BFM TV: многие французы отказались от планов на праздники ради экономии бензина

Топливный кризис заставил многих французов пересмотреть планы на праздники в конце месяца: некоторые полностью отказались от поездок, чтобы не тратить бензин. В туриндустрии обеспокоены такой неопределённой ситуацией и отмечают спад в бронированиях, а посещаемость культурных объектов сократилась на 50 процентов по сравнению с доковидным периодом, сообщает BFM TV.

Через несколько дней Патрик должен был уехать на выходные в Па-де-Кале. В конце концов он отменил свою поездку, чтобы максимально сократить расход бензина.

ПАТРИК: Туда-сюда 300 километров. 300 километров плюс небольшие поездки вокруг, итого получается 350, и на это всё-таки уйдёт уже довольно много бензина.

Как и он, многие автомобилисты сократят перемещения на День всех святых (1 ноября, национальный праздник во Франции. — ИноТВ).

ФРАНЦУЖЕНКА: Пока мы не собираемся уезжать на каникулы.

ДРУГАЯ ФРАНЦУЖЕНКА: Изначально я хотела поехать на юг в Аркашон, но это слишком далеко, так что я остановлюсь в Нормандии.

Такая весьма неопределённая ситуация особенно беспокоит работников туристической отрасли. На этих выходных в Каркассоне террасы наполовину пустуют, хотя на улочках старого города температура поднялась выше 20 градусов по Цельсию.

ПАСКАЛЬ ПЕНЕЙРА, официант: Иногда зимой так же, но не в это время. Обычно в это время всё же гораздо больше народу.

В гостиничном бизнесе тоже полный штиль: по данным туристического бюро, французы, как и иностранцы, бронируют неохотно. Всё будет решаться в последнюю минуту.

МЮРИЭЛЬ БРЮНЕ, глава туристического бюро Каркассона: Люди боятся, особенно испанцы. Они боятся ехать во Францию, потому что могут не найти бензина для возвращения домой. Однако у нас не так много отмен бронирования. Это очень положительный момент.

В некоторых департаментах (туристические. — ИноТВ) объекты отметили сокращение посещаемости на 50 процентов по сравнению с доковидным периодом.