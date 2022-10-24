«Eщё один побочный эффект украинского конфликта» — Le Figaro о крахе франко-германского партнёрства

Одним из неожиданных последствий украинского конфликта стал кризис франко-германского партнёрства, пишет Le Figaro. Как передаёт издание, в последнее время разногласия двух стран в сфере экономики, энергетики и оборонной политики становятся всё глубже, а взаимная антипатия Макрона и Шольца только усугубляет кризис двусторонних отношений.

Одним из неожиданных последствий украинского конфликта стал кризис франко-германского партнёрства, а также французского проекта стратегической автономии ЕС, пишет обозреватель Le Figaro Изабель Лассер. По словам журналиста, российская спецоперация «перетасовала карты» на европейском континенте, и не в пользу двух стран — соосновательниц ЕС, которые всегда доминировали в блоке: одна в экономическом, другая — в военном плане.

Конфликт на Украине не только обнажил многочисленные разногласия между Парижем и Берлином, но и породил новые. На взгляд Лассер, Германия отныне действует в одиночку. К примеру, она объявила о планах поддержки своей экономики на сумму €200 млрд, не предупредив ни Париж, выступающий за общеевропейский ответ на энергетический кризис, ни других своих партнёров. Обе столицы также схлестнулись в энергетической сфере из-за возобновления проекта газопровода между Испанией и Германией, против которого выступает Эммануэль Макрон.

В области обороны Берлин поддержал проект создания противоракетного щита вместе с 14 европейскими странами, включая Великобританию и страны Балтии, но без Франции, которая имеет свою систему ПВО, и без Польши. В своём недавнем выступлении в Праге канцлер Олаф Шольц ни словом не обмолвился об оборонных проектах, продвигаемых Эммануэлем Макроном, напоминает автор статьи. Париж вначале приветствовал обещания Германии увеличить инвестиции в оборону, однако разочаровался, когда Берлин обратился за вооружениями — в частности, за истребителями F-35 — к Соединённым Штатам, а не к Европе.

Как поясняет обозреватель, всё дело в том, что после 24 февраля экономическая и военная модель Германии, основанная на дешёвом российском газе и гарантированной США обороне, рухнула. «Сегодня она пытается изобрести себя заново, действуя в обход традиционного франко-германского союза», — сожалеет французский дипломат. Как отмечает журналист, Ангела Меркель в своё время смогла найти общий язык с Эммануэлем Макроном, несмотря на иногда диаметрально противоположные приоритеты двух стран. Порой два европейских лидера обсуждали сложные вопросы ночами, за кружкой пива после заседаний Европейского совета. С Олафом Шольцем всё по-другому. Французский президент и новый канцлер Германии совершенно не похожи ни темпераментом, ни политическим курсом, ни своим подходом к связям с общественностью, и явно не очень любят друг друга, пишет автор статьи.

Хотя Макрон обвиняет в изоляционизме Германию, на самом деле обе стороны франко-германского тандема изолировали себя в Европейском союзе, полагает Лассер. С начала конфликта на Украине центр тяжести Европы переместился на восток и север, к странам, всегда опасавшимся российской угрозы и оказавшимся более дальновидными, чем Париж и Берлин, отмечает обозреватель.

Несмотря на то что российская спецоперация объединила членов ЕС, линия раскола всё ещё проходит между странами, желающими скорейшего мира, и теми, кто выступает за победу Украины. Восточные страны обвиняют Берлин в стратегических ошибках в военной и энергетической областях. Они также критикуют упорное стремление президента Франции поддерживать диалог с Владимиром Путиным и его неудачные формулировки о необходимости «не унижать Россию» и предложить российскому президенту «выход».

Помимо изоляции по отношению к станам Восточной Европы, Эммануэль Макрон рискует стать свидетелем ещё одного побочного ущерба от конфликта на Украине: отказа от проекта европейской обороны, который он проталкивал с момента своего прихода к власти и который, наконец, стал давать первые плоды. Введение российских войск на Украину, по сути, дало толчок к возвращению НАТО и отвлекло Соединённые Штаты от разворота в сторону Азии. «Ни одна другая страна не может взять на себя столько обязательств. Защита Европы обеспечивается Соединёнными Штатами, это факт. В конфликте на Украине роль Европейского союза в основном экономическая», — констатирует польский дипломат Адам Бугайский.

После десятилетий разоружения убеждённая в том, что «конец истории» позволит ей вечно получать дивиденды от мира, Европа плетётся в хвосте, отмечает Лассер. Германия страдает от своей пацифистской культуры, Франция ограничена плохими экономическими показателями. Эксперты предупреждают: если ЕС не воспользуется «окном возможностей», которое у него есть, чтобы отреагировать, он рискует навсегда потерять возможность укрепить свою стратегическую автономию. Говорят, что, когда Париж и Берлин отворачиваются друг от друга, парализованной оказывается вся Европа. По-прежнему ли это верно, задаётся вопросом в заключение автор статьи.