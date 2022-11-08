GT: союзникам США пора включаться в глобальное сотрудничество, чтобы не остаться в изоляции

Политика конфронтации, которой США и Запад в целом продолжают придерживаться ещё со времён холодной войны, идет вразрез с общими тенденциями современного глобального сотрудничества, пишет Линь Дуо на страницах Global Times. По его мнению, в условиях и так обострившихся конфликтов западным странам пора прекратить противостояние с остальным миром и вернуться на путь сотрудничества и развития — иначе они рискуют оказаться в изоляции, пока Вашингтон продолжает наживаться на чужих проблемах и кризисах.

Кризис на Украине по-прежнему не урегулирован, и под влиянием его негативных последствий стабильность на глобальном рынке и надёжность существовавших ранее цепочек поставок была серьёзно подорвана. Однако США и Запад по-прежнему стремятся вводить всё новые санкции, устраивая «гонку вооружений» против России и продолжая поставлять оружие на Украину, пишет в статье для Global Times научный сотрудник Китайского института международных исследований Линь Дуо.



В частности, в этом месяце страны G7 и Австралия намерены окончательно установить фиксированный «потолок цен» для российской нефть. В ответ Россия заявила, что откажется от поставок нефти в страны, которые будут устанавливать предельные цены, что ещё больше усложняет ситуацию на рынках. Одновременно США и их союзники пытаются исключить Китай из глобальной системы поставок, особенно что касается ведущих технологических отраслей, таких как производство чипов и другой электроники в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отмечается в статье.



В то время как различные механизмы международного сотрудничества, такие как «БРИКС+», стремятся вывести весь мир на путь прогресса и развития и оставить позади мрачные времена пандемии и конфликтов, союзники США по-прежнему координируют свои действия с Вашингтоном в рамках его политики унилатерализма и продвигают ошибочную политику «разъединения», подчёркивает автор: «В результате они сами становятся всё более изолированными в международном сообществе». По его мнению, они должны принять современные тенденции глобального сотрудничества, либо рискуют сами остаться в изоляции.



Во-первых, мышление с позиций конфронтации, характерное для эпохи холодной войны и поддерживаемое США и их западными союзниками, давно идёт вразрез с общей тенденцией глобального сотрудничества, которая сейчас набирает силу, поясняет автор. С февраля этого года США, Европа и Япония уже ввели ошеломляющее количество односторонних санкций против России, наглядно демонстрируя устаревший и ограниченный менталитет, который базируется на политике конфликтов и конфронтаций.



Такая политика разделяет весь мир на два противоборствующих лагеря, ставя геополитические интересы США и их союзников выше общих интересов международного сообщества. Она игнорирует представление о том, что всё наше человеческое сообщество имеет одно общее будущее, подчёркивается в статье. Кроме того, такой ограниченный подход препятствует всем напряжённым усилиям, которые прикладывают разные страны в попытке сообща восстановить экономику и глобальный рынок после разрушительных последствий пандемии COVID-19, отмечает автор.



Такие действия вряд ли станут популярными в международном сообществе, поэтому они не могут продолжаться долго, говорится в статье. Во-вторых, международная концепция взаимовыгодного сотрудничества противоречит тому, что западные союзники координируют свои действия с США для формирования собственных «малых клик». Интересы всех стран мира сейчас тесно связаны, поэтому и взаимовыгодное сотрудничество является общепопулярной тенденцией, поясняет автор.



Однако в последние годы, ради достижения собственных целей по подавлению Китая и России, Соединённые Штаты нередко заигрывали с союзниками, активизировали деятельность НАТО, хотя фактически этот альянс уже стал «пережитком холодной войны», а в дополнение к нему учредили ещё и альянс AUKUS для вооружения Австралии. Все эти неверные шаги лишь толкают весь мир к расколу и раздорам, отмечается в статье.



В отличие от этой политики, БРИКС и другие международные механизмы постоянно укрепляли практическое сотрудничество, целью которого является глобальное сокращение уровня бедности, обеспечение продовольственной безопасности, финансирование развития, обеспечения связи и так далее, получая всё большее признание и поддержку со стороны развивающихся стран. Эти небогатые страны с формирующейся рыночной экономикой также предпринимают практические действия, чтобы развивать партнёрство в сфере финансов, торговли и безопасности, в котором нет никакой доминирующей гегемонии, пишет Global Times.



В результате узкие политические круги во главе с США, которые игнорируют эту тенденцию, в конце концов лишь изолируют сами себя, подчёркивается в статье. Союзники США должны осознать опасность такой политики и активно использовать глобальное стремление к взаимному уважению и развитию взаимовыгодного сотрудничества, чтобы помочь избавить мир от драматических последствий пандемии, говорится в статье.



Западным союзникам также пора осознать «гегемонистский заговор» Вашингтона, который действует во вред другим ради собственной выгоды, подчёркивает автор: «Основной целью американских санкций против других является не поддержание мира, а сохранение гегемонии. США нужны союзники, чтобы сдерживать и уравновешивать Китай и Россию, и они готовы видеть, как их союзники страдают от негативной реакции на санкции». При этом Вашингтон продолжает подстрекать Европу к осуществлению жёсткого плана по отказу от российских энергоносителей, поскольку сам не страдает от этой зависимости, отмечается в статье.



Сегодня, когда международные конфликты и разногласия становятся всё более и более острыми, союзники США должны отказаться от этой политики конфронтации времён холодной войны и начать поиск точек соприкосновения, чтобы вернуться на взаимовыгодный путь сотрудничества и развития, призывает автор. В том числе странам Запада следует прагматично оценить ситуацию и создать условия для урегулирования кризиса на Украине политическими средствами, отказавшись действовать по указке США и вводить всё новые санкции, которые лишь усугубляют ситуацию, подчёркивается в статье.