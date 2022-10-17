France 3: не неделю, а две-три — топливный кризис во Франции продлится дольше, чем надеются власти

Французы в преддверии праздников обеспокоены наличием бензина на заправках, и правительство заверяет, что для возвращения к нормальной работе АЗС потребуется не больше недели. Однако некоторые эксперты не верят таким обещаниям и указывают, что для перезапуска цепочек снабжения потребуется от двух до трёх недель, рассказывает France 3.

КАТРИН МАТОШ, ведущая France 3: А сейчас — цифра дня: согласно данным правительства, сегодня утром чуть больше 27 процентов заправок по-прежнему испытывают трудности. Днём ранее их было 28,5 процента. Ситуация сильно отличается в зависимости от региона.

Добрый вечер, Софи Лансон!

СОФИ ЛАНСОН, журналистка: Добрый вечер!

КАТРИН МАТОШ: Я задам вам главный вопрос: появится ли бензин ко Дню всех святых (1 ноября, национальный праздник во Франции. — ИноТВ)?

СОФИ ЛАНСОН: Да, если верить обещаниям правительства. По крайней мере, в среду об этом вновь заявил Макрон, а вчера повторили в резиденции премьер-министра: «Возвращение к нормальной работе ожидается в конце следующей недели». Правительство рассчитывает на прекращение забастовки на заводах Esso-ExxonMobil и на принудительное возвращение на работу, которое, по мнению властей, начинает приносить свои плоды. Прямое тому доказательство: в регионе О-де-Франс, который снабжается из хранилища в Дюнкерке, уже несколько дней испытывают трудности не 50, а только 22 процента заправок. Не говоря о том, что Франция по-прежнему может воспользоваться своими резервами и стратегическими запасами, которые рассчитаны на 90 дней.

КАТРИН МАТОШ: Сценарий, в который верят не все.

СОФИ ЛАНСОН: Нет. По мнению некоторых экспертов, такая ситуация точно продлится дольше: всё же нужно перезапустить все цепочки снабжения, на что требуется время. Даже после того, как вновь откроют краны на крупнейших хранилищах, необходимо затем, чтобы через них по трубопроводам заполнились примерно 200 хранилищ, расположенных ближе к потребителям. После этого они сами должны снабдить 11 тысяч заправок. Так что, как вы видите, всё это займёт много времени. А пока в ожидании нельзя рассчитывать на нефтеперерабатывающие заводы: группа Esso-ExxonMobil проинформировала, что возвращение к нормальной работе займёт у неё от двух до трёх недель.

КАТРИН МАТОШ: Большое спасибо за эти разъяснения, Софи.