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Bloomberg: Россия наращивает связи с Китаем, чтобы заменить падение торговли с ЕС

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Западные санкции заметно ударили по товарообороту между ЕС и Россией, в результате чего главным торговым партнёром страны стал Китай, сообщает Bloomberg. Впрочем, по утверждению издания, пока Пекин не может полностью компенсировать Москве снижение импорта из европейского блока.
Bloomberg: Россия наращивает связи с Китаем, чтобы заменить падение торговли с ЕС
AP

Объёмы грузоперевозок через некоторые из крупнейших портов России сократились. И причиной тому экономические санкции Европейского союза против Москвы, пишет Bloomberg.

По словам исследователя немецкого Кильского института мировой экономики Винсента Стамера, порт Санкт-Петербурга столкнулся с падением контейнерооборота на 85% по сравнению с предыдущим годом.
 
«Контейнеры почти не прибывают в ранее самый загруженный порт России, — сказал Стамер в интервью изданию. — Всё потому, что на Санкт-Петербург сильно влияет европейская торговля».
 
По данным немецкого аналитического центра, Россия ежемесячно импортировала на 24% меньше товаров, чем в 2021 году. В результате чего ежемесячный дефицит импорта достиг порядка $4,5 млрд.
 
Эта ситуация сопоставима с падением торговли, которое многие страны испытали в апреле 2020 года. В то время пандемия коронавируса вынудила государства закрыть свою экономику, обращает внимание Bloomberg.
 
«Потеря четверти национального импорта — это довольно существенно, — заявил изданию Стамер. — Представьте себе, что такое падение импорта происходит каждый месяц».
 
В результате торговые пути начали перекраиваться, а Пекин обогнал ЕС в качестве важнейшего торгового партнёра Москвы. Тем не менее Китай экспортирует в Россию по-прежнему недостаточно, чтобы компенсировать падение торговли с европейским блоком, утверждает Bloomberg.
 
Согласно отчёту Кильского института, этим летом ЕС поставил в Россию товаров на 43% меньше, чем год назад. Для сравнения: за тот же период Китай экспортировал в страну на 23% больше товаров.
 
Между тем, с началом спецоперации на Украине два крупнейших российских порта — Новороссийск и Владивосток — столкнулись с сокращением входящих грузов. Впрочем, согласно отчёту немецких аналитиков, поток товаров через Владивосток в последнее время приближается к норме.
 
По словам Стамера, возможностям Китая поставлять больше продукции изначально мешало «добровольное прекращение» бизнеса с Россией крупных европейских морских перевозчиков — Hapag-Lloyd, Maersk и MSC. «Сейчас трудно определить, насколько велик этот эффект. Любые препятствия в судоходной сети не помешают Китаю увеличить экспорт в Россию», — добавил эксперт.
 
С учётом ограниченных возможностей морских перевозок Россия рассматривает в качестве ещё одного варианта для поддержания торговых потоков железнодорожный транспорт. Особенно через свои дальневосточные районы.
 
Согласно свежему отчёту грузового оператора New Silk Road Intermodal, который обслуживает торговлю между Китаем и Европой, железнодорожные линии в Россию «всё ещё заметно загружены». Тем не менее, по информации компании, напряжённость на путях снизилась по сравнению с прошлой неделей.
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Bloomberg США Северная Америка
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