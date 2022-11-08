Bloomberg: поставки российской нефти достигли пятимесячного максимума накануне вступления в силу санкций ЕС

Морские перевозки российской сырой нефти на прошлой неделе подскочили до пятимесячного максимума, поскольку суда, покидающие балтийские и арктические порты, пытаются добраться до ключевых пунктов назначения, прежде чем вступят в силу санкции Европейского союза. Как сообщается, ежедневный объём экспортируемой из России нефти вырос до 3,6 млн баррелей, что является самым высоким показателем с начала июня, пишет агентство Bloomberg.

Великобритания последовала примеру ЕС, запретив своим компаниям предоставлять страхование и другие услуги судам, перевозящим российскую нефть, если только груз не будет куплен по цене ниже ещё не согласованного странами G-7 и Австралией предела. Запрет страхования судов, как и эмбарго со стороны ЕС, вступят в силу 5 декабря. По итогам прошлой недели, наибольший рост, как в натуральном, так и в процентном выражении, наблюдался в отправлении партий грузов из Мурманска — путь оттуда до Азии дольше, чем из портов в Балтийском или Чёрном морях. Такой скачок может объясняться стремлением успеть доставить объёмы до вступления в силу новых ограничений не только для европейских, но и для мировых покупателей, сообщает Bloomberg.

Более того, операторы танкеров, перевозящих российскую нефть, также становятся более разборчивы в отношении своего пункта назначения. Многие суда выходят в море, не сообщая о конечном пункте разгрузки. В частности, значительно увеличилось количество судов, указывающих портом назначения Порт-Саид или Суэцкий канал. Одновременно с этим резко снизилось количество кораблей, указывающих, что они следуют в Индию. Вероятно, многие из них направятся в индийские порты, как только пройдут по каналу. Часть таких танкеров уходит в Китай, отдельные корабли направляются в другие страны, пишут эксперты издания.

Танкеры, которые сейчас загружаются в Приморске или Усть-Луге, вряд ли достигнут терминалов разгрузки в Китае или Индии до вступления в силу запрета Евросоюза. Партия нефти из порта Мурманск, направляющаяся в Китай по Северному морскому пути, в выходные прошла через Берингов пролив. Партии грузов из тихоокеанских портов России доставляются на китайские импортные терминалы всего за несколько дней, и путь от Чёрного моря до Турции является таким же коротким. Однако же поставки в Индию со всех экспортных терминалов России занимают несколько недель, что подвергает их большему риску попасть под санкции до их прибытия, сообщает Bloomberg.

В среднем за четыре недели общий объём экспорта нефти морским транспортом вырос до 11-недельного максимума, составив 3,18 млн баррелей в день. Морские перевозки экспортной российской нефти в европейские страны выросли до шестинедельного максимума в 762 тыс. баррелей в день за 28 дней до 4 ноября. Потоки экспорта выросли на 51 тыс. баррелей в день, или на 7% по сравнению с неделей до 28 октября. Все поставки четвёртую неделю направлялись в нефтехранилища в Роттердаме, пишет Bloomberg.

Экспорт в страны Средиземноморья за четыре недели до 4 ноября также немного вырос. Отгрузки в данный регион, включая Турцию, выросли до своего трёхнедельного максимума. Совокупные экспортные потоки в Болгарию и Румынию не изменились и составили 167 тыс. баррелей в день, что составляет немногим более половины пикового объёма, наблюдавшегося в июне. Почти весь объём экспорта, направляемый получателям в Чёрном море, попадает в Болгарию. Страна добилась частичного освобождения от запрета ЕС на импорт российской нефти морскими судами, указывает Bloomberg.

Отгрузки российской нефти азиатским клиентам, а также на суда, не имеющие конечного пункта назначения, которые обычно прибывают либо в Индию, либо в Китай, выросли за неделю до 4 ноября. Объём нефти, следующей в Азию, достиг 1,94 млн баррелей в день в сравнении со средним волатильным значением за четыре недели, и ещё 127 тыс. баррелей в день на танкерах, точка разгрузки которых неизвестна. Совокупный показатель является самым высоким за год. Поставки из портов Дальнего Востока подскочили до самого высокого уровня с апреля. Все восемь отгруженных партий нефти ВСТО направляются в Китай. Два танкера указывают пунктом назначения порт Йосу (Южная Корея), хотя вполне вероятно, что они будут осуществлять перевалку «борт-в-борт» на рейде порта, отмечает Bloomberg.

Все танкеры, перевозящие нефть в неустановленные пункты назначения в Азии, направляются в сторону Порт-Саида или Суэцкого канала. Большинство из этих судов прибывают в Индию, некоторые направляются в Китай, а некоторые суда отправляются в другие пункты назначения, такие как ОАЭ или Шри-Ланка. Совокупные потоки российской нефти выросли на 464 тыс. баррелей в день, или на 15%, за неделю до 4 ноября по сравнению с предыдущей неделей. Данные отслеживания судов и отчёты портовых агентов свидетельствуют о том, что в общей сложности 34 танкера поставили 25,2 млн баррелей российской нефти за неделю до 4 ноября. Это на 3,2 млн баррелей больше, чем в июне, резюмирует Bloomberg.