Focus: Германии нужно избегать экономической зависимости от Китая

Привычка немецких политиков думать лишь о краткосрочных экономических выгодах может пагубно сказаться на Германии, считает Focus Online: в частности, это приводит к усилению зависимости от Китая. Между тем, сам Китай ставит на долгосрочную перспективу, постепенно расширяя своё экономическое влияние в ФРГ. В этой связи Берлин должен проводить более осторожную политику, считает издание.

На прошедшем недавно съезде коммунистической партии Китая Си Цзиньпин утвердил свою власть и продолжение своего экономического курса «Китай прежде всего», пишет Focus Online. Как отмечает издание, в США уже давно сделали выводы по поводу этого курса, а вот Германии ещё только предстоит приспособиться, чтобы снова не попасть в зависимость.

Проводя свою политику «Китай прежде всего», Пекин активно использует международную взаимозависимость, пишет Focus Online. Это особенно актуально сейчас, когда ориентированные на экспорт страны, такие как ФРГ, страдают от потери дешёвых источников энергии. При этом наиболее опасным для Германии будет даже не экономическая зависимость от Пекина, а контроль Китая над важными немецкими инфраструктурными объектами, такими как морские порты. В качестве примера приводится недавнее приобретение доли в немецком терминале Tollerort в порту Гамбурга китайской компанией Cosco.

Как отмечает издание, китайские компании всегда думают в долгосрочных масштабах. Сейчас Cosco приобрела лишь небольшую долю в гамбургском порту, однако затем она будет постепенно расширять своё присутствие до тех пор, пока не достигнет цели. А цель заключается в том, чтобы построить морской «Шёлковый путь» и контролировать морские торговые пути.

Китайские политики также привыкли играть на долгую перспективу, отмечает Focus Online. В Германии же политики думают лишь о следующих четырёх годах: именно поэтому Берлин, зачастую, думает исключительно о краткосрочных экономических выгодах. Издание подчёркивает, что это не повод полностью отказываться от экономического взаимодействия с Китаем, однако Берлину стоит избрать более осторожную и сдержанную стратегию.