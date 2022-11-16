Правящая элита западного мира стремится не столько помочь Украине, сколько победить Россию в битве за новый миропорядок, пишет SwebbTV. Несмотря на обещания правительства Швеции не финансировать масштабные «пакеты помощи» Еврокомиссии, власти страны одобрили гигантский кредит украинцам. Проценты по кредиту брюссельские чиновники предложили оплачивать странам — членам ЕС сообща.

Украинский конфликт должен продолжаться до тех пор, пока Россия не будет побеждена. Похоже, такое мнение господствует среди правящей элиты западного мира, которая пытается сохранить действующий мировой порядок. Еврокомиссия предложила выделить новый пакет финансовой помощи Украине в размере колоссальных 200 млрд шведских крон, сообщает Шведское радио. Деньги планируется выдать в виде кредита, а проценты по нему будут выплачиваться государствами — членами ЕС. Шведское правое правительство одобрило предложение, хотя ранее позиция страны заключалась в том, что Евросоюзу больше не будет позволено инициировать масштабные «пакеты помощи», подобные тому, который был принят во время пандемии, пишет SwebbTV.

Именно Еврокомиссия захотела отправить Украине финансовую помощь в размере дополнительных 200 млрд шведских крон в качестве кредита, и эти средства будут покрывать текущие расходы Украины в течение следующего года. Предложение сильно напоминает гигантский кредит, который ЕС взял во время пандемии. Тогда шведский парламент и правительство заявляли, что это был «исключительный разовый случай», но это было неправдой. Правительство Швеции под руководством либерал-консерваторов не отказывается от последнего предложения Еврокомиссии. Расходы на проценты по «дешёвым кредитам» должны нести государства — члены ЕС, а Еврокомиссия хочет, чтобы кредиты основывались на «гарантиях» со стороны членов ЕС, отмечает SwebbTV.

«Война — дорогое удовольствие, мы намерены выслушать предложение комиссии, но важно, чтобы помощь была выделена», — заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём в эфире Шведского радио, указывает SwebbTV.

Украинский конфликт рассматривается как битва за «мировой порядок», и поэтому они не хотят, чтобы Россия победила. Бывший премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявляла, что Украина «защищает основанный на правилах международный порядок» и что «наш долг и честь поддерживать вас», резюмирует SwebbTV.