Обозреватель Hill: на смену умирающему либеральному миропорядку идёт новый концерт великих держав

Либеральный миропорядок в интересах США, окончательно установившийся на планете после окончания холодной войны, распадается на глазах, констатирует в статье для The Hill эксперт в области международных отношений и обороны Эндрю Лэтем. По мнению автора, в скором времени ему на смену придёт новая система международных отношений, в которой будут учитываться и интересы других великих держав, таких как Китай, Индия или Россия. И хотя новый порядок ещё не родился, старый совершенно точно обречён на смерть, уверен специалист.

«Хвалёный либеральный международный порядок, недавно переименованный в международный порядок, основанный на правилах, распадается на наших глазах», — пишет в статье для The Hill эксперт в области международных отношений и обороны Эндрю Лэтем. Правила, нормы и структуры, собранные в согласованную систему глобального управления после Второй мировой войны, но распространившиеся на весь мир только после окончания холодной войны, больше не управляют миром и не структурируют его, как раньше, констатирует автор.

Совет Безопасности Организации Объединённых Наций парализован, норма, запрещающая агрессию в отношении других стран, нарушена, институты, управляющие глобальной экономикой, шатаются под тяжестью сменяющих друг друга финансовых кризисов, и даже такие стабильные региональные организации, как НАТО и Европейский союз, испытывают на себе беспрецедентное влияние центробежных сил, которые угрожают разорвать их на части, пишет специалист.

Однако хотя этот период и может быть пугающим, он не должен удивлять, считает Лэтем. По его убеждению, международный порядок, основанный на правилах, как и все другие международные порядки, просто подходит к концу своего естественного жизненного цикла.

Ставший глобальным после окончания холодной войны либеральный миропорядок процветал в период однополярного мира, когда либеральные нормы и правила не имели реальных конкурентов и продвигались по всему миру с помощью международных и неправительственных организаций в эпоху «гиперглобализации». Затем, в начале 2010-х годов, этот миропорядок пришёл в упадок. Подъём Китая, относительное ослабление мощи США, пандемия COVID-19, повторяющиеся финансовые кризисы, усиливающаяся тенденция к отделению и антиглобализму — «всё это действовало подобно разъедающим кислотам, разрушая институты глобального управления, которые были созданы или перестроены в период расцвета глобального либерализма», отмечает эксперт.

Теперь «миропорядок, основанный на правилах», находится в предсмертной агонии. Экономическая и геополитическая база, на которой он был построен, просто исчезла. «Старый порядок не подлежит спасению, даже если новый всё ещё рождается в муках», — уверен автор статьи.

Слишком рано с уверенностью говорить о том, каким будет новый мир, однако его общие контуры уже можно смутно очертить, пишет Лэтем. С его точки зрения, новый миропорядок будет не просто отражать ценности и интересы США, как прежний. Он не будет построен Вашингтоном для Вашингтона. «Скорее, какой бы новый порядок ни возник в ближайшие годы, он будет отражать некую комбинацию или синтез национальных представлений различных «великих держав», которые потребуют права голоса в вопросе о том, как будут выглядеть новые правила, нормы и институты глобального управления», — считает специалист. Другими словами, он будет отражать ценности и интересы таких стран, как Китай и Индия, и, возможно, даже Россия, в той же степени, что и ценности и интересы Соединённых Штатов, предполагает Лэтем.

Поскольку это будет не столько продукт единого видения, сколько «наименьший общий знаменатель» нескольких конкурирующих представлений, новый свод правил, норм и институтов не будет навязывать подробные предписывающие правила, как это делал старый порядок.

Скорее всего, новый режим международных отношений будет включать в себя совокупность скромных и узконаправленных механизмов для управления сотрудничеством великих держав и конфликтами по аналогии с постнаполеоновским «концертом европейских держав», полагает эксперт.

Наконец, постлиберальный международный порядок, вероятно, всё ещё будет включать в себя некоторые общепризнанные табу, такие как применение ядерного, биологического и химического оружия. Открыт, однако, вопрос о том, сохранится ли запрет на агрессию стран, кодифицированный в Уставе ООН и лежащий в основе либерального порядка. Это решение, по мнению автора, будет зависеть от исхода украинского конфликта.

Конечно, существует кошмарный сценарий, в котором характерными чертами будущего миропорядка станет неспособность стран решать общие проблемы с помощью механизмов сотрудничества, неуправляемая конкуренция между державами и закрытые экономические блоки. Но также можно представить себе и другое будущее, в котором мировые лидеры соберутся вместе и обсудят набор норм, правил и институтов, которые одновременно отражают основную динамику влияния в международной системе и способствуют миру и процветанию внутри этой системы, заключает автор.