Nihon Keizai Shimbun: США хотят запретить продажу дефицитного дизеля в Европу

Дизельное топливо, которое используется на Западе для отопления, по сравнению с прошлым годом уже подорожало на 50%. Динамика цен продолжает контрастировать с тенденцией снижения стоимости нефти, и существуют опасения, что это может подстегнуть инфляцию, поэтому в США начали обсуждаться запреты на экспорт.

Цена на дизельное топливо, которое используется для отопления на Западе, повысилась на 50% по сравнению с прошлым годом. Как пишет Nihon Keizai Shimbun, в Европе последствия крупной забастовки на нефтеперерабатывающих заводах во Франции усугубляются скорым введением эмбарго на российское чёрное золото.

Как продолжает японское издание, в октябре американские запасы нефти упали до 40-летнего минимума из-за резкого роста поставок в Европу и другие страны. Динамика цен продолжает контрастировать с тенденцией снижения стоимости ресурса. Высказывались опасения, что это может подстегнуть инфляцию, поэтому в США начали обсуждаться запреты на экспорт.

Фьючерсы на дизельное топливо на Нью-Йоркской товарной бирже в настоящее время торгуются по $3,8 за галлон, что на 50% выше, чем в прошлом году. 18 октября цены временно достигли $4,1 — самого высокого уровня с июня. Фьючерсы на дизельное топливо на Интерконтинентальной бирже, европейском эталоне, также выросли на 45%.

В отличие от нефти, цены на которую снижаются из-за опасений по поводу рецессии, ситуация вокруг дизельного топлива, которое в основном используется для отопления, остаётся напряжённой. 18 октября разница в стоимости между дизельным топливом и фьючерсами на нефть марки WTI, американским эталоном, временно достигла рекордного уровня — $88 — в пересчёте на баррели. В Европе наблюдается разрыв в ценах между эталонной североморской нефтью марки Brent и дизельным топливом.

Сложная ситуация с поставками в еврозоне отчасти объясняется начавшейся в конце сентября четырёхнедельной забастовкой работников заводов французской компании Total Energies и других НПЗ, требующих повышения заработной платы. Ситуация привела к остановке более 60% нефтеперерабатывающих мощностей страны. По данным британской BP, на французские заводы приходится около 10% от общих мощностей в Европе.

Правительство Франции, тщательно оценив ситуацию, вернуло сотрудников НПЗ на работу, а главный профсоюз страны 20 октября объявил о прекращении забастовки, за исключением двух предприятий, однако для восстановления поставок потребуется время.

Дефицит дизеля в США также во многом обусловлен европейским влиянием. Дело в том, что после начала российской спецоперации на Украине Америка расширила поставки нефтепродуктов в Европу. По данным американского Управления энергетической информации, экспорт нефти и нефтепродуктов из США в январе — июне вырос примерно на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг максимума. В сентябре доля нефтепродуктов в индексе потребительских цен в Америке составила 5%, а повышение в годовом исчислении достигло около 20%, что способствовало росту инфляции. Если зимой спрос увеличится, дизельное топливо может подорожать ещё больше, что подтолкнёт обесценивание валюты. Есть вероятность того, что власти страны в стремлении побороть инфляцию ограничат экспорт нефтепродуктов, чтобы снизить внутренние цены.

«Запасы дизельного топлива находятся на неприемлемо низком уровне», — прокомментировал ситуацию накануне зимы глава Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз. Он также отметил, что обсуждаются все варианты увеличения предложения и уменьшения затрат потребителей.