France 24: в США судят китайцев за попытки «подорвать американскую судебную систему»

00:46
Месси установил новый рекорд Лиги чемпионов, обойдя Роналду
Французский «Пари Сен-Жермен» нанёс поражение «Маккаби» из Хайфы в матче групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.
00:38
«Ювентус» впервые в истории пропустил три мяча за первый тайм в матче ЛЧ
Итальянский «Ювентус» потерпел поражение от португальской «Бенфики» и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.
00:38
Россия и ряд стран ООН выступают за переговоры о недопущении гонки вооружений в космосе
Белоруссия, Венесуэла, Китай, КНДР, Никарагуа, Сирия и Россия выступают за переговоры по вопросу недопущения гонки вооружений в космосе, заявил замглавы российской делегации Константин Воронцов в ходе заседания Первого комитета ГА ООН.
00:30
Эмери — о «Астон Вилле»: хорошая возможность вернуться в обожаемую мной АПЛ
Унаи Эмери рассказал, почему согласился стать главным тренером клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Астон Вилла».
00:18
«Химки» назвали реакцию на новость про вызов священника «злокозненными бреднями»
В «Химках» прокомментировали реакцию в социальных сетях на приглашение священника на стадион подмосковной команды.
00:15
Сунак заверил Зеленского в поддержке со стороны Великобритании
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и украинский народ могут рассчитывать на поддержку Лондона.
00:06
В Белом доме заявили о несовпадении взглядов Маска и США по вопросу Украины
Взгляды предпринимателя Илона Маска и правительства США по украинскому конфликту различаются, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
23:54
Кадыров заявил, что в ходе СВО военные вскоре вместо обороны будут наступать «везде»
Чеченский лидер Рамзан Кадыров выразил мнение, что в ходе спецоперации российские военные вместо обороны вскоре будут наступать «везде».
23:54
«Ювентус» потерпел поражение от «Бенфики» и потерял шансы на выход в плей-офф ЛЧ
Туринский «Ювентус» в гостях потерпел поражение от португальской «Бенфики» в матче пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.
23:52
«Реал» уступил «Лейпцигу» в матче Лиги чемпионов
Мадридский «Реал» в гостях потерпел поражение от немецкого «Лейпцига» в матче пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.
23:51
Дубли Месси и Мбаппе помогли ПСЖ разгромить «Маккаби» в матче Лиги чемпионов
Французский «Пари Сен-Жермен» нанёс поражение «Маккаби» из Хайфы в матче групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.
23:51
«Боруссия» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов УЕФА
Дортмундская «Боруссия» и «Манчестер Сити» не смогли выявить победителя в матче пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.
23:51
«Селтик» и «Шахтёр» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов
Шотландский «Селтик» и украинский «Шахтёр» не смогли выявить победителя в матче групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.
23:49
«Милан» разгромил загребское «Динамо» в матче Лиги чемпионов
Итальянский «Милан» нанёс поражение хорватскому «Динамо» в матче групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.
23:45
В МЧС сообщили о пожаре на складе в Санкт-Петербурге
На складе в Колпинском районе Санкт-Петербурга произошёл пожар, площадь возгорания составляет 12 тыс. кв. м. Об этом сообщило городское ГУ МЧС.
23:42
Рой Джонс 28 января проведёт бой с бодибилдером в Майами
Стало известно, когда бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлой весовой категории Рой Джонс проведёт следующий поединок.
23:38
Россия подала в СБ ООН официальную жалобу на США и Украину из-за биолабораторий
Россия подала официальную жалобу на США и Украину на предмет несоблюдения ими своих обязательств в контексте военно-биологической деятельности. Об этом говорится в письме российского постпреда при ООН Василия Небензи Генсеку ООН и председателю Совбеза.
23:38
В Москве появился 95-тысячный адресный указатель
В Москве установили 95-тысячный адресный указатель. Он размещён на доме № 1 по проспекту Маршала Жукова.
23:37
В Ульяновской области похолодает до -6 °С
В Ульяновской области со среды, 26 октября, усилится влияние западного антициклона.
23:27
В Пентагоне сообщили, что Россия уведомила США о планах провести военные учения
Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что Соединённые Штаты получили от российской стороны уведомление о планах России провести учения своих стратегических сил.
23:20
В «Зените» отреагировали на новость об интересе «Ростова» к Сутормину
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался об интересе «Ростова» к защитнику Алексею Сутормину.
23:15
Чинахов: как-то Овечкину на раскатке сказал: «Здравствуйте»
Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов рассказал, как обращается к форварду «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину на льду.
23:12
Соловьёв: отношения Трусовой и Кондратюка могут повлиять на их выступления
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьёв высказался о романтических отношениях призёров Игр Александры Трусовой и Марка Кондратюка.
23:11
Зеленский сообщил о телефонном разговоре с новым премьером Британии Сунаком
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у него состоялся телефонный разговор с новым премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.
23:05
Минеев: за бой с Исмаиловым по правилам бокса мне должны заплатить 50 миллионов рублей
Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев прокомментировал третий бой с Магомедом Исмаиловым по правилам бокса.
23:00
Россия намерена создать комиссию из членов СБ ООН по биолабораториям США на Украине
Россия предложила Совбезу ООН создать комиссию по расследованию в связи с биолабораториями на Украине, говорится в проекте резолюции, подготовленной Москвой.
22:59
Кацалапов — о посещении матча «Спартака»: меня можно считать красно-белым
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Никита Кацалапов рассказал о посещении матча столичного «Спартака» с подмосковными «Химками» 14-го тура чемпионата России по футболу.
22:56
«РБ Спорт»: Газизов хочет уволить главного тренера «Уфы» Попова
Главный тренер «Уфы» Денис Попов может покинуть свой пост.
22:49
Арбитр Федотов считает, что первый гол «Зенита» в ворота «Сочи» следовало отменить
Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал работу судей в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с участием «Зенита» и «Сочи».
22:49
Президент ФРГ Штайнмайер пообещал Зеленскому передать Киеву две РСЗО и четыре гаубицы
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе визита на Украину сообщил об обещании, данном украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, передать Киеву две РСЗО MARS и четыре гаубицы.
22:46
Кечинов: невозможно сравнить «Зенит» с кем-то из Европы
Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался об успехах петербургского «Зенита» в сезоне-2022/23.
22:40
Маррей прокомментировал победу над Сафиуллиным в Базеле
Британский теннисист Энди Маррей прокомментировал выход во второй круг турнира категории ATP 500 в Базеле (Швейцария).
22:40
Помощник секретаря Совбеза России Павлов высказался за «десатанизацию» Украины
Помощник секретаря Совета безопасности России Алексей Павлов выразил мнение, что на фоне проведения спецоперации на Украине проводятся мероприятия по её «десатанизации».
22:37
СЭ: «Ростов» интересуется Суторминым
Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин может продолжить карьеру в «Ростове».
22:36
Булыкин: академия «Локомотива» готовит хороших футболистов
Бывший нападающий столичного «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о работе футбольной академии московского клуба.
22:32
В Госдепе США предупредили КНДР о последствиях в случае новых испытаний ядерного оружия
Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Северная Корея столкнётся с последствиями, если проведёт новое испытание ядерного оружия.
22:31
Газзаев: ЦСКА сейчас на третьем месте, никакого кризиса не вижу абсолютно
Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал последние результаты армейского клуба.
22:24
Терюшков: уход Милохина — это моя победа
Депутат Госдумы Роман Терюшков отреагировал на новость о том, что блогер Даня Милохин покинул проект «Ледниковый период».
22:23
Выставка «Художественные сокровища Угличского музея» пройдёт в Москве
Выставка «Художественные сокровища Угличского музея» пройдёт с 29 октября по 11 декабря в Москве.
22:22
В России запустили проект «Народов много — Родина одна»
В России стартовал проект «Народов много — Родина одна».
22:21
ЦПВС: два израильских F-16 нанесли удар восемью крылатыми ракетами по объектам в Дамаске
Два израильских самолёта F-16 нанесли удар восемью крылатыми ракетами по объектам в Дамаске, ПВО Сирии сбили четыре из них, это произошло 24 октября, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.
22:19
Представитель Госдепа США: мы донесли до России приоритеты по освобождению Грайнер
Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил на брифинге о ходе переговоров по освобождению и возврату баскетболистки Бриттни Грайнер в Соединённые Штаты.
22:18
Daily Mail: «Челси» предложил €65 млн за нападающего «Наполи» Осимхена
Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен может продолжить карьеру в «Челси».
22:10
Мостовой: «Зениту» Сычевой однозначно не пригодился бы
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал возможный переход нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого в «Зенит».
22:07
Точилин отреагировал на новость о недовольстве игроков «Сочи» Гараниным
Главный тренер «Сочи» Александр Точилин высказался об информации о том, что часть футболистов приморской команды недовольна его ассистентом Вадимом Гараниным.
22:05
Борющийся с раком форвард «Боруссии» Аллер тренируется на базе «Аякса»
Футболист дортмундской «Боруссии» Себастьен Аллер тренируется на базе нидерландского «Аякса».
22:04
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Взрыв произошёл в Днепропетровске, пишет украинское издание «СТРАНА.ua».
21:59
Комиссар НБА призвал освободить осуждённую в России баскетболистку Грайнер
Комиссар Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер высказался о тюремном сроке американской баскетболистки Бриттни Грайнер.
21:57
Посол в США Антонов: Россия не собиралась и не будет использовать ядерное оружие на Украине
Россия не собиралась и не планирует использовать ядерное оружие на Украине, руководство страны никогда не заявляло о такой возможности, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.
21:56
Соломатин считает, что Дивееву нужно уезжать в Серию А
Бывший футболист ЦСКА Андрей Соломатин отреагировал на информацию об интересе итальянских клубов к защитнику армейцев Игорю Дивееву.