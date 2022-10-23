France 3: французские предприятия привлекают экспертов для помощи в экономии энергии
Как оставаться конкурентоспособными, когда счета за энергопотребление выросли в пять раз по сравнению с прошлым годом? Глава этого предприятия, производящего канцтовары, в срочном порядке обратился к эксперту, которому было поручено произвести энергетический аудит.
ЖАН-МАРИ ДЕЛЬСО, аудитор энергопотребления компании Thermo Lease: Сейчас можно констатировать, что существует множество утечек, которые не учитываются. Это затрагивает всю систему и в конечном итоге влияет на энергопотребление.
ДИМИТРИЙ ПОЛИВКА, директор предприятия Exacompta: То есть это заставляет терять время и к тому же ведёт к растрате энергии…
Задача этого специалиста — оптимизировать энергопотребление, отследить все энергопотери в здании, которому уже больше 200 лет.
ЖАН-МАРИ ДЕЛЬСО: Действительно, мы видим, как тепло из воздуховодов уходит.
Он измеряет, подсчитывает и оценивает, чтобы иметь возможность сделать предложение.
ЖАН-МАРИ ДЕЛЬСО: Сейчас существуют системы, позволяющие напрямую установить оборудование, которое позволит избежать энергопотерь.
Этот производитель готов к долгосрочным инвестициям, поскольку является владельцем здания.
ДИМИТРИЙ ПОЛИВКА: Конечно же, в краткосрочной перспективе мы хотим пережить этот кризис, этот порог, когда цены растут феноменальным образом и впрямую влияют на наши издержки, ведь вся наша продукция производится здесь, во Франции, а значит, у нас нет возможности обойти это.
Каждая ситуация имеет свои отличия. Столкнувшись с нарастающим спросом, это предприятие, специализирующееся на управлении энергопотреблением, недавно создало собственное экспертное бюро.
СЕБАСТЬЕН ЛЕКУАНТР, директор компании Senergy’t: Некоторые наши клиенты говорят нам: «Мне срочно необходимо сократить потребление энергии, в противном случае я вынужден буду закрыться, поскольку платить по счетам я не смогу».
В течение года владелец этого бизнеса нанял на работу десять человек.
СЕБАСТЬЕН ЛЕКУАНТР: Мы думаем, что в скором времени нам придётся увеличить штат втрое, довести его до 30 человек, примерно, чтобы отвечать потребностям рынка.
Но в том, что касается подготовки компетентных специалистов, Франция отстаёт. Из десяти тысяч профессионалов в этой области сегодня не хватает примерно двух тысяч.
Дата выхода в эфир 21 октября 2022 года.