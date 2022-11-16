SwebbTV: Запад хочет не помочь Украине, а победить Россию в битве за новый миропорядок

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Das Erste: западные СМИ считают, что по Польше ударила украинская ракета Das Erste
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France info: последний бак перед повышением цен — французские водители ринулись на заправки за день до отмены скидки на топливо France info
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Hill: «вернуть Америке величие и славу» — Трамп объявил о своём участии в выборах президента Hill
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Sky: Байден назвал «маловероятной» причастность России к падению ракеты в Польше Sky News
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NRK: «без комментариев» — у властей Норвегии нет претензий к воевавшему на Украине нацисту NRK
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Washington Times: возможности армии США не соответствуют стоящим перед ней вызовам Washington Times
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Stern: 15 тысяч украинских военных начинают обучение в странах ЕС Stern
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France info: Coca-Cola пятый год удерживает лидерство по пластиковым отходам France info
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FT: НАТО не хочет назначать новым генсеком премьера Литвы, поскольку она родилась в СССР
Некоторые участники Североатлантического альянса выступают против возможного назначения новым генсеком блока премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните, поскольку она родилась в СССР. Об этом сообщила обозреватель Financial Times Валентина Поп.
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МИД России призвал Польшу не ввязываться в «грязные провокации» по инциденту с ракетой
МИД России указал временному поверенному в делах Польши в России Яцеку Щлядевскому на неприемлемость нагнетания истерии вокруг инцидента с ракетой и призвал польские власти не ввязываться в «грязные провокации» Киева.
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Карпин: Джикия и Караваев не тренировались из-за небольших повреждений
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему защитники Георгий Джикия и Вячеслав Караваев не принимали участия в тренировке.
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Орбан назвал Сербию ключевой страной для безопасности Европы в вопросе миграции
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Сербию ключевой страной для безопасности Европы в вопросе противостояния нелегальной миграции.
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Сычевой: я человек, который долго входит в коллектив
Нападающий «Оренбурга» и сборной России Владимир Сычевой рассказал об адаптации в национальной команде.
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В Минугля заявили, что в ДНР восстановили более 1700 км линий электропередачи
В освобождённых районах Донецкой Народной Республики восстановили более 1,7 тыс. км линий электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщили в Министерстве угля и энергетики ДНР.
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Минцифры: на «Госуслугах» можно сообщить о задержке в получении льгот мобилизованными
На «Госуслугах» появилась возможность сообщить о задержке в предоставлении мер поддержки мобилизованным или их семьям. Об этом сообщили в Минцифры России.
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«Зенит» уверенно обыграл «Факел» в матче Кубка России
«Зенит» одержал победу над «Факелом» в рамках пятого тура группового этапа Кубка России по футболу.
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«Волга» обыграла «Кубань» в 1/8 финала Кубка России
Ульяновская «Волга» одержала победу над краснодарской «Кубанью» в матче 1/8 финала Кубка России по футболу.
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Цена на газ в Европе опустилась ниже $1180 за тысячу кубометров
Цена газа в Европе опустилась ниже $1180 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
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Дешам — о Мбаппе и Бензема: они должны быть лидерами и делать разницу
Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам высказался об игре нападающих национальной команды Килиана Мбаппе и Карима Бензема.
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В Минэкономразвития заявили о снижении инфляции в России до 12,4% в годовом выражении
Инфляция в России в годовом выражении снизилась до 12,4%. Об этом сообщили в Минэкономразвития.
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Петржела назвал Бразилию и Аргентину фаворитами ЧМ-2022 в Катаре
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела назвал фаворитов чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре.
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Дацик проведёт поединок с Шульским 16 декабря
Названа дата поединка между бойцами Вячеславом Дациком и Павлом Шульским в супертяжёлом весе.
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Владелец «Вкусно — и точка» приобретёт российские активы логистического партнёра Макдоналдса
Владелец сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» Александр Говор приобретает 100% российских активов логистического партнёра Макдоналдса — специализирующейся на логистике продуктов питания компании Havi Logistics.
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ЦБ Британии: экономика страны хуже справляется с последствиями COVID-19, чем ЕС и США
Глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что британская экономика гораздо хуже справляется с последствиями пандемии коронавируса, нежели ЕС и США.
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Рублёв — о поражении от Джоковича: понимал, что сегодня не хватает концентрации
Российский теннисист Андрей Рублёв отреагировал на своё поражение от серба Новака Джоковича в матче Итогового турнира ATP.
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Молодёжная сборная России разгромила Сербию в товарищеском матче
Молодёжная сборная России по футболу одержала победу над командой Сербии в товарищеском матче.
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МЧС России и Белоруссии планируют провести совместные учения в рамках ОДКБ в 2023 году
МЧС России и Белоруссии планируют провести учения в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2023 году. Об этом сообщил глава российского ведомства Александр Куренков.
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Кутепов приступил к тренировкам в общей группе «Торпедо»
Защитник «Торпедо» Илья Кутепов приступил к тренировкам в общей группе
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Агент Кайо: мы не слышали, что Сторожук будет уволен из «Краснодара
Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» Кайо, рассказал о возможном увольнении главного тренера Александра Сторожука.
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Загитова оправдалась за цвет волос и размер губ на свежей фотографии
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова объяснила резкую смену имиджа.
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Магомедов рассказал, чем Блахович опасен для Анкалаева
Чемпион ACA в полутяжёлом весе Муслим Магомедов объяснил, чем польский боец смешанных единоборств Ян Блахович опасен для россиянина Магомеда Анкалаева.
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Временный поверенный в делах Польши покинул здание МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала в своём Telegram-канале видео, на котором видно, что временный поверенный в делах Польши в России покинул здание министерства.
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Защитник ЦСКА Лукин: думаю, всей командой обязательно сходим в церковь
Защитник ЦСКА Матвей Лукин рассказал, как команда попытается вернуть удачу во второй половине сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Галактионов: «Локомотив» будет ставить перед собой цель побороться за место в тройке
Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о целях команды на оставшуюся часть сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
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В Нижегородской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью ОРВИ
В Нижегородской области зафиксировали увеличение уровня заболеваемости ОРВИ на неделе с 7 по 13 ноября.
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Росстат сообщил о снижении ВВП России в III квартале 2022 года на 4%
Валовый внутренний продукт (ВВП) России снизился в III квартале 2022 года на 4%. Об этом сообщает Росстат со ссылкой на предварительные данные.
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Роналду придерживается специальной диеты при подготовке к ЧМ-2022
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду ответственно подошёл к подготовке к чемпионату мира 2022 года в Катаре.
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В Крыму от гриппа вакцинировались 592 009 человек
В Крыму рассказали о ходе вакцинации против гриппа.
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Гусев назвал Карраскаля лучшим игроком первой части сезона РПЛ
Главный тренер молодёжной команды ЦСКА Ролан Гусев рассказал, кого считает лучшим футболистом и тренером первой части сезона чемпионата России.
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В Удмуртии прививку от гриппа сделали 584 тысячи человек
В Удмуртии прививку от гриппа сделали 584 тыс. жителей.
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Верховная рада приняла постановление с призывом исключить Россию из G20
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что депутаты приняли постановление с призывом исключить Россию из G20.
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Запасы нефти в стратегическом резерве США опустились до минимума 1984 года
Стратегический резерв нефти в Соединённых Штатах уменьшился до минимума с марта 1984 года — 392,1 млн баррелей.
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Туктамышева не считает победу на ЧР-2022 главной целью
Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала о целях на чемпионат России 2022 года.
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В Оренбургской области выявили 19 случаев COVID-19 за сутки
В Оренбургской области выявили 19 случаев COVID-19 за последние сутки.
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Недельная инфляция в России составила 0,06%
По данным Росстата, недельная инфляция в России составила 0,06%.
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Специалист Шахурин прокомментировал динамику цен на нефть
Эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин прокомментировал динамику цен на нефть.
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В Удмуртии отремонтировали 29 больниц с начала года
В Удмуртии в 2022 году отремонтировали 29 больниц, заявила и. о. министра здравоохранения республики Наталья Якимова в прямом эфире Центра управления регионом.
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Гастроэнтеролог Намсараева заявила о вероятности отравления несезонными овощами
Врач-гастроэнтеролог клиники «Медси» в Южном Бутове Наталья Намсараева заявила о вероятности отравления несезонными овощами и фруктами.
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В «Оренбурге» допустили заинтересованность «Краснодара» в Личке
Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал информацию, что «Краснодар» проявляет интерес к главному тренеру Марцелу Личке.
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В Челябинской области ожидаются морозы до -28 °С в ближайшие сутки
В Челябинской области в ближайшие сутки ожидается резкое похолодание.
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Канада расширила санкции против Ирана
Власти Канады расширили свой санкционный список против Ирана
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Источник: вместе с замглавы Херсонской области Губаревой задержаны два человека
Вместе с замглавы Херсонской области Екатериной Губаревой задержаны ещё два человека. Об этом сообщил источник RT.
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Дипломат Гаврилов: Россия призывает Запад воздерживаться от пустых обвинений
Руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Москва призывает воздерживаться от пустой обвинительной риторики и распространения домыслов со стороны Запада из-за инцидента с ракетой в Польше.
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Мартинес: Куртуа заслужил выиграть «Золотой мяч»
Главный тренер сборной Бельгии по футболу Роберто Мартинес считает, что вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа заслужил выиграть «Золотой мяч».
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Верховная рада постановила переименовать Новоград-Волынский в Звягель
Украинский депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Верховная рада постановила переименовать расположенный в Житомирской области город Новоград-Волынский в Звягель.
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Яровинский не собирается покидать «Рубин», несмотря на уход Слуцкого
Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский заявил, что не намерен покидать казанский клуб, несмотря на уход специалиста Леонида Слуцкого.
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Джокович подтвердил получение визы для участия в Australian Open
Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что получил визу в Австралию для участия в Australian Open в 2023 году.
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Трихолог Егорова рассказала о народных средствах, поддерживающих здоровье волос
Врач-косметолог, дерматолог, трихолог Татьяна Егорова рассказала о народных средствах, поддерживающих здоровье волос.