BFM TV: Франция продолжает импорт российской нефти до вступления в силу санкций

Франция продолжает покупать российскую нефть, но в гораздо меньших количествах, заявила в эфире BFM TV министр энергетического перехода Аньес Панье-Рюнаше. По её словам, некоторым французским предприятиям потребовалось полгода на пересмотр логистики, а введённое Евросоюзом эмбарго вступает в силу только в начале декабря.

ВЕДУЩИЙ BFM TV: Вы подтверждаете, что Франция по-прежнему импортирует российскую нефть?

АНЬЕС ПАНЬЕ-РЮНАШЕ, министр энергетического перехода: Да, совершенно верно, я повторю: на настоящий момент на российскую нефть не действуют санкции до 5 декабря. Так что 5 декабря вступают в силу санкции на то, что называется «сырой нефтью», а на очищенные продукты — спустя два месяца, то есть 5 февраля. Я вас могу заверить, что сейчас мы импортируем гораздо меньше российской нефти. Например, Total с весны не импортирует ни одной капли российской нефти.

ВЕДУЩИЙ BFM TV: Но почему другие её импортируют?

АНЬЕС ПАНЬЕ-РЮНАШЕ: Потому что всегда возникают проблемы с логистикой и поставками. У некоторых конгломератов, которые распределяют нефть и другие углеводороды, заканчиваются контракты. Им потребовалось полгода, чтобы устроить свои дела и прекратить импорт российской нефти. Вот почему компаниям предоставили сроки. Ещё раз повторю: идея в том, чтобы санкции больно ударили по России, а не в том, чтобы они нарушили повседневную жизнь французов.