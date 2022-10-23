BFM TV: картинг без бензина и пустующий сафари-парк — развлекательные комплексы Франции терпят убытки

Топливный кризис во Франции затронул развлекательные комплексы: всё больше французов отказывается от их посещения из-за нехватки бензина, рассказывает BFM TV. В сафари-парк в Туари добираются лишь редкие любители животных, а картинг в Аржантёйе около Парижа может прекратить работу после исчерпания запасов.

Пока нет повода для беспокойства — на этом картинге гоняют по полной, потому что ещё остались запасы бензина. Работа продолжается, но добрая часть посетителей, кажется, оказалась на мели.

МЕЛАНИ РОШ, специалист по связям с общественностью в развлекательном комплексе Aérokart: Потому что если мы смогли пополнить запасы, нашим посетителям это удавалось не всегда: они столкнулись с большими трудностями при поиске бензина. В связи с этим мы сделали немало переносов или даже отмен.

И ситуация вряд ли наладится, потому что в скором времени придётся искать, где пополнить запасы.

МЕЛАНИ РОШ: Если мы не получим заказ через восемь—десять дней, нам будет не хватать бензина, и это неизбежно приведёт к прекращению работы. Это серьёзно скажется на клиентообороте.

В (сафари-парк. — ИноТВ) Туари также нечасто заглядывают посетители. Парк работает и не испытывает недостатка в бензине, однако его гостям его не хватает — за редким исключением. Вчера только два человека смогли насладиться в одиночестве прогулкой среди животных.

ПОСЕТИТЕЛЬНИЦА: Я заправила полный бак несколько дней назад, так что нет, никаких проблем. Гораздо меньше народу, даже совсем никого нет. Мы встретили мало людей. Так что для детей это здорово.

ДРУГАЯ ПОСЕТИТЕЛЬНИЦА: Весь парк оказался в нашем распоряжении. Я заправила полный бак, так что это здорово (смеётся).

Дирекция парка беспокоится о снижении посещаемости в самый разгар школьных каникул.

КРИСТЕЛЛЬ БЕРШЕНИ, генеральный директор Группы Туари: Вот уже две недели мы наблюдаем снижение посещаемости по крайней мере на 20—30 процентов, особенно в рабочие дни, но и на выходных тоже. Будем надеяться, что резкого сокращения не будет, а ситуация быстро исправится.

Если в предстоящие дни бензин останется таким же редким явлением, ничего не мешает поехать в Туари и насладиться наблюдением за животными, но на этот раз пешком.

Дата выхода в эфир 21 октября 2022 года.