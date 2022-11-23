Politico: ЕС спешно разрабатывает план по спасению своей промышленности от США

Евросоюз активно готовит большую экстренную программу субсидирования. Эта инициатива должна защитить местных производителей от американских конкурентов и не дать континенту превратиться в «промышленную пустошь», пишет Politico.

ЕС «в авральном режиме» готовит большой проект государственной помощи, который призван помешать американским конкурентам уничтожить европейскую промышленность. Об этом в интервью Politico сообщили два высокопоставленных чиновника.

По словам издания, Европа столкнулась с «двойным ударом» со стороны Вашингтона. Мало того что из-за продолжающегося украинского конфликта цены на энергоносители в ЕС, вероятно, «навсегда» останутся выше, чем в США, так ещё и администрация Джо Байдена собирается выделить $369 млрд для поддержки своих производителей в рамках Закона о снижении инфляции.

В ЕС опасаются, что местные компании столкнутся с «почти непреодолимым давлением» из-за нового пакета субсидий, продвигаемого Белым домом. В результате они будут вкладывать новые инвестиции в США, а не в Европу, поясняет Politico.

Европейская комиссия и некоторые страны, включая Францию и Германию, осознали, что им нужно действовать быстро, если они хотят предотвратить «превращение континента в промышленную пустошь». Поэтому ЕС сейчас работает над экстренной схемой по направлению денег в ключевые высокотехнологичные отрасли, утверждает Politico.

По информации источников издания, предварительное решение, которое сейчас готовится в Брюсселе, состоит в том, чтобы в противовес субсидиям США создать собственный Фонд европейского суверенитета. Эта инициатива должна помочь предприятиям инвестировать в ЕС и соответствовать высоким экологическим стандартам.

Собеседники Politico заявили, что ЕС необходимо действовать очень быстро. Ведь европейские компании уже принимают решения о том, где строить свои новые заводы, которые будут производить целый спектр товаров — от аккумуляторов и электромобилей до ветряных турбин и микрочипов.

По словам чиновников, срочная реакция Брюсселя необходима ещё и для того, чтобы не дать отдельным странам блока растрачивать средства, предназначенные на случай чрезвычайных ситуаций, в одиночку. «Хаотичная реакция» участников организации на газовый кризис уже грозила подорвать единый рынок и до сих пор остаётся больным вопросом для руководства ЕС.

Происходящее вызывает наибольшую тревогу у еврокомиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона. На недавней встрече с лидерами промышленности он назвал американский Закон о снижении инфляции «экзистенциальным вызовом» для ЕС и призвал «обратить вспять процесс деиндустриализации».

Слова Бретона повторяли предупреждения деловых кругов блока о том, что европейским производителям грозит «идеальный шторм». «Это немного напоминает уход под воду. Всё происходит тихо», — сказал президент BusinessEurope Фредрик Перссон.

Закон о снижении инфляции, принятый в США, доставляет особое беспокойство французским и немецким автопроизводителям, поскольку он побуждает потребителей покупать американские электромобили. Страны ЕС видят в этом подрыв глобальной свободной торговли, а Брюссель хочет прийти к соглашению, благодаря которому европейские компании смогут пользоваться теми же преимуществами, что и американцы.

Поскольку успех дипломатического решения кажется сомнительным, а Брюссель стремится избежать тотальной торговой войны, то наиболее вероятным запасным планом становится «гонка субсидий». Для этого руководству ЕС будет крайне важно заручиться поддержкой Берлина и внести больше ясности относительно того, готовы ли немецкие власти нарушить своё «табу на дотации».

Франция уже давно призывает «нанести ответный удар» по Вашингтону и направить государственные средства в европейскую промышленность, чтобы помочь ведущим компаниям на континенте. Эта идея теперь набирает обороты и в Берлине, который традиционно придерживался более либеральных экономических взглядов, подчёркивает издание.

Politico напоминает, что накануне немецкий министр экономики Роберт Хабек и его французский коллега Брюно Ле Мэр выступили с совместным заявлением, в котором призвали к «промышленной политике ЕС, которая позволит отечественным компаниям процветать в глобальной конкуренции, особенно за счёт технологического лидерства». «Мы хотим координировать в тесном сотрудничестве европейский подход к таким серьёзным испытаниям, как американский Закон о снижении инфляции», — добавили они.