Bloomberg: с конца февраля Китай закупил у России энергоносителей почти на $60 млрд

Китай закупил российских энергоносителей почти на $60 млрд с начала украинского конфликта, уступив по объёму лишь Саудовской Аравии, сообщает Bloomberg. В прошлом году суммарные поставки природного газа, угля, сырой нефти и нефтепродуктов составили примерно $35 млрд. В издании предполагают, что наращивание Китаем импорта российских ископаемых связано с вступающим в силу 5 декабря эмбарго со стороны Европейского союза.

В октябре Китай продолжил наращивание импорта российских энергоносителей. Расходы страны на закупку природного газа, угля, сырой нефти и нефтепродуктов с конца февраля увеличились почти до $60 млрд с прошлогоднего показателя, который составлял примерно $35 млрд. Поставки из России выросли, несмотря на значительное снижение китайского импорта в октябре по причине замедления темпов роста экономики. Тем не менее закупки сырой нефти возросли, поскольку нефтеперерабатывающие заводы отреагировали на перспективу резкого увеличения экспорта топлива после того, как Пекин выдал свою самую большую квоту в этом году, сообщает Bloomberg.

Согласно данным китайской таможни, импорт нефти из России в прошлом месяце вырос на 16% и составил 7,72 млн тонн, уступив по объёму лишь Саудовской Аравии. Такое увеличение связано с тем, что китайские нефтеперерабатывающие заводы обратились к Пекину за помощью в поддержании потока российских грузов после введения новых санкций в начале следующего месяца. С 5 декабря Европейский союз собирается запретить покупку, отгрузку и страхование перевозок российской нефти, что вынудит импортёров искать обходные пути без привлечения банков, страховых компаний и судовладельцев из блока, отмечает Bloomberg.