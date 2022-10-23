France 3: французские предприятия привлекают экспертов для помощи в экономии энергии

Чтоб остаться на плаву в условиях энергетического кризиса, многие французские предприятия нанимают специалистов для проведения аудита энергопотребления и поиска решений по его снижению, сообщает France 3. По словам экспертов, предприниматели признаются, что без срочных мер по снижению расходов на энергоресурсы вынуждены будут закрыться.

Как оставаться конкурентоспособными, когда счета за энергопотребление выросли в пять раз по сравнению с прошлым годом? Глава этого предприятия, производящего канцтовары, в срочном порядке обратился к эксперту, которому было поручено произвести энергетический аудит.

ЖАН-МАРИ ДЕЛЬСО, аудитор энергопотребления компании Thermo Lease: Сейчас можно констатировать, что существует множество утечек, которые не учитываются. Это затрагивает всю систему и в конечном итоге влияет на энергопотребление.

ДИМИТРИЙ ПОЛИВКА, директор предприятия Exacompta: То есть это заставляет терять время и к тому же ведёт к растрате энергии…

Задача этого специалиста — оптимизировать энергопотребление, отследить все энергопотери в здании, которому уже больше 200 лет.

ЖАН-МАРИ ДЕЛЬСО: Действительно, мы видим, как тепло из воздуховодов уходит.

Он измеряет, подсчитывает и оценивает, чтобы иметь возможность сделать предложение.

ЖАН-МАРИ ДЕЛЬСО: Сейчас существуют системы, позволяющие напрямую установить оборудование, которое позволит избежать энергопотерь.

Этот производитель готов к долгосрочным инвестициям, поскольку является владельцем здания.

ДИМИТРИЙ ПОЛИВКА: Конечно же, в краткосрочной перспективе мы хотим пережить этот кризис , этот порог, когда цены растут феноменальным образом и впрямую влияют на наши издержки, ведь вся наша продукция производится здесь, во Франции, а значит, у нас нет возможности обойти это.

Каждая ситуация имеет свои отличия. Столкнувшись с нарастающим спросом, это предприятие, специализирующееся на управлении энергопотреблением, недавно создало собственное экспертное бюро.

СЕБАСТЬЕН ЛЕКУАНТР, директор компании Senergy’t: Некоторые наши клиенты говорят нам: «Мне срочно необходимо сократить потребление энергии, в противном случае я вынужден буду закрыться, поскольку платить по счетам я не смогу».

В течение года владелец этого бизнеса нанял на работу десять человек.

СЕБАСТЬЕН ЛЕКУАНТР: Мы думаем, что в скором времени нам придётся увеличить штат втрое, довести его до 30 человек, примерно, чтобы отвечать потребностям рынка.

Но в том, что касается подготовки компетентных специалистов, Франция отстаёт. Из десяти тысяч профессионалов в этой области сегодня не хватает примерно двух тысяч.

Дата выхода в эфир 21 октября 2022 года.