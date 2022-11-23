SZ: разрушение франко-германской дружбы грозит подорвать сплочённость ЕС

Отчуждение между Берлином и Парижем будет представлять серьёзную угрозу сплочённости ЕС, пишет Süddeutsche Zeitung. Фундамент франко-германской службы уже трещит по швам — самый важный альянс объединённой Европы в последнее время расшатывают политические потрясения. Настало время интенсивно работать над этими отношениями — в первую очередь в сфере культурного обмена между людьми, пишет автор статьи.

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна и её коллега из Германии Анналена Бербок начали свой день в Париже в лицее Монтеня, где учащиеся могут получить и аттестат о среднем образовании, и степень бакалавра. У Бербок есть слабость к программам обмена, и это хорошо. Нельзя забывать историю «перед лицом опустошения и ненависти», порождаемыми конфликтом на Украине. Колонна справедливо упомянула, что когда-то вражда между немцами и французами принесла много бед континенту, пишет Süddeutsche Zeitung.

Примирение и обмен между людьми — это фундамент франко-германской дружбы, и её необходимо лелеять. Принять её как нечто само собой разумеющееся — значит оставить решение злободневных политических вопросов на произвол судьбы. В какой-то момент фундамент начинает разрушаться; несколько трещин уже открылось. Все меньше и меньше молодых людей во Франции изучают немецкий язык, всё меньше и меньше в Германии — французский. Самый важный альянс объединённой Европы в последнее время расшатывают политические потрясения — «скорее сомнамбулически, чем целенаправленно».

Настало время интенсивно работать над этими отношениями. То, что заседание Франко-германского совета министров пришлось отложить осенью из-за предсказуемых проблем с графиком и в первую очередь из-за разногласий по таким важным вопросам, как совместные проекты вооружений, заслуживает порицания. Францию ​​нельзя упрекнуть в том, что она видит в Берлине должника: канцлер Германии Олаф Шольц не счёл нужным заранее предупредить ближайшего партнёра о своём 200-миллиардном «оборонном щите» для защиты компаний и потребителей от последствий резкого роста цен на энергоносители. С другой стороны, Берлин блокирует введение потолка цен на газ на уровне ЕС, которое поддерживает Франция.

Как утверждает издание, отчуждение между Берлином и Парижем будет представлять серьёзную угрозу сплочённости ЕС, «учитывая тот вызов, который Путин бросает Европе». Это последнее, что нужно Европе, Германии или Франции. Это не означает, что нужно отрицать культурные различия. Взаимопонимание начинается с понимания, и не в последнюю очередь языка. Есть историческая возможность вспомнить об этом: 22 января исполнится 60 лет со дня подписания Елисейского договора. Его можно было бы подтвердить усилением Франко-Немецкого бюро по делам молодежи, установлением отношений между городами-побратимами, созданием программ обмена, то есть конкретными проектами живого сотрудничества, отмечает Süddeutsche Zeitung.