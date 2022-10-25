France 24: в США судят китайцев за попытки «подорвать американскую судебную систему»

В Соединённых Штатах Министерство юстиции предъявило обвинение 13 гражданам Китая за попытки оказать влияние на США, передаёт France 24. По заявлению генерального прокурора Меррила Гарланда, правительство Китая стремилось вмешаться в «права и свободы» людей в Соединённых Штатах и ​«​подорвать американскую судебную систему». В одном из дел речь идёт о вмешательстве в уголовное преследование компании Huawei.

Три судебных дела, по которым 13 человек были привлечены к ответственности, — это последний пример попыток Китая неправомерно оказывать влияние на США, сообщает Министерство юстиции.

По первому делу Министерство юстиции предъявило обвинение семи гражданам Китая в попытке насильственной репатриации другого гражданина Китая, проживающего в Соединённых Штатах. Ещё четыре человека были обвинены в преследовании людей в США с целью заставить их работать на китайское правительство. И, наконец, самое важное из этих трёх дел: двое мужчин были обвинены во вмешательстве в уголовное преследование в США глобальной телекоммуникационной компании. Хотя Министерство юстиции не сообщило название компании, всё указывает на китайского телекоммуникационного гиганта Huawei — фирму, которую американские официальные лица давно подозревают в связях с китайской разведкой.

В своём заявлении по этим трём делам генеральный прокурор Меррилл Гарланд отметил, что правительство Китая стремилось вмешаться в «права и свободы» людей в Соединённых Штатах и ​«подорвать американскую судебную систему, чего им сделать не удалось». Эти действия Министерства юстиции также являются последним признаком того, что администрация Байдена пытается обратить внимание на операции под прикрытием китайского правительства здесь, в США.