуо.

В частности, в этом месяце страны G7 и Австралия намерены окончательно установить фиксированный «потолок цен» для российской нефть. В ответ Россия заявила, что откажется от поставок нефти в страны, которые будут устанавливать предельные цены, что ещё больше усложняет ситуацию на рынках. Одновременно США и их союзники пытаются исключить Китай из глобальной системы поставок, особенно что касается ведущих технологических отраслей, таких как производство чипов и другой электроники в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отмечается в статье. 

В то время как различные механизмы международного сотрудничества, такие как «БРИКС+», стремятся вывести весь мир на путь прогресса и развития и оставить позади мрачные времена пандемии и конфликтов, союзники США по-прежнему координируют свои действия с Вашингтоном в рамках его политики унилатерализма и продвигают ошибочную политику «разъединения», подчёркивает автор: «В результате они сами становятся всё более изолированными в международном сообществе». По его мнению, они должны принять современные тенденции глобального сотрудничества, либо рискуют сами остаться в изоляции.

Во-первых, мышление с позиций конфронтации, характерное для эпохи холодной войны и поддерживаемое США и их западными союзниками, давно идёт вразрез с общей тенденцией глобального сотрудничества, которая сейчас набирает силу, поясняет автор. С февраля этого года США, Европа и Япония уже ввели ошеломляющее количество односторонних санкций против России, наглядно демонстрируя устаревший и ограниченный менталитет, который базируется на политике конфликтов и конфронтаций.

Такая политика разделяет весь мир на два противоборствующих лагеря, ставя геополитические интересы США и их союзников выше общих интересов международного сообщества. Она игнорирует представление о том, что всё наше человеческое сообщество имеет одно общее будущее, подчёркивается в статье. Кроме того, такой ограниченный подход препятствует всем напряжённым усилиям, которые прикладывают разные страны в попытке сообща восстановить экономику и глобальный рынок после разрушительных последствий пандемии COVID-19, отмечает автор. 

Такие действия вряд ли станут популярными в международном сообществе, поэтому они не могут продолжаться долго, говорится в статье. Во-вторых, международная концепция взаимовыгодного сотрудничества противоречит тому, что западные союзники координируют свои действия с США для формирования собственных «малых клик». Интересы всех стран мира сейчас тесно связаны, поэтому и взаимовыгодное сотрудничество является общепопулярной тенденцией, поясняет автор.

Однако в последние годы, ради достижения собственных целей по подавлению Китая и России, Соединённые Штаты нередко заигрывали с союзниками, активизировали деятельность НАТО, хотя фактически этот альянс уже стал «пережитком холодной войны», а в дополнение к нему учредили ещё и альянс AUKUS для вооружения Австралии. Все эти неверные шаги лишь толкают весь мир к расколу и раздорам, отмечается в статье.

В отличие от этой политики, БРИКС и другие международные механизмы постоянно укрепляли практическое сотрудничество, целью которого является глобальное сокращение уровня бедности, обеспечение продовольственной безопасности, финансирование развития, обеспечения связи и так далее, получая всё большее признание и поддержку со стороны развивающихся стран. Эти небогатые страны с формирующейся рыночной экономикой также предпринимают практические действия, чтобы развивать партнёрство в сфере финансов, торговли и безопасности, в котором нет никакой доминирующей гегемонии, пишет Global Times.

В результате узкие политические круги во главе с США, которые игнорируют эту тенденцию, в конце концов лишь изолируют сами себя, подчёркивается в статье. Союзники США должны осознать опасность такой политики и активно использовать глобальное стремление к взаимному уважению и развитию взаимовыгодного сотрудничества, чтобы помочь избавить мир от драматических последствий пандемии, говорится в статье.

Западным союзникам также пора осознать «гегемонистский заговор» Вашингтона, который действует во вред другим ради собственной выгоды, подчёркивает автор: «Основной целью американских санкций против других является не поддержание мира, а сохранение гегемонии. США нужны союзники, чтобы сдерживать и уравновешивать Китай и Россию, и они готовы видеть, как их союзники страдают от негативной реакции на санкции». При этом Вашингтон продолжает подстрекать Европу к осуществлению жёсткого плана по отказу от российских энергоносителей, поскольку сам не страдает от этой зависимости, отмечается в статье.

Сегодня, когда международные конфликты и разногласия становятся всё более и более острыми, союзники США должны отказаться от этой политики конфронтации времён холодной войны и начать поиск точек соприкосновения, чтобы вернуться на взаимовыгодный путь сотрудничества и развития, призывает автор. В том числе странам Запада следует прагматично оценить ситуацию и создать условия для урегулирования кризиса на Украине политическими средствами, отказавшись действовать по указке США и вводить всё новые санкции, которые лишь усугубляют ситуацию, подчёркивается в статье.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Global Times Китай Азия
теги
геополитика дипломатия Европа Евросоюз Запад инфляция кризис Россия санкции спецоперация России на Украине США Украина экономический кризис
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров