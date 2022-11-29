Spiegel: Канада взяла курс на преодоление экономической зависимости от США

Канада стремится расширить отношения со странами Индо-Тихоокеанского региона и тем самым ослабить свою экономическую зависимость от США, пишет Der Spiegel. Именно это предусматривает новая стратегия по развитию в Индо-Тихоокеанском регионе, принятая либеральным правительством во главе с Джастином Трюдо. Как отмечает издание, в настоящее время на США приходится 68% внешней торговли Канады.

Канада намерена расширить отношения со странами Индо-Тихоокеанского региона и тем самым ослабить свою одностороннюю ориентацию на торговлю с США. Именно это предусматривает опубликованная 27 ноября стратегия по развитию в Индо-Тихоокеанском регионе. На её реализацию планируется потратить 2,3 млрд канадских долларов, что эквивалентно €1,65 млрд, которые будут направлены в том числе на вооружения и кибербезопасность. Цель состоит в том, чтобы углубить отношения с более чем 40 странами Индо-Тихоокеанского региона, включая Китай, пишет Der Spiegel.

Предпосылкой для переориентации становится всё более ограничительный подход США к экономическим отношениям и растущая критика политики свободной торговли. Декларируемая цель либерального правительства премьер-министра Джастина Трюдо — диверсификация торговых отношений. Согласно официальным данным за сентябрь, на США приходится 68% внешней торговли Канады, а на Китай — всего 7%.

Отношения с Китаем в новой стратегии характеризуются как «достаточно проблематичные». Стратегический документ предполагает ужесточение правил осуществления инвестиций и защиты интеллектуальной собственности в Канаде с целью воспрепятствования попыткам государственных компаний из КНР осуществлять вложения в критические отрасли страны.

Китай описывается в стратегии как «разрушительная глобальная сила». Тем не менее отмечается, что сотрудничество со второй по величине экономикой мира необходимо для решения глобальных проблем, таких как изменение климата или распространение ядерного оружия.

Канада меняет подход к внешнеторговым связям в регионе на фоне попыток западных стран противостоять росту влияния Китая. Летом США создали новый неформальный союз государств для укрепления сотрудничества в Тихом океане — Partners in the Blue Pacific, в который также вошли Австралия, Япония, Новая Зеландия и Великобритания. Ключевой задачей организации было названо развитие экономических отношений между государствами Индо-Тихоокеанского региона и странами-участницами. Президент США Джо Байден объявил о намерении усилить присутствие США в Тихом океане на фоне попыток Китая расширить собственные экономические и военные связи с государствами региона, передаёт Der Spiegel.