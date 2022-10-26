Welt: негодование, разочарование, недовольство — франко-германская дружба рискует не пережить украинский кризис

Украинский кризис приводит к тому, что бесчисленные конфликтные точки во франко-германских отношениях стремительно выходят на первый план, пишет Die Welt. Если раньше все проблемы решались с помощью создания «причудливых фондов», то в кризисе, вызванном конфликтом на Украине, этот метод исчерпал себя — стратегические разногласия в энергетике, обороне и европейской политике уже нельзя скрыть деньгами. Чашечки кофе в Елисейском дворце для этого также будет недостаточно.

История отношений Франции и Германии — это «история кризисов». Но на этот раз всё серьёзно. Заседание франко-германского совета министров было отменено потому, что они больше не могли маскировать фундаментальные разногласия по поводу того, как Европе следует справляться с энергетическим кризисом, возникшим в результате конфликта на Украине, по крайней мере, с помощью меморандумов о взаимопонимании. Не говоря уже о том, чтобы добиваться их разрешения, пишет Die Welt.

Именно украинский кризис приводит к тому, что бесчисленные конфликтные точки во франко-германских отношениях, которые можно было бы преуменьшить или обойти в мирное время, стремительно выходят на первый план. В Париже сомнения в союзе двух стран настолько сильны, что десятки статей во французских СМИ описывают нынешнюю франко-германскую дружбу как «миф», «химеру» или «несуществующую».

Разочарование в отношениях усиливается ощущением, что в Берлине даже не замечают этих переживаний. Когда перед саммитом в Брюсселе президент Франции предупреждает, что для Европы нет ничего хорошего в том, что Германия «изолируется», ответ федерального канцлера звучит неутешительно: по его словам, ФРГ всегда действовала, проявляя «солидарность». В этой ситуации семейный психотерапевт объяснил бы мужу: мало сказать, что он приносит булочки домой, когда жена жалуется, что он её больше не замечает, отмечает издание.

«Если смотреть трезво, то франко-германские отношения находятся примерно там же, где французский футболист Патрик Баттистон в полуфинале чемпионата мира в Испании сорок лет назад после того, как его протаранил голкипер сборной Германии Тони Шумахер: без сознания на земле», — пишет издание. Это также связано и с тем, что конфликт на Украине изменил суть спора между Германией и Францией и поднял фундаментальный вопрос о том, в какой степени вообще они всё ещё стратегически совместимы.

За всей риторикой дружбы между Германией и Францией всегда стояла открытая экономическая конкуренция и борьба за влияние на направление Европейского союза. Эммануэль Макрон однажды назвал это состояние напряжённости «плодотворной конфронтацией».

Однако, по сути, речь шла в первую очередь о разногласиях в налогово-бюджетной политике. Франция настаивала на том, чтобы критерии, которые страны ЕС должны соблюдать в соответствии с Пактом стабильности и роста, были более гибкими. Используя творческий подход, она неоднократно разрабатывала новые концепции совместного долга. Германия же пыталась её «притормозить», настаивая на дисциплине и реформах, но в конце концов сдалась. Этот механизм работал во время мирового финансово-экономического кризиса, европейского долгового кризиса и кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Для решения экономических задач всегда создавались «новые причудливые фонды».

В кризисе, вызванном конфликтом на Украине, этот метод, похоже, исчерпал себя, потому что «стратегические противоречия уже нельзя скрыть деньгами». Таким образом, спор о потолке цен на газ, которого добивается Франция и который отвергает Германия, является, как говорят французы, всего лишь «деревом, заслоняющим целый лес», рассуждает автор статьи.

Этот лес состоит как минимум из трёх секций: энергетики, обороны и европейской политики. В первой секции налицо полное непонимание совершенно иррациональной, с точки зрения французов, энергетической политики Германии, которая поставила себя в зависимость от российского газа при одновременном отказе от ядерной энергетики и стала выдавать себя за спасителя климата, продолжив при этом «бодро сжигать каменный уголь».

Как утверждает издание, в Париже Германия, отказывающаяся от общеевропейских решений и мечтающая о нереальных в среднесрочной перспективе поставках водорода из Африки, для которых она хотела бы использовать Францию ​​в качестве транзитной страны, вызывает всё большее раздражение. €200 млрд, обещанные правительством Германии на поддержку собственной энергетической отрасли без предварительного информирования партнёров, теперь рассматриваются в Елисейском дворце как антиконкурентная мера в пользу немецкой промышленности.

Это одна из причин, по которой отказ Макрона от расширения газопровода MidCat через Пиренеи и внезапное решение построить газопровод между Барселоной и Марселем стали способом донести до канцлера сообщение: «Друзья, а теперь хватит».

Список поводов для плохого настроения на этом далеко не исчерпывается. Ещё больший гнев вызывает оборонная политика. В Париже с покорностью констатировали, что канцлер, несмотря на «переломный момент» для бундесвера стоимостью €100 млрд, «не хочет вкладывать душу» во франко-германские проекты вооружений, например в программу европейского истребителя шестого поколения FCAS или «танка будущего» MCGS.

Вместо этого Германия заказывает у США истребители F-35, тем самым быстро пробуждая во Франции старое разочарование де Голля по поводу того, что немцы в случае сомнений скорее захотят стать «вассалами янки, чем партнёрами французов», отмечает автор статьи. Париж также чувствует себя обделённым из-за стремления Германии разработать систему противоракетной обороны совместно с 13 другими европейскими странами, США и Израилем. Франция усматривает в этом подрыв собственных усилий по достижению «европейского суверенитета» — и обесценивание системы ПВО, которую она разработала вместе с Италией.

Недоверие к Германии в настоящее время зашло так далеко, что в Париже иногда можно услышать теорию о том, что в прошлом году Франция уступила выгодную сделку по атомным подводным лодкам с Австралией неожиданно созданному альянсу AUKUS, состоящему из США, Австралии и Великобритании, только потому, что лоббисты немецкого конкурента TKMS, ранее проигравшего в процессе торгов, спровоцировали массовые антифранцузские настроения в Австралии.

Уровень негодования, разочарования и недовольства в Париже является выражением беспокойства, выходящего за рамки нынешних разногласий. Это страх того, что Германия, признав провал своей восточной политики, может в будущем чувствовать себя обязанной тем странам Восточной и Центральной Европы, чьи предупреждения о России она игнорировала годами, утверждает издание.

Убеждение в том, что Германия «продвигается дальше на восток», безжалостно ставя свои собственные экономические интересы выше общеевропейского блага и как можно сильнее сдерживая рост влияния Франции, является настоящим страхом, который всегда подпитывался «чувством экономической неполноценности» по сравнению с её могущественным соседом. В любом случае его стоит воспринимать всерьёз.

«И если Франция и Германия не хотят навсегда испортить свою дружбу, сказал бы терапевт, необходимо убедиться, что партнёр чувствует себя комфортно в отношениях. Чашечки кофе в Елисейском дворце для этого будет недостаточно», — подытоживает Die Welt.